Rikosepäily on tullut poliisille tutkintaan vuodenvaihteessa. Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kiistää epäasiallisen käytöksen.

Poliisi selvittää Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, vuonna 1996 syntyneen Joakim Kärkkään (sd) epäiltyä epäasiallista käytöstä oppilaita kohtaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Tutkinnanjohtajaa sijaistava rikoskomisario Petri Tirronen vahvistaa Ilta-Sanomille, että kuvatunlainen esitutkinta on käynnissä Itä-Suomen poliisissa. Tarkempaan rikosnimikkeeseen Tirronen ei ota tässä vaiheessa kantaa.

Rikosepäily liittyy Tirrosen mukaan epäasiallisiin viesteihin ja käytökseen, joiden epäillään kohdistuneen oppilaisiin.

Ylen mukaan epäilty epäasiallinen käytös ajoittuu aikaan, jolloin Kärkäs työskenteli erityisluokanopettajan määräaikaisessa virassa Tohmajärvellä. Kärkäs haki lopulta eroa määräaikaisesta virastaan ja se myönnettiin hänelle tammikuussa.

Ylen tietojen mukaan epäilty epäasiallinen käytös olisi kohdistunut pääasiassa yläkouluikäisiin poikiin.

Torstaina Joensuun kaupunki tiedotti, että Kärkäs on ilmoittanut jättäytyvänsä pois poliittisista tehtävistä häntä koskevan tutkinnan ajaksi.

Rikosepäily on tullut poliisille tutkintaan vuodenvaihteessa. Rikoskomisario Tirronen ei kommentoi, onko poliisi jo kuullut Kärkästä esitutkinnassa.

Ylen mukaan Kärkäs kiistää epäasiallisen käytöksen ja on itse tehnyt tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta. Hän on myös julkaissut oman vastineensa esitettyihin syytöksiin verkkosivuillaan.

– Kun keskusteluista on irroitettu yksittäisiä kommentteja ja kuvia, on tilanne saatu näyttämään tarkoituksellisesti siltä, kuin olisin jonkin sortin hirviö. Epäilemättä tavoitteena on ollut vaikuttaa niin poliittiseen uraani, kuin myös työllistymiseen, Kärkäs katsoo kirjoituksessaan.

Rikoskomisario Tirronen ei kommentoi sitä, montako asianomistajaa eli epäiltyä uhria tai kuinka monta rikosilmoitusta tapaukseen liittyy.

Kärkäs kertoo omilla verkkosivuillaan valmistuneensa vuonna 2021 kasvatustieteen maisteriksi ja työskennelleensä sittemmin erityisluokanopettajana. Hän kertoo tehneensä jo opintojensa aikana töitä varhaiskasvatuksen opettajana, -hoitajana ja luokanopettajana.

Kärkäs kertoo sivuillaan olevansa myös aktiivinen partiotoiminnassa.

Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Kärkäs valittiin viime vuoden joulukuussa. Ensimmäisen kerran hänet valittiin kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2017.

Epäillyssä epäasiallisessa käytöksessä on Ylen mukaan kyse ainakin Kärkkään lähettämistä sosiaalisen median viesteistä. Oppilaiden vanhemmat olivat Ylen mukaan kiinnittäneet viime vuoden loppupuolella huomiota siihen, että mies viestitteli heidän lastensa kanssa.

Ylen näkemien viestien perusteella Kärkäs lähetti viestejä ainakin kahdelle 14-vuotiaalle pojalle ja yhdelle tytölle.

Viesteissä Kärkäs lähetti Ylen mukaan muun muassa yhdelle pojista julisteesta peräisin olevan kuvan miehen paljaasta vatsasta. Hän kirjoitteli Ylen mukaan myös muun muassa laskettelukeskuksessa ollessaan toiselle pojalle ”hiplanneensa” erään kaatuneen laskettelijan ”persettä”.

– Tuntemattomasta syystä, muutama oppilas perheineen lähti levittämään ilkeitä ja vahingollisia valheita ympäri maakuntaa. Väitettiin esimerkiksi, että olen lähettänyt itsestäni paljastavan kuvan. Todellisuudessa kyse oli kuntosalin mustavalkoisesta valokuvatapetista, jossa esiintyy urheilevia ihmisiä, Kärkäs muun muassa kirjoittaa verkkosivuillaan julkaistussa vastineessa.

Kärkäs kirjoittaa, että hänen olisi ”jälkiviisaana” pitänyt kiinnittää sanavalintoihinsa enemmän huomiota.

– Nuorison kielenkäyttö ja termit tarttuvat kuitenkin herkästi. Olen myös aina ollut valitettavan kova ja suora suustani. Voin kuitenkin vilpittömästi vakuuttaa, etten ole toiminnallani pyrkinyt satuttamaan enkä aiheuttamaan mielipahaa yhdellekään ihmiselle, Kärkäs katsoo vastineessaan.