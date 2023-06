Syyte on tullut vireille käräjäoikeuteen kuluvalla viikolla. ”En ole syyllistynyt väitettyihin asioihin,” muusikko kommentoi.

Lauri Tähkää vastaan on nostettu rikossyyte.

Muusikko Lauri Tähkä, oikealta nimeltään Jarkko Suo, on saanut syytteen seksuaalirikoksesta. Rikosnimikkeenä on pakottaminen seksuaaliseen tekoon.

Asia on tullut vireille Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen kuluvan viikon tiistaina.

Jutulle ei ole vielä päätetty käsittelypäivää, eikä syytteen sisältö ole ainakaan vielä tässä vaiheessa julkinen. Asiakirjat saatetaan määrätä pidettäväksi salassa, koska kyse on seksuaalirikosasiasta.

Ilta-Sanomat välitti Tähkälle kommenttipyynnön. Hän kommentoi asiaa pr-toimiston välityksellä sähköpostitse.

– En ole syyllistynyt väitettyihin asioihin, ja olen antanut aiheesta oman selvitykseni viranomaisille. Olen luottavainen, että syyttömyyteni selviää aikanaan, toivottavasti mahdollisimman pian. En tässä vaiheessa kommentoi asiaa enempää, hän kommentoi.

Pakottamiseen seksuaaliseen tekoon syyllistyy se, joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen. Teon tulee myös olennaisesti loukata toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta.

Kyseinen rikosnimike on poistunut rikoslaista seksuaalirikoslain uudistamisen yhteydessä. Lähin vastaava nimike uudessa laissa on seksuaalinen kajoaminen. Uusi laki tuli voimaan vuodenvaihteessa.

Syyte on nostettu epäillyn rikoksen tekohetkellä voimassa olleen lain mukaan. Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka on tekohetkellä laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Näin ollen väitetyn rikoksen on täytynyt tapahtua ennen vuodenvaihdetta.

Lauri Tähkä tuli alun perin tunnetuksi Lauri Tähkä & Elonkerjuu -yhtyeen laulajana. Sittemmin hän on julkaissut useita sooloalbumeita. Uusin albumi Kaikella on tarkoitus julkaistiin viime vuonna.

Tähkä osallistui myös suosittuun Vain elämää -ohjemaan vuosina 2016 ja 2019.