Taksi Helsinki panee huijaritaksit kuriin.

Helsingin alueella operoiva Taksi Helsinki sai tarpeekseen villeistä takseista.

Villit yrittäjät naamioivat kuljetuspelinsä muistuttamaan Taksi Helsingin virallisia takseja hämäävien teippausten avulla. Asiakas erehtyy ja hyppää kyytiin. Tuloksena voi olla jopa tuplahintainen taksimatka.

Taksi Helsinki keksi ratkaisuksi koko bränditunnuksensa uusimisen.

Parhaillaan käynnissä ovat teippaustalkoot, joissa taksien kylkeen tulevat uudenlaiset tunnukset.

Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo, että yritys katsoi parhaaksi hankkia sellaisen uuden tunnuksen, jonka voi rekisteröidä.

Vanhassa brändissä olivat sanat taksi ja Helsinki sekä niiden yhteydessä numero. Vanhaa tunnusta oli Pentikäisen mukaan vaikea puolustaa kopioijilta, mikä innosti erilaisiin viritelmiin.

– Omalla tavallaan voi olla ylpeä siitä, että hyvää kopioidaan, mutta kyllähän se kiusallista on.

Pentikäinen kertoo, että brändistä oli helppo saada Taksi Helsingin näköisiä ulostuloja ja väittää, ettei brändiä ole kopioitu, vaikka muun muassa fontit olivat täsmälleen samanlaisia kuin aidossa tunnuksessa.

– Uudessa brändi-ilmeessä on enemmän meille ominaisia, tunnistettavia, yksilöllisiä elementtejä, jolloin kopioiminen on selkeästi hankalampaa. Tai on vaikeampi väittää, ettei olisi sitä kopioinut, jos ulkoasu on kovin samankaltainen kuin meillä.

Villejä tilanteita tuli toimitusjohtaja Juha Pentikäisen mukaan esiin viikoittain. Oli erilaisia virityksiä, joissa oli matkittu Taksi Helsinkiä.

– Saattoi olla Taksi Helsingi tai Taxi Helsinki, kaikki fontit ja kirjoitusasut olivat ihan samanlaisia kuin meillä.

Hämmästyttävää oli Pentikäisen mukaan, että kun Taksi Helsinki Oy:llä on yli tuhat taksia ja jokainen auto on numeroitu, villeissä viritelmissä yrittäjällä saattaa olla esimerkiksi vain yksi auto. Auton katolla on kuitenkin numero 701 ja numeron yhteydessä lukee Taksi Helsinki.

– Asiakkaalle syntyy mielikuva, että siinä on Taksi Helsinki Oy:n taksi numero 701. Mielikuvitus on ollut näissä vain rajana.

Uudessa Taksi Helsinki -brändissä on ylhäällä keltainen osio ja alhaalla musta osio. Brändi on tietyn muotoinen.

Brändi muodostuu kuviosta, värityksestä, sanoista ja numerosta.

– Kyllähän tietysti jokainen, joka pystyy piirtämään tai kirjoittamaan, pystyy sen kopioimaan, mutta se on patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity tavaramerkki.

Taksi Helsinki voi tarvittaessa aloittaa toimenpiteet, jotka liittyvät tavaramerkkiloukkaukseen.