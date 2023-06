Karkotettavalla yhdeksällä venäläisellä ei ole enää asiaa Suomeen.

Suomi ilmoitti tiistaina karkottavansa maasta yhdeksän Venäjän suurlähetystössä työskentelevää henkilöä. Karkotettavat ovat diplomaattipeitteellä toimineita tiedustelu-upseereja.

Karkotuksen peruste on se, että karkotettavien toiminta on Wienin diplomaattisia suhteita koskevan yleissopimuksen vastainen.

– Asemamaalla on oikeus hyväksyä tai hylätä diplomaatit. Asemamaa voi tarvittaessa ilmoittaa, että joku on persona non grata eli epätoivottu henkilö ja tämän pitää poistua maasta, Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoo.

Himasen mukaan karkotukset hoidetaan yleensä suullisella ilmoituksella. Kirjelmiä tai nootteja ei laadita.

Ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Marja Liivala vahvistaa, että Suomi on jo ilmoittanut Venäjän Suomen-suurlähettiläälle Pavel Kuznetsoville, keiden kaikkien on poistuttava maasta.

– Suurlähetystö on saanut tiedon, keitä tämä päätös koskee, ja Venäjän suurlähetystö sitten itse ilmoittaa näille henkilöille, Liivala sanoo.

Samassa yhteydessä on mennyt tieto, miten nopeasti maasta pitää poistua.

– Se on lyhyehkö aika, ei kovin pitkä. Ei puhuta kuukausista, Liivala sanoo.

Himasen mukaan karkotettavalle annetaan joskus aikaa poistua maasta vain viikko, joskus kaksi viikkoa ja vain harvoin pidempi aika.

Suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen lisää, että maastapoistumisaika riippuu karkotuksen syystä, onko kyseessä jokin akuutti tilanne vai vähän periaatteellisempi pitkän ajan toiminta.

Karkotettavat saavat poistua maasta omatoimisesti ennen määräaikaa. Heitä ei kuljeteta rajalle poliisisaattueessa.

– Yhteistyössä rajavartiolaitoksen kanssa sitten varmistetaan, että henkilöt ovat poistuneet maasta, Himanen sanoo.

Entä jos joku karkotettava ei poistuisikaan maasta vaan jäisi Suomeen?

– Siitä seuraisi diplomaattinen kriisi, Himanen sanoo.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoo, että karkotettava menettää diplomaattisen koskemattomuutensa, joten maasta poistuminen on ainoa järkevä vaihtoehto.

– Toisaalta jäämiseen ei olisi mitään tarkoitusta. Henkilöllä ei olisi Suomessa minkäänlaisia toimintaedellytyksiä, kun hän menettää diplomaattistatuksensa ja samalla diplomaattisen koskemattomuutensa. En ole kuullut sellaisesta tilanteesta, että diplomaattistatuksella karkotettu henkilö ei olisi poistunut maasta, Himanen lisää.

Kyseessä olisi lisäksi luvaton maassaolo diplomaattiviisumin rauetessa eli rikosoikeudellinen asia.

Kuinka kauan karkotus on voimassa?

– Siitä ei ole mitään kansainvälisiä sääntöjä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Sinä aikana karkotettu henkilö ei voi saada minkäänlaista viisumia minkäänlaiseen passiin, eli myös vapaa-ajan siviilimatkailu on pannassa, Himanen painottaa.

Supon entinen päällikkö Seppo Tiitinen epäilee, että Venäjä karkottaa vastavuoroisesti joitakin suomalaisdiplomaatteja Moskovasta.

Himasen mukaan joissakin maissa – ainakin Neuvostoliitossa ja Venäjällä – on noudatettu sellaista käytäntöä, että karkotuksesta seuraa viiden vuoden karenssi. Toisin sanoen karkotettu henkilö voi palata maahan, kun karkotuksesta on kulunut viisi vuotta. Suomessa ei tällaista käytäntöä ole.

Tiitinen sanoo, että ainakin aiemmin oli voimassa niin sanottu laaki ja vainaa -periaate. Kerran karkotetulla ei ollut asiaa enää takaisin.

– Paljon tietysti riippuu karkotuspäätöksen sisällöstä ja sanamuodoista, Tiitinen lisää.

Suojelupoliisin nykyinen päällikkö Antti Pelttari sanoo, että myös nykyään lähtökohta on se, ettei karkotettu henkilö enää palaa Suomeen.

Ei tarkalleen tiedetä, mitä karkotetuille tiedustelu-upseereille tapahtuu Venäjällä. Himasen käsityksen mukaan karkotus on tiedustelu-upseerille kuitenkin enemmän kunniaksi kuin häpeäksi.

Himasen mukaan karkotetut oletettavasti jatkavat töitään Venäjän tiedustelukoneistossa Venäjältä käsin. Heidän käyttökelpoisuutensa ja toimintaedellytyksensä tiedustelualalla kuitenkin heikkenevät.

– Nykyään länsimaiset tiedustelupalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä ja vaihtavat tietoja keskenään, keitä on karkotettu. Jos henkilö karkotetaan jostakin länsimaasta, hän ei kovin helposti pääse diplomaatiksi toiseenkaan maahan. Vielä takavuosina esimerkiksi Suomessa oli joitakin diplomaattipeitteellä toimivia tiedustelu-upseereja, jotka oli karkotettu jostakin muusta länsimaasta, Himanen kuvaa.

Venäjä todennäköisesti korvaa karkotetut henkilöt uusilla diplomaateilla.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari pitää Supon ammattitaitoa peitehenkilöiden tunnistamisessa korkeana.

Miten voidaan varmistaa, ettei Suomeen tule uusia peitehenkilöitä jatkamaan edeltäjiensä työtä?

– Se on Supon ja sotilastiedustelun käsissä. Venäjän diplomaattiviisumihakemukset käsitellään viranomaisportaassa huolellisesti. Tällä yritetään mahdollisimman pitkälle varmistaa, ettei diplomaattipeitteellä tule uusia tiedustelu-upseereja Suomeen, Himanen sanoo.

Pelttari sanoo, että Supo toimii lausunnonantajana Venäjän diplomaattiviisumihakemuksiin, ja se on yksi keino ehkäistä epätoivottuja vieraita,

Yhdeksän hengen karkotus kerralla on poikkeuksellisen suuri mutta ei historian suurin. Vuonna 1992 Suomi karkotti 11 venäläisdiplomaattia.

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov.

– Näitä aina silloin tällöin tapahtuu. Viime aikoina usea EU-maa on karkottanut diplomaattistatuksella toimineita venäläisiä tiedustelu-upseereja, Liivala sanoo.

Karkotuspäätös tapahtui Supon aloitteesta.

– On Supon ammattitaitoa tunnistaa diplomaattipeitteellä toimivat tiedustelu-upseerit. Se miten heidän jäljilleen pääsimme, niin en ota yksityiskohtiin kantaa, Pelttari sanoo.

Tiitinen povaa, että Venäjältä on luvassa vastatoimia.

– Useinhan näissä tulee. Venäjä ei varmaankaan tunnusta loukanneensa Wienin sopimusta, eli vastavuoroisesti suomalaisia diplomaatteja voi joutua lähtemään Moskovasta, Tiitinen epäilee.