Tuttu lääkäri oli tuohtunut.

Hän oli kuullut syöpäpotilaiden hoidosta seikan, jota ei ollut tiennyt.

Kun ihminen sairastuu syöpään, saa diagnoosin ja hoitoa aletaan etsiä, tehdään syöpänäytteestä geenitutkimus, jonka avulla haetaan juuri tähän syöpään tehoavaa lääkettä. Tietoa saadaan myös juuri tälle potilaalle tehoavista immunologista lääkkeistä.

Yllätys oli tässä: Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa julkisen sektorin erikoissairaanhoidossa haetaan sopivia matcheja usein ainoastaan niistä lääkkeistä, joista saa Kela-korvausta tai joita muuten saa sairaalan kautta julkisella rahoituksella.

Useimmiten geenikartoitus tehdään siis kustannussyistä suppealla paneelilla – on tutkittu vaikkapa 10 tavallisinta syöpägeeniä, sen sijaan että tutkittaisiin kattavasti kaikki tunnetut hoidon valintaan vaikuttavat syöpägeenimutaatiot, kertoo asiantuntija.

Voi siis olla olemassa lääkkeitä, tai meneillään olevia tutkimusprojekteja, jotka voisivat pidentää elinaikaa, mutta Hus tai muu julkisen terveydenhoidon sairaala ei aina edes selvitä asiaa rutiininomaisesti.

Ehkä sopivan lääkkeen Kela-korvauksen myöntämisprosessi on vielä kesken. Se kaikkine byrokratioineen voi kestää parikin vuotta. Syöpäpotilaalla ei vain yleensä ole aikaa odottaa.

Yksityisen Docrates-sairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen vahvistaa, että syöpäsairaalaan tulee potilaita, joita julkinen puoli ei auta.

– Meille kyllä tulee potilaita, joille julkisella puolella on tehty kasvaimen geeniprofilointi, jonka mukaan potilaan kasvaimeen on sopiva lääke jolta olisi odotettavissa hyvä vaste, mutta sitä ei ole potilaalle tarjottu, koska sillä ei vielä ole julkista rahoitusta.

Suomi on ylpeillyt olevansa syöpähoitojen huippumaita, mutta näin ei taida siis olla.

Moni muu maa seuloo enemmän. Miksi siis ei niin ei tehdä meillä?

Terveydenhuollon priorisoinnista on puhuttu paljon. Maallikkokin on jo vuosia sitten ymmärtänyt, että lääketieteen kehittyessä, ja jo kehityttyä, on olemassa kalliita hoitoja, jotka voisivat auttaa potilasta mutta joita yhteiskunta ei tarjoa.

Miljoonien eurojen hintaisten hoitojen tarjoaminen kaikille on yksinkertaisesti mahdotonta, olemme sote-kustannuskriisissä muutenkin. Harkintaa ja kustannus-hyöty-ajattelua on pakko käyttää.

” Olemme tottuneet luottamaan julkisiin palveluihin ja tasa-arvoon, mutta jos vaakakupissa on parantumaton syöpä, pitäisikö tämä eetos hylätä?

Geenitutkimus-asiassa, syöpähoitojen mahdollisuuksien selvittämisessä, asia on kuitenkin toinen. Apu saattaa olla lähellä ja jopa järjestettävissä – eikö potilaalla olisi oikeus tietää se?

Geeniselvitykset ja niiden pohjalta tehtävät lääkehoitovalinnat ovat nopeasti kehittyvä alue. Hoitokäytännöissä ensimmäisiin positiivisiin merkkeihin ei reagoida vaan odotetaan vahvaa tutkimusnäyttöä, huomauttaa syöpähoitojen asiantuntija.

Asiassa on vielä yksi näkökulma.

Suomessa olemme tottuneet luottamaan julkisiin palveluihin ja tasa-arvoon, mutta jos vaakakupissa on niillä reunaehdoilla parantumaton syöpä, pitäisikö tämä eetos hylätä?

Yksilölle voisi antaa mahdollisuuden päättää omasta elämästään – edes tässä tilanteessa.

Moni syöpään sairastunut on ehtinyt säästää omistusasunnon, ja monella niistä on vielä arvoa. Jos ei-korvattava lääkehoito maksaisi satatuhatta euroa vuodessa ja ihmisellä olisi parin sadan tuhannen arvoinen asunto, eikö hänellä pitäisi olla oikeus myydä se ja hankkia itselleen pari vuotta lisää elinaikaa?

Sen sijaan että jättää lapsilleen tai muille sukulaisille perinnön.

Terveydenhuollossa päätetään ehkä elämästä ja kuolemasta, kun päätetään säästää tutkimustuloksissa muutama satanen eikä testata kaikkia syöpägeenimutaatioita.