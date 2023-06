Ranneke maksaa nyt enimmillään jopa yli 50 euroa.

Koululaisten kesälomien alettua huvipuistoreissu on monen lapsiperheen suunnitelmissa. Vuodesta toiseen kallistuneet huvipuistorannekkeet voivat kuitenkin tehdä lompakkoon ison loven. Kokosimme tähän juttuun viiden eri huvipuiston hintatiedot sekä hintojen muutokset viime vuoteen verrattuna. Huvipuistojen hinnat on poimittu niiden verkkosivuilta 7. kesäkuuta.

Viidestä huvipuistosta kolme korotti hintojaan viime vuoteen verrattuna, kertoo Vertaaensin-sivuston tekemä selvitys. Linnanmäellä, Särkänniemessä ja Tykkimäellä rannekkeiden ja mahdollisten iltarannekkeiden hinta nousi kussakin kaksi euroa. Linnanmäellä kallistui lisäksi kympillä kausikortti, ja Särkänniemessä sisäänpääsymaksu nousi kolmella eurolla ja irtolippu kymmenellä sentillä.

Särkänniemen kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki kertoo, että korotusten taustalla on muun muassa inflaation ja energian hinnannousun aiheuttama yleinen hinnankorotuspaine.

– Huvipuistopäivä koostuu lukemattomista pienistä osatekijöistä, joissa kaikissa pieni hinnannousu on vaikuttanut siihen, että olemme joutuneet hiukan tarkistamaan hintojamme, Ihanamäki sanoo.

– Olemme kuitenkin pystyneet dynaamisen hinnoittelun kautta laskemaan verkkokauppahinnoittelua, kertoo Ihanamäki.

Muun muassa juna- ja lentolipuista tuttu dynaaminen hinnoittelu on nyt Särkänniemessä käytössä neljättä kesää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huvipuistorannekkeen voi saada ajoissa ostamalla huomattavasti halvemmalla kuin huvipuiston portilta ostettuna.

Kaupallinen johtaja odottaa huvipuistokesästä vilkasta. Huono taloustilanne ei Ihanamäen mukaan vaikuttane kävijämääriin.

– Alkukauden perusteella näyttää siltä, että tästäkin tulee vahva kotimaanmatkailukesä. Ehkä sitten on säästetty ulkomaanreissuista tai jostain, hän miettii.

Huvipuistot eroavat toisistaan hintojen lisäksi laitteiden määrässä. Vertaaensin-sivusto selvitti huvipuistojen hinta-laatusuhdetta vertaamalla rannekkeen hintaa laitteiden määrään. Parhaiten vertailussa pärjäsi Powerpark, kun tarkastelussa olivat kaikki huvilaitteet. Toiseksi tuli Linnanmäki, kolmanneksi Nokkakiven puisto ja neljänneksi Tykkimäki. Hännänhuippuna hinta-laatusuhteessa on Särkänniemi.

Sivuston mukaan Suomen hurjimmat laitteet löytyvät puolestaan Linnanmäeltä ja Powerparkista. Linnanmäellä on eniten 140-senttisiä ja Powerparkissa 130-senttisiä laitteita. Molemmissa on myös eniten vuoristoratoja, joita on kummassakin kahdeksan kappaletta.

Linnanmäki oli yksi hintojaan nostaneista huvipuistoista.

Linnanmäki

Helsingin Linnanmäellä ranneke maksaa 47 euroa huvipuistosta tai verkkokaupasta ostettuna. Sillä pääsee kaikkiin huvipuistolaitteisiin. Rannekkeen saa muutaman euron halvemmalla ostamalla sen S-etukortilla S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä. Tällöin ranneke maksaa 44 euroa. Sisäänpääsy on Linnanmäelle ilmainen.

Linnanmäellä on käytössä myös iltaranneke, joka on voimassa kolmen viimeisen aukiolotunnin ajan. Iltarannekkeella on hintaa 37 euroa. Yksittäinen laitelippu maksaa 10 euroa, ja kausikortti 280 euroa. Myynnissä on myös 340 euron hintainen kausilippu, jolla pääsee kaikkien laitteiden lisäksi kerran päivässä oikopolkua pitkin vuonna 2019 avattuun Taiga-laitteeseen.

Myös Särkänniemessä hinnat nousivat hiukan.

Särkänniemi

Tampereen Särkänniemessä on myynnissä erilaisia rannekkeita, joiden hinta vaihtelee sen suhteen, mihin niillä on pääsy. Huvilaite-ranneke sisältää pääsyn huvipuistoon ja kaikkiin laitteisiin. Sillä on hintaa 45 euroa.

Lisäksi myynnissä on Särkänniemi-rannekkeita, joilla pääsee laitteiden lisäksi Näsinneulaan, Akvaarioon ja Koiramäen eläinpuistoon. Särkänniemi-rannekkeen hinta vaihtelee dynaamisesti, ja halvimmillaan lipun ennalta valitulle päivälle saa 29 eurolla. Esimerkiksi kirjoitushetkellä rannekkeen hinta vaihteli kesä-heinäkuussa 41 ja 49 euron välillä. Lisäksi myynnissä on 51 euroa maksava avoimen päivän Särkänniemi-ranneke, jolla pääsee minä päivänä tahansa huvilaitteiden lisäksi myös edellä mainittuihin kohteisiin.

Särkänniemen sisäänpääsylippu maksaa 12,90 euroa, ja se sisältää yhden vapaaehtoisen huvilaiteajelun. Kertalippu laitteeseen maksaa 10 euroa, ja kausikortille tulee hintaa 159 tai 169 euroa riippuen siitä, haluaako kortin digitaalisena vai myös muovisena.

Powerparkissa hinnat pysyivät viime vuoden tasolla.

Powerpark

Kauhavan Alahärmässä sijaitsevassa Powerparkissa yli 130-senttisten ranneke maksaa 42 euroa, ja tätä lyhyempien 32 euroa. Kolmen viimeisen tunnin ajan voimassa oleva iltaranneke puolestaan kustantaa huvittelijan pituudesta riippuen 30 tai 25 euroa.

Sisäänpääsy Powerparkiin maksaa aikuisilta 7 euroa ja 2–15-vuotiailta ja eläkeläisiltä 5 euroa. Kertalippu laitteeseen maksaa pituudesta riippuen 8 tai 6 euroa. Powerparkissa ei ole myynnissä kausilippuja.

Myös Tykkimäessä rannekkeiden hinnat nousivat parilla eurolla.

Tykkimäki

Myös Kouvolan Tykkimäessä on käytössä kaksi hintaa huvittelijan pituuden mukaan. Yli 120-senttisten huvipuistoranneke maksaa verkosta ostettuna 39 euroa ja alle 120-senttisten 32 euroa. Iltaranneke on voimassa kello 16 alkaen, ja sillä on hintaa 29 tai 23 euroa. Lippukassoilta ostettuna kaikkiin rannekkeisiin tulee kahden euron lisämaksu, kun taas S-etukortilla rannekkeet saa euron halvemmalla.

Laitelippu maksaa Tykkimäellä 7 euroa. Kausilippu Tykkimäelle on 130 euroa, ja 200 eurolla pääsee koko kauden ajan huvipuiston lisäksi Aquapark-vesipuistoon. Kausikortti pelkkään Aquaparkiin maksaa 100 euroa.

Nokkakiven puistossa ei tehty hinnankorotuksia.

Nokkakiven puisto

Hieman tuntemattomampi Nokkakiven huvipuisto sijaitsee Laukaan Lievestuoreella Keski-Suomessa. Yli satasenttisten ranneke puistoon maksaa 29 euroa ja tätä lyhyempien 21 euroa. Kertalipun hinta on 5 euroa ja kausilipun 90 eurolla, joskin kirjoitushetkellä sen tarjoushinta oli 72 euroa.