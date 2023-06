Lasten sydänleikkausjono on lyhentynyt Uudessa lastensairaalassa

Husin mukaan yksittäiset perheet ovat valinneet hoidon Kööpenhaminassa.

Lasten sydänleikkausjono Uudessa lastensairaalassa on lyhentynyt, kertoo Hus-yhtymä. Tällä hetkellä leikkausjonossa odottaa 69 lasta.

Maaliskuun lopussa jonossa oli 85 ja vuodenvaihteessa 110 lasta.

Husin mukaan jonoa on onnistuttu lyhentämään erilaisin toimenpitein, muun muassa painottamalla sellaisten potilaiden sydänleikkauksia, joiden tehohoitovaihe on mahdollisimman lyhyt.

Sydänleikkausjonon lyhentymiseen ovat vaikuttaneet myös alhainen syntyvyys ja potilastilanteen luonnollinen vaihtelu.

Uuden lastensairaalan teho-osastolla ei edelleenkään ole huoltovarmuuden kannalta tarpeeksi paikkoja pysyvästi auki. Paikkoja pitäisi Husin mukaan olla auki 12, nyt niitä on kahdeksan.

– Akuutti ongelma on lieventynyt. Lasten sydänjonot lyhentyneet ja olemme saaneet rekrytoitua sairaanhoitajia teho-osastoillemme. Tavoitteenamme on, että kaikki tehohoitajien vakanssit on täytetty, 12 tehohoitopaikkaa on pysyvästi auki, sydänjonossa on korkeintaan 50 lasta, eikä yksikään heistä ole jonottanut leikkaukseen yli kuutta kuukautta, sanoo Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä tiedotteessa.

Husin mukaan vähän aikaa sitten toteutetulla lasten tehohoitajien rekrytointikampanjalla saatiin kymmenkunta hoitajaa vastasyntyneiden ja lasten tehohoitoyksiköihin.

Kun sydänleikkausta odottavien lasten hoitoon pääsy Suomessa viivästyi hoitajapulan vuoksi, Hus alkoi maaliskuussa kysyä perheiltä kiinnostusta lähteä leikkaukseen Kööpenhaminan Rigshospitaletiin Tanskaan.

Husin mukaan leikkausmahdollisuutta Kööpenhaminassa on viimeisen kahden kuukauden aikana tarjottu lapsipotilaille, joilla on sydänleikkaushoitoa vaativa, muttei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai sydänsairaus.

– Yksittäiset perheet ovat valinneet sydänleikkausta odottavalle lapselleen hakeutumisen hoitoon Tanskaan. Pohjoismaisen yhteistyön toteuttaminen ja käytänteiden hiominen on arvokasta ja maltillisesti toteutettua yhteistoimintaa, jonka avulla lisäämme molempien sairaaloiden toimintavarmuutta, Petäjä sanoo.

Husin mukaan Rigshospitalet käyttää suomen- tai ruotsinkielistä tulkkia kutsuessaan leikkaukseen. Perheet saavat myös suomeksi tai ruotsiksi käännetyn informaation hoitojakson tapahtumista.