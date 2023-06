Maailman suurimmat liikennesakot.

Anders Wiklöfin sakoista on uutisoitu ulkomailla.

AHVENANMAALAISEN miljonäärin Anders Wiklöfin sakot ovat saaneet kansainvälistä julkisuutta. Uutinen on noteerattu aina Australiaa myöten.

Poliisi määräsi Wiklöfille lauantaina 121 000 euron suuruiset sakot, kun saaren rikkain mies ajoi 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella 82 kilometrin tuntivauhtia.

Australiassa ABC News uutisoi, miten Suomessa sakot määräytyvät tulojen mukaan. Wiklöfin omistaman holding-yhtiön arvo on noin 10 miljoonaa.

ABC News kertoo, ettei Wiklöf saa sakkoja ensimmäistä kertaa. Vuonna 2018 hän sai yli 63 000 euron sakot ja vuonna 2013 rapsahti 95 000 euron sakot.

Wiklöfin sakot on huomattu brittimediassa, kuten Daily Mailissa ja The Guardianissa, ja espanjankielisissä verkkolehdissä. Wiklöfin jättisakoista kirjoittaa muun muassa espanjankielinen AS.

Brittilehti The Guardian uutisoi, miten monimiljonääri sai ”maailman suurimmat liikennesakot”.

Lehden mukaan raskauttavaa oli se, että Wiklöf oli saanut ylinopeudesta sakot kahdesti aiemmin. Sakkojen lisäksi hänelle määrättiin 10 päivän ajokielto.

The Guardian muistelee, miten vuonna 2002 silloinen Nokia-johtaja Anssi Vanjoki sai 116 000 euron sakot kaasutellessaan Harley-Davidsonilla 75 kilometriä tunnissa alueella, jossa on 50 kilometrin nopeusrajoitus.

Wiklöfiä on tituleerattu myös ”Ahvenanmaan kuninkaaksi”.