Jesse, 20, testasi, miten paljon tienaa tunnissa pulloja keräämällä – tässä tulos!

Lakkiaispäivän ilta Helsingin Alppipuistossa. Kymmenet, kenties jopa sadat nuoret ovat juhlimassa koleahkosta kelistä huolimatta. Valtaosalla on kädessään jotain juomaa, alkoholilla tai ilman.

– Onko teillä tölkkejä? yksi nuorista kysyy.

20-vuotias Jesse Oikarinen erottuu massassa, vaikka hänkin on valmistunut tänään lukiosta. Jesse puikkelehtii juhlijoiden joukossa jätesäkin kanssa ja kerää pulloja.

Sibelius-lukiosta valmistunut Jesse on tullut Linnanmäen kupeessa sijaitsevaan puistoon suoraan ylioppilasjuhlistaan. Juhlat järjestettiin vanhempien luona Raaseporissa. Jessellä on yllään puku, punainen rusetti ja totta kai ylioppilaslakki.

Vaatetus on fiinimpi kuin pullonkerääjillä yleensä.

Jessen videolla mainitsema 50 euroa oli alkuperäinen kahdelle tunnille laskettu tavoite.

Nuoren miehen haukansilmä bongaa tyhjän pullon puun alta. Pitää olla nopea ennen kuin jompikumpi muista paikalla olevista kerääjistä ehtii ensin.

Jesse myöntää, että tämä on yksi hänen elämänsä toistaiseksi tärkeimmistä illoista. Ei siksi, että hän on keräämässä pulloja, vaan siksi, että vain muutama tunti sitten hän sai laittaa ylioppilaslakin päähänsä.

Miksi ihmeessä Jesse oikein on täällä keräämässä pulloja, eikä juhlimassa ystäviensä kanssa?

– Rakastan pähkähulluja tempauksia, joissa ei ole järkeä, Jesse huikkaa ja haluaisi selvästi jatkaa keräämistä eikä vain jutella mukavia toimittajan kanssa.

– No niin, mä lähden taas juoksemaan tuonne, hän jatkaa ja saa tölkkiään tyhjentävältä nuorelta onnittelut valmistumisesta.

Jesse taistelee Alppipuistossa pulloista kahden muun kerääjän kanssa.

Jesse Oikarinen on ainakin osalle Alppipuiston nuorista tuttu Tiktokista. Hän on julkaissut palvelussa vain kuusi videota, mutta jokainen on kerännyt hurjat katsojaluvut.

Videoista suosituimmassa Jesse yrittää myydä ihmisille sadan euron seteliä alennuksella – ensin 90 eurolla, sitten 80:llä, 70:llä... Lopulta satanen menee kaupaksi hintaan 30 euroa. Video on kerännyt yli miljoona näyttökertaa.

Jessen tuorein video, jolla hän kerää pulloja eri tekniikoilla – esimerkiksi kaivamalla roskiksista, kysymällä ravintoloista, soittamalla tuntemattomien ovikelloja ja kyselemällä niiden perään suositulla ajanviettopaikalla – on sekin kerännyt yli 700 000 katselua.

Jessen tavoite oli kerätä pulloilla yli sata euroa. Siinä hän myös onnistui. Hän testasi monia eri tyylejä: tonki roskiksia, pyysi ravintoloista ja pimputti ovikelloja, mutta tuottoisammaksi osoittautui se tavallinen: täsmäisku puistoon iltaa viettävän nuorison keskuuteen. Tällä taktiikalla Jesse tienasi panttipulloilla reilut 20 euroa parissa tunnissa.

Tämän videon takia olemme keräämässä pulloja nytkin, Jessen valmistumispäivänä.

– Ei musta tunnu, että jään mistään ihan älyttömästä paitsi, kun en ole juhlimassa. Ja tämä kuulosti niin hullulta idealta, että olen valmis pistämään itseni likoon, Jesse sanoo.

Iltakahdeksan jälkeen Alppipuistossa on Jessen lisäksi ainakin kaksi muuta kerääjää. Jessen tahti on merkittävästi muita rivakampi. Tavoitteena on saavuttaa keräämällä 25 euron tuntiliksa. Se olisi paljon enemmän kuin Jesse Tiktok-videollaan parhaimmillaan pulloja keräämällä tienasi.

Lakkiaisillan ihmismäärä voisi tehdä tavoitteesta totta.

Yhtäkkiä Jesse ilmestyy puolitäyden jätesäkin kanssa väkijoukon keskeltä.

Miten menee?

– Paljon täällä on juhlijoita ja moni antaa pulloja innoissaan. Kukaan ei tunnu ihmettelevän, kun kerään näitä ylioppilaslakki päässä, Jesse sanoo.

Parinkymmenen minuutin jälkeen säkki on arviolta yli puolillaan.

Yksi Jesselle pullonsa antava on 17-vuotias Mitro, joka tunnistaa Jessen Tiktokista.

– Siistiä, että hän suostui tähän. En ehkä itse keräisi omana lakkiaispäivänäni. Kaikki kunnia hänelle, Mitro sanoo.

Mitro valmistuu ylioppilaaksi vuoden kuluttua. Hän ei usko silloin keräävänsä pulloja.

Pakkohan tällaista on tosiaan kunnioittaa. Vajaassa puolessa tunnissa jätesäkki on niin täynnä, että Jesse jättää sen toimittajan vahdittavaksi.

Jessen hiukset ovat märkänä hiestä.

– Käy kuntoilusta. Kyllä tässä alkaa varmaan 15 euroa olemaan. Jos mä käyn yhden kierroksen vielä? Jesse kysyy.

Käy vain. Puistoon virtaa koko ajan lisää ihmisiä.

Puolen tunnin keräämisen jälkeen kannamme jätesäkillisen tyhjiä pulloja autoon. Jesse pohtii, että olikohan isoja lasipulloja järkeä kerätä. Ne kun painavat paljon, eikä niiden pantti ole kuin 10 senttiä.

Jesse kertoo huomanneensa itsekin, kuinka paljon kovempi hänen tahtinsa oli kuin kahdella muulla puistossa kiertäneellä kerääjällä.

– On tää kyllä hauskaa, Jesse huikkaa, kun lähdemme kohti Tervasaarta.

Tervasaari on Helsingin keskustan kupeessa sijaitseva suosittu ulkoilualue, jossa Jessellä on tietynlainen kotikenttäetu. Tervasaari on nimittäin alue, jossa Jessen lukiosta eli Sibelius-lukiosta valmistuneet usein lakkiaisiltaansa viettävät.

– Täällähän on ihan hirveästi pulloja maassa, Jesse huikkaa.

Onko käynyt niin, että muut pullojenkerääjät ovat suunnannet Kaivopuistoon tai Hietalahden rantaan? Täällä on nimittäin aivan järkyttävät apajat.

– Voinko mä jo mennä? Jesse kysyy, kun jututan Jessen koulukavereita, niin ikään nyt ylioppilaaksi valmistuneita Sagaa ja Viljaa.

Totta kai Jesse, mene toki.

Tervasaaressa näkyy valkolakkeja enemmän kuin Alppipuistossa.

Saga ja Vilja vaikuttavat aidosti innostuneilta siitä, että Jessen pullonkeräyshaastevideo on saanut Tiktokissa niin paljon huomiota. He eivät kuitenkaan itse lähtisi keräämään pulloja tällaisena iltana, jolloin on aihetta juhlaan.

– Mutta jos hän haluaa juhlia näin, niin siitä vain, Saga sanoo.

– Hyvä hänelle, VIlja komppaa.

Nuoret naiset ryhtyvät pohtimaan sitä, miten tyhjien pullojen kanssa oikeastaan kannattaisi toimia, jos ketään kerääjää ei ole lähettyvillä.

– Ehkä pitäisi automaattisesti itse kerätä pullot talteen, ettei roskaa. Sen pitäisi olla se perus, Vilja sanoo.

Saga sanoo jättävänsä omat tölkkinsä roskiksen päälle, jotta joku saisi kerättyä ne helposti. Se on hänen mukaansa vähintä, mitä voi tehdä.

– Niin, tässä on ne kaksi puolta. Että joko joku toinen saa pullot, ja tekee näin hänelle hyvää, tai sitten pitää ne itsellä, ettei roskaa. Jos on vaikka tuulista ja tölkit lentävät mereen, niin eihän se ole hyvä, Vilja sanoo Jessen kirmatessa jätesäkki ojossa ihmisvilskeen keskellä.

Vilja (vas.) ja Saga moikkaavat Tiktok-suosikki Jesseä iloisesti.

Varttitunnin jälkeen Jessen säkki on jo yli puolillaan.

– Tuntuu siltä, että näitä saa ihan koko ajan. Mutta hävettää, kun on tällainen hiki, Jesse huudahtaa.

Toinenkin kerääjä on saapunut Tervasaareen. Mies on liikkeissään jopa Jesseä nopeampi. Nyt on tosi kyseessä.

Jesse ja mies sattuvat yhtä aikaa maassa lojuvan pullon kohdalle. Mies pakittaa, mutta Jesse antaa kohteliaasti miehen ottaa pullon.

– Ollaan kuitenkin kollegoita, Jesse heittää.

Voi olla, että tämä toinen kerääjä kerää pulloja voidakseen ostaa ruokaa tai maksaakseen vuokransa. Jessellä ei taas ole mitään pakottavaa tarvetta kerätä pulloja.

Jesse kertoo saaneensa Tiktok-videoonsa muutaman vihaisen kommentin liittyen siihen, että hän “vie” tyhjät pullot ja tölkit niiltä, jotka niitä oikeasti tarvitsevat.

Pullojen kerääminen ei toki ole kiellettyä keneltäkään varallisuustasosta riippumatta. Jessen kohdalla kyse ei ole jatkuvasta toiminnasta, vaan projektiluontoisesta kokeilusta. Nyt hän pohtii, että voisi lahjoittaa keräämisestä tulevan rahasumman hyväntekeväisyyteen tai toiselle kerääjälle.

Päätämme kerätä tälläkin paikalla yhteensä puolen tunnin ajan. Näin saadaan suuntaa antava selvitys siitä, kuinka paljon pulloja ja tölkkejä rivakalla tahdilla keräämällä voi tienata Helsingissä sellaisena iltana, jolloin nuoria aikuisia on liikkeellä paljon.

– Kauanko mulla on vielä aikaa? Jesse huikkaa.

Minuutti.

– Okei, mä meen!

Jessen opiskelukaveri kysyy, että vieläkö Jesse kerää. Tää on nykyään mun työ, Jesse vastaa.

Vielä viimeinen pullo, noin. Säkki on lähes täynnä. Pulloja ja tölkkejä kertyi nyt silmämääräisesti enemmän kuin Alppipuistosta.

– Tervasaari yllätti positiivisesti. Kyllä tässä tuntipalkoille pääsee. On se varmaan suurempi kuin Hesessä, Jesse sanoo.

Kello lähestyy kymmentä, jolloin viimeisimmätkin auki olevat Lidlit menevät kiinni. Lidlin automaatit ovat ainoita, jotka maksavat pantin myös Lidlin muovipulloista. Pasilan kauppakeskus Triplan aulassa on Lidlin palautusautomaatti, joka on auki myös silloin, kun kauppa on kiinni. Suuntaamme sinne.

– Ehkä tästä tulee yhteensä jotain 35 euroa, Jesse tuumii ennen kuin ryhtyy latomaan pulloja ja tölkkejä automaattiin.

Se oli olisi tunnin työstä lainkaan heikko korvaus – ei etenkään verottomana. Tai no, pullojen keräämisestä saadut tulot pitäisi kirjata veroilmoitukseen, mutta kukakohan niin tekee.

– Yleensä rahallinen intressi on sen veran pieni, ettei se ole meidän valvonnan painopistealueita, Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen sanoo.

Veroa tulee tai tulisi maksaa vain kerätyistä pulloista. Omien pullojen palauttamisesta sitä ei tarvitse maksaa, sillä silloin palauttaja saa maksamansa pantin takaisin.

Jesse ja Jessen saalis.

Jo pian huomaamme, että 35 euron potti saattaa jäädä haaveeksi. Varsin moni tölkki on pantiton, kenties Virosta tai Ruotsista hankittu.

– Ei sitä kerätessä ehdi katsoa, onko niissä panttimerkki vai ei, Jesse sanoo.

Toisaalta kone hyväksyy tölkin, joka on repeytynyt täysin. Sen viivakoodi on säilynyt ehjänä.

Yksikään pulloista ei ole 40 sentin pantin arvoinen puolentoista litran muovipullo. Isot limpparipullot eivät ole lakkiaisiltana kovassa huudossa.

– Kun kävin aiemmin keräämässä ovelta ovelle, niin silloin sellaisia tuli paljon.

Alppipuistosta kerätty pussi on nyt tyhjä. Näytöllä on summa 11 euroa ja 10 senttiä. Vähän alakanttiin jäi, Jesse tuumaa.

Ensimmäisen säkin sisällön summa on pieni pettymys.

Sitten isomman säkin kimppuun. Myös siellä on pantittomia tölkkejä sekä pulloja, joita automaatti ei hyväksy lainkaan.

24,70 euroa, 24,85 euroa, 25,00 euroa – ja sitten automaatti ilmoittaa, että maksimimäärä on saavutettu. Näemmä tällä automaatilla saa palautettua yhdelle kuitille enintään 25 euron summan.

Toisen kuitin summaksi tulee 75 senttiä. Kokonaisuudessaan Jesse tienasi tunnin keräyksellä 25,75 euroa. 40 tunnin työviikolla tuollainen tuntipalkka johtaisi 4 120 euron kuukausituloihin. Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkkatulojen keskiarvo Suomessa vuoden 2023 maaliskuussa oli 3 638 euroa.

Tällaiset tulot olisivat pulloja keräämällä hyvin todennäköisesti pelkkää utopiaa.

Nyt Jesse on valmis juhlimaan!

Tiktok-keräysvideollaan Jesse tienasi noin 110 euroa. Tuolloin keräämiseen kului yhteensä 13 ja puoli tuntia.

Kello lähentelee iltayhtätoista. Jesse aikoo käydä nopeasti kotonaan suihkussa ja lähteä vielä juhlimaan. Onhan nyt suuri päivä, josta hän käytti juuri lähes kolme tuntia Ilta-Sanomien seurassa.

Se ei nuorta miestä kaduta, onneksi.

– Ai tekisinkö uudelleen? Tekisin. Jos tämä olisi tavallinen ilta, niin ei tässä olisi mitään erikoista, mutta nyt ehkä on, kun uhrasin tälle osan erityisen tärkeästä illasta, Jesse sanoo.

Yksi Jessen ja samalla hänen videoidensa tavoitteesta on vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään. Sen hän taisi tänä iltanakin tehdä. Moni selvästi huvittui, kun näki vastavalmistuneen keräämässä tölkkejä niiden tyhjentämisen sijaan.

– Tehkää hulluja juttuja, jos haluatte. Ja hymyilkää toisillenne, Jesse huikkaa lähtiessään.

Reilun puolen tunnin kuluttua saan puhelimeeni Whatsapp-viestin Jesseltä. Hän kertoo lahjoittaneensa pullonpalautuskuitit Tervasaaressa pulloja keränneelle tyypille.

– Hän oli hämmentynyt ja todella kiitollinen, Jesse kirjoittaa.