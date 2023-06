Poliisi uskoo lapsen olevan edelleen ulkomailla.

Porin lapsikaappauksen uhri on kahden tapauksesta epäillyn henkilön lapsenlapsi, kertoo Iltalehti.

IL:n tietojen mukaan epäillyt isovanhemmat ovat olleet aviossa noin parikymmentä vuotta.

Kyse on sunnuntaina 28. toukokuuta Porissa tapahtuneesta epäillystä lapsikaappauksesta. Poliisi epäilee tapauksesta nyt neljää henkilöä.

Tällä hetkellä kaksi naista on tutkintavankeudessa. Lisäksi yksi mies on vangittu poissaolevana. Poliisilla on tapauksessa myös neljäs epäilty, mutta häntä ei ole vaadittu vangittavaksi. Poliisi on vapauttanut kyseisen henkilön.

Poliisi uskoo lapsen olevan edelleen ulkomailla.

Tapausta tutkitaan tällä hetkellä lapsikaappauksena sekä törkeänä vapaudenriistosta.

Kateissa oleva epäilty on 63-vuotias lastenkirurgi. Toinen vangittuna olevista naisista on hänen 54-vuotias virolaistaustainen vaimonsa. Aviopari on takavuosina asunut Kuopiossa.

Toinen vangituista naisista on puolestaan kuopiolainen kansainvälisesti palkittu muusikko, joka on myös järjestänyt omaan erikoisalaan liittyvää musiikkitapahtumaa.

Tiedossa ei ole, mikä on kyseisen naisen kytkös pariskuntaan.

Kenelläkään epäillyistä ei ole rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta.