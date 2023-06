Korkeasaaren eläintarha vetää takaisin eläintarhan kaupassa ja lipunmyynnissä myytävänä olleen erän pikkupandapehmoleluja.

Takaisinveto koskee noin 30 senttimetriä korkeaa pikkupandaa esittävää pehmolelua, jonka valmistuserä on LOT NO. C4.

Pehmolelut osoittautuivat vetolujuustestissä puutteellisiksi. Lelusta irtoava silmä voi aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.

Takaisinveto koskee noin 30 senttimetriä korkeaa pikkupandaa esittävää pehmolelua, jonka valmistuserä on LOT NO. C4. Lelun tuotenimi on Wild Republic Cuddlekins Red Panda. Leluerä on ollut myynnissä Korkeasaaressa 6.1.–3.5. välisen ajan.

Lelun ostajia pyydetään poistamaan lelu välittömästi lasten ulottuvilta ja palauttamaan se Korkeasaareen. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta ja hyvittämisestä saa Korkeasaaren palautesähköpostista palaute@korkeasaari.fi.