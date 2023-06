”Tässä on ollut hyvin epäselvä tilanne”, Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja kuvaa Porin poikkeuksellista lapsikaappausta.

Porissa 28. toukokuuta tapahtunut epäilty lapsikaappaus on monella tavalla poikkeuksellinen, sanoo asiantuntija.

Kaapatut Lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisänen toteaa, että tapauksessa hänen silmäänsä on osunut erityisesti kaksi seikkaa.

Ne ovat poliisin tutkinnan alkupuolella järjestämät maastoetsinnät sekä epäiltyjen iso lukumäärä. Räisänen korostaa, että hän tietää tapauksesta vain sen, mitä siitä on kerrottu julkisuuteen, ja hän kommentoi tapausta sen pohjalta.

Räisänen ei ole koskaan aiemmin kuullut, että Suomessa olisi järjestetty epäillyn lapsikaappauksen tutkinnassa maastoetsintöjä.

– Yleensähän tiedetään, että lapsi on viety ulkomaille. Tässä on ollut hyvin epäselvä tilanne.

Toinen erikoinen seikka Räisäsen mielestä Porin tapauksessa on se, että niin monta ihmistä on ollut pidätettynä.

– Yleensä lapsikaappauksessa toinen vanhemmista vie lapsen pois maasta tai jättää tämän palauttamatta. Silloin tiedetään yleensä heti, kuka on kyseessä ja, mitä on tapahtunut.

Poliisi järjesti viikko sitten maanantaina esitutkintaan liittyen laajat maastoetsinnät Pohjois-Satakunnassa Rajavartiolaitoksen kanssa. Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina.

Tällä hetkellä poliisi epäilee neljää ihmistä Porin epäillystä lapsikaappauksesta. Yksi heistä, 63-vuotias lastenkirurgi, on ollut vangittuna tapauksesta poissaolevana. Poliisi kertoi tiistaina, että epäilty ja kaapattu lapsi on löydetty ulkomailta. Poliisi ei kertonut, mistä maasta lapsi ja epäilty löytyivät.

Kaksi epäiltyä naista on paraikaa tutkintavankeudessa. Yksi heistä on kirurgin 54-vuotias virolaistaustainen vaimo.

Toinen vangituista naisista on puolestaan kuopiolainen kansainvälisesti palkittu muusikko. Hän on myös järjestänyt omaan erikoisalaan liittyvää musiikkitapahtumaa. Tiedossa ei ole, mikä on kyseisen naisen kytkös pariskuntaan.

Tiedossa kuitenkin on, että myös aviopari on takavuosina asunut Kuopiossa.

Lapsikaappauksesta syytettyjen vangintaoikeudenkäynti viime viikon perjantaina.

Maanantaina Iltalehti uutisoi, että kaapattu lapsi on kahden tapauksesta epäillyn henkilön lapsenlapsi. IL:n tietojen mukaan epäillyt isovanhemmat ovat olleet aviossa noin parikymmentä vuotta.

Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen kaapatun lapsen ikää tai tämän suhdetta kaappaajiin.

Kenelläkään epäillyistä ei ole rikostaustaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tätä vanhempiakaan rikosasioita ei löydy ainakaan Pohjois-Savon tai Satakunnan käräjäoikeuksista.

Poliisilla on tapauksessa myös neljäs epäilty, mutta häntä ei ole vaadittu vangittavaksi. Poliisi on vapauttanut henkilön. Häntä epäillään poliisin mukaan kuitenkin edelleen rikoksesta.

– Vangitsemisen edellytykset eivät täyttyneet, eikä vangitsemiselle ollut tarvetta. Häntä kuitenkin edelleen epäillään rikoksesta, kertoo rikosylikomisario Kristiina Kontio.

Lapsikaappauksen määritelmä täyttyy silloin, kun alle 16-vuotias lapsi viedään tämän asuinvaltiosta ulkomaille ilman huoltajan suostumusta tai tämä jätetään sieltä palauttamatta.

Räisäsen mukaan Suomessa kaapataan vuosittain yli 20 lasta.

– Lähes aina taustalla on vanhempien ero ja kiista siitä, kumman kanssa lapsen tulisi asua tai missä maassa. Sitten jompikumpi lähtee lapsen kanssa ulkomaille, eikä palaa sieltä. Tai sitten lapsi menee vanhemman luokse ulkomaille, joka ei palautakaan lasta Suomeen.

Lapsikaappauksesta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta.

– Usein siihen liitetään myös törkeä vapaudenriisto. Silloin siitä voi saada enintään 4 vuotta vankeutta.

Räisänen kertoo, että silti usein lapsikaappauksissa, joissa epäilty on saatu Suomeen oikeuteen, ehdoton tuomio on ollut pisimmillään hieman reilun vuoden verran. Usein lapsikaappauksesta on tuomittu ehdollista tai sakkoja.

Räisänen muistelee, että vuosien varrella Suomessa on ollut pari tapausta, joissa kaappaajan sukulainen on esiintynyt tämän puolisona ja toiminut näin avunantajana rikokseen. Hän ei kuitenkaan muista, että avunantajia olisi Suomessa tuomittu.