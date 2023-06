Kateissa oleva epäilty on 63-vuotias lastenkirurgi.

Poliisi epäilee edelleen neljää ihmistä Porissa sunnuntaina 28. toukokuuta tapahtuneesta epäillystä lapsikaappauksesta.

Tällä hetkellä kaksi naista on tutkintavankeudessa, ja lisäksi yksi mies on vangittu poissaolevana. Poliisilla on tapauksessa myös neljäs epäilty, mutta häntä ei ole vaadittu vangittavaksi. Poliisi on vapauttanut kyseisen henkilön.

– Vangitsemisen edellytykset eivät täyttyneet, eikä vangitsemiselle ollut tarvetta. Häntä kuitenkin edelleen epäillään rikoksesta, kertoo rikosylikomisario Kristiina Kontio.

Lue lisää: Porin lapsi­kaappauksesta epäillään nyt myös kansain­välisesti palkittua muusikkoa

Kontion mukaan poliisi uskoo lapsen olevan edelleen ulkomailla. Poliisi ei ole myöskään tavoittanut poissaolevana vangittua epäiltyä.

Kateissa oleva epäilty on 63-vuotias lastenkirurgi. Toinen vangittuna olevista naisista on hänen 54-vuotias virolaistaustainen vaimonsa. Toinen vangituista naisista on puolestaan kuopiolainen kansainvälisesti palkittu muusikko, joka on myös järjestänyt omaan erikoisalaan liittyvää musiikkitapahtumaa. Tiedossa ei ole, mikä on kyseisen naisen kytkös pariskuntaan.

Tiedossa kuitenkin on, että myös aviopari on takavuosina asunut Kuopiossa.

Kenelläkään epäillyistä ei ole rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tätä vanhempiakaan rikosasioita ei löydy ainakaan Pohjois-Savon tai Satakunnan käräjäoikeuksista.

Lue lisää: Poliisi ottanut kiinni jo neljännen henkilön epäiltynä Porin lapsi­kaappauksesta

Isoin avoin kysymys on tällä hetkellä se, mikä on epäiltyjen suhde kaapattuun lapseen. Kontio sanoo, ettei poliisi voi toistaiseksi avata asiaa enempää. Poliisi lupaa kuitenkin kertoa asiasta heti, kun se on tutkinnallisesti mahdollista.

Epäilty lapsikaappaus tapahtui sunnuntaina 28.5. Porissa.

Poliisi ei tutkinnallisista syistä ole kommentoinut tarkemmin, mistä maasta on kyse. Poliisi ei kommentoi myöskään lapsen ikää.

Esitutkintaan liittyen poliisi järjesti viikko sitten maanantaina yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa laajat maastoetsinnät Pohjois-Satakunnassa. Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina.