Matkustajat lataavat suorat sanat VR:n hintauudistuksesta – ”Aikamoinen viidakko kuluttajalle”

Halvimmat liput löytää, kun on ajoissa ja joustava. Uudistus sai Ilta-Sanomien tapaamat ihmiset pohtimaan, kuinka tasa-arvoinen muutos on.

Rautatieyhtiö VR uudisti kaukojunien lippujen hinnoittelua maalis–huhtikuun vaihteessa. Käyttöön otettiin entistä dynaamisempi hinnoittelu, jossa eri hintaluokkia on nykyisin jopa 25.

Lipun hinta nousee sitä mukaa, mitä suositummasta junavuorosta on kyse. Eri hintaluokkien lippuja on myynnissä rajattu määrä.

Lue lisää: VR uusi hinnoitteluaan: sama junamatka, jopa 14-kertainen hinta

Kysyimme Helsingin päärautatieasemalla, millaisia ajatuksia VR:n hintauudistus herättää matkustajissa.

Turkulainen Laura Kinnunen kertoi ostaneensa lipun kolmisen viikkoa aikaisemmin ja maksaneensa siitä suunnilleen 13 euroa. Kinnunen on hieman mietteliäs hintauudistuksen suhteen.

– Osalle matkustajista voi olla hankalaa seikkailla netissä ja etsiä halvimpia lippuja. Uudistus kuulostaa sekavalta ja on aikamoinen viidakko kuluttajalle.

Eläkkeellä olevat Marja ja Mauri Saarelma olivat tulleet Tampereelta pariksi päiväksi matkalle Helsinkiin. Pariskunta oli maksanut kahden eläkeläisen menopaluu-lipuista yhteensä noin viisikymmentä euroa.

Mauri Saarelma on huomannut lippujen hinnoissa vaihtelua.

– Pari kuukautta sitten maksoimme samanlaisista lipuista noin kolmekymmentä euroa.

Saarelmat suhtautuvat hieman varauksella hintauudistukseen.

– Ei tämä kauhean kivalta tunnu, vähän liian suuri haitari, Mauri Saarelma pohdiskelee.

Marja Saarelman mukaan eläkeläisenä on helppoa joustaa aikatauluista ja valita matkustusajankohta hintojen perusteella.

– Jos ei ole eläkkeellä, niin ei pysty samalla tavalla valitsemaan.

Osa matkustajista ymmärtää hyvin perusteet sille, miksi VR on päätynyt uudistamaan hinnoittelua. Säännöllisesti Tampereen ja Helsingin välillä matkustava Outi Lehtipuu suhtautuu uudenlaiseen hinnoitteluun ymmärtäväisesti.

– Dynaaminen hinnoittelu on aika normaalia maailmalla, ei ole mitään sitä vastaan. Kirpaisee tietysti, jos joutuu enemmän maksamaan.

Pitkästä aikaa junalla Helsinkiin matkustaneet alajärveläiset Lumikki ja Reijo Alanen olivat maksaneet lipuistaan suunnilleen 50 euroa.

Parivuotiaan lapsen kanssa matkustaneet Alaset ovat tottuneet arkena käyttämään kotiseudulla autoa, mutta junamatkustamisen helppous sai valitsemaan tällä kertaa junan.

– Ihan hyvältä uudistus vaikuttaa, Lumikki Alanen sanoo.

Lupauksena on, että lipun saa sitä halvemmalla, mitä aikaisemmin on liikkeellä. Uuden hinnoittelumallin tarkoituksena on ohjata matkustajia täyttämään junia myös hiljaisempina aikoina. Ruuhkaisinta junissa on perjantaisin ja sunnuntaisin.