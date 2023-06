Espoossa tehty havaintoja miehistä, jotka houkuttelevat lapsia pakettiauton kyytiin

Poliisi vahvistaa olevansa tietoinen havainnoista.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime päivien aikana huolestuneiden vanhempien kirjoituksia, joiden mukaan Espoossa Nöykkiön alueella liikkuu pakettiauto tai pakettiautoja, joiden kyydissä olevat miehet houkuttelevat lapsia autojen kyytiin. Havainnot autojen väreistä vaihtelevat.

Lapsia on kertoman mukaan houkuteltu autojen kyytiin esimerkiksi jäätelöllä ja rahalla. Keskustelua aiheesta on käyty muun muassa Facebookissa, jossa kerrotaan, että autojen on havaittu olleen valkoisia, mustia tai punaisia.

Havaintoja autoista on tehty ainakin yhden alueen koulun lähellä. Länsi-Uudenmaan poliisi vahvistaa IS:lle olevansa tietoinen havainnoista.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineelle MTV Uutisille poliisi kertoi saaneensa tiedon asiasta torstaiaamuna ja lisänneensä valvontaa alueella. Poliisi kertoi selvittävänsä asiaa.

– Poliisi selvittää, ovatko havainnot lapsia houkuttelevista henkilöistä totta ja onko asiassa syytä epäillä rikosta, komisario Hannu Väänänen kertoi MTV:lle.

Poliisin tiedossa ei ole, että asiasta olisi tehty rikosilmoituksia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nöykkiön yhdistys pyysi torstaina Facebookissa lasten vanhempia turvaamaan lasten koulumatkaa torstaina ja perjantaina pakettiautoista leviävien huhujen vuoksi. Iltalehti kertoo, että vanhempia on ollut turvaamassa lastensa koulumatkaa ainakin Nöykkiönlaakson koululla.