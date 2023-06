Viking Cinderella palaa kesäksi tutulle reitille

Monille tuttu laiva palaa kesän ajaksi Helsinkiin.

Legendaarinen Viking Cinderella palaa kesän ajaksi Helsingin ja Tukholman väliselle reitille M/S Gabriellan linjapariksi. Samalla laiva tekee myös päiväristeilyjä Tallinnaan, Viking Line kertoo tiedotteessa.

Valmistuessaan vuonna 1989 Turun Pernon telakalta M/S Cinderella oli maailman suurin autolautta. Se sisältää yhteensä 2 500 hyttipaikkaa.

Viimeiset kaksikymmentä vuotta laiva on risteillyt pääasiassa Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Viimeksi monille tuttu laiva vieraili Helsingissä alkuvuonna 2022.

M/S Cinderella on monille tuttu laiva myös eri tv-ohjelmista. Laivalla on kuvattu esimerkiksi Taru Valkeapään ja Tino Singhin juontamaa Passi ja hammasharja -ohjelmaa.

IS uutisoi aiemmin, kuinka Viking Line pyrkii tänä kesänä kaksinkertaistamaan liikenteensä Helsingin ja Tukholman välillä, sillä pandemia lisäsi risteilyjen kiinnostusta.

– Heinäkuu on ehdottomasti vilkkainta sesonkiaikaamme, jolloin kysyntä on suurta kaikkiin Itämeren kohteisiin. Kiinnostus on lisääntynyt pandemian aikana, kun monet huomasivat lähialueilla matkustamisen edut, kertoi Viking Linen markkinointijohtaja Ninna Suominen.

– Tästä syystä kaksinkertaistamme lähdöt, jotta mahdollisimman monet ihmiset voivat matkustaa mukavasti Helsingin ja Tukholman välillä.

Viking Line kertoo, että Helsinkiin palaava Viking Cinderella on kokenut joitakin uudistuksia. Osa laivan hyteistä on esimerkiksi remontoitu siten, että kerrossängyt on matkustajien toiveista korvattu parisängyillä. Lisäksi laivan kokouskannelle on rakennettu ohjelmaa lapsille.