Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi voi tänä vuonna myöhästyä. Mansikkaa on silti saatavilla.

Kotimaista mansikkaa on saatavilla, vaikka avomaan mansikan pääsato myöhästyisi.

Kotimaisen avomaan mansikan pääsato uhkaa myöhästyä kesäkuun alun viileän sään vuoksi. Epävarmalta vaikuttaa myös ainakin pensasmustikan tilanne, joka kukkii parasta aikaa.

Tästä huolimatta ei kuitenkaan kannata vajota synkkyyteen, sillä kotimaista mansikkaa on kesällä saatavilla, kertoo Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton hallituksen puheenjohtaja Tarja Matomäki.

– Koko Suomen osalta avomaalla ollaan selkeästi myöhässä mansikan suhteen, mitä ollaan oltu muutamana edellisenä vuonna.

– Suomalaista mansikkaa saa silti, sillä meillä maanviljelijöillä on erilaisia viljelytekniikoita, joilla pystytään varmistamaan, että mansikkaa on saatavilla, eli kyllä juhannusmansikkaa saa. Tälläkin hetkellä myydään suomalaista kasvihuonemansikkaa ja tunnelimansikkaa, Matomäki sanoo.

Matomäki kertoo, että mansikan varsinaista satokautta on nykyisin vaikea kertoa, sillä viljelymenetelmiä on niin useita. Tyypillisesti mansikan pääsatokauden ajatellaan alkavan noin heinäkuun ensimmäisillä viikoilla.

Matomäki kertoo, että mansikkalajikkeista ensimmäisenä kypsyvät kasvihuonemansikat, toukokuun loppupuolella tunnelimansikat, sitten aikaiset avomaan mansikat ja seuraavaksi avomaan mansikan pääsato. Mansikan satotaimista istutetut mansikat ajoittuvat syksyyn.

Matomäki kertoo, että vaikka sää on mahdollisesti myöhästyttänyt avomaan mansikan pääsatoa, viljelyteknisillä keinoilla muutosta pyritään ”lieventämään”.

Hallan aiheuttamia tuhoja kasveille pyritään nyt estämään esimerkiksi sadettamalla ja harsolla.

– Puhutaan hallasadetuksesta. Sadettimilla pistetään vettä tulemaan, ja kun se jäätyy se tekee suojaavan kerroksen mansikan kukkaan, jotta se ei paleltuisi.

– Viljelijät ovat nyt todella kovilla tällä hetkellä, kun tehdään hallan torjuntaa. Kastellaan yöllä ja valvotaan, että kaikki toimii, Matomäki lisää.

Sitä, kuinka paljon avomaamansikan pääsato on mahdollisesti myöhässä, on vaikea sanoa myös sen vuoksi, että sää muuttuu jatkuvasti. Jos pian saapuvat helteet, mansikkasato kypsyy ja myöhästyminen on kurottu kiinni, Matomäki sanoo.