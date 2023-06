Sähköauto räjähti Lahdessa

Räjähdyksen syy ei ole tiedossa.

Lahden pelastuslaitos sai lauantaiaamuna harvinaisen sammutustehtävän: sähköpakettiauto oli räjähtänyt Lahden kauppatorin alla olevassa parkkihallissa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Markus Koskela kertoo, että parkkihalli oli täynnä räjähdyksestä syntynyttä savua pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.

Liekkipaloa ei kuitenkaan Koskelan mukaan silloin ollut, eikä leikkejä syntynyt räjähdyksessä välttämättä ollenkaan. Jos palosta olikin syttynyt liekkejä, niin Sprinkler-palosammutusjärjestelmä oli ne ehtinyt jo sammuttaa, Koskela kertoo.

Räjähdyksen voimasta auton ikkunat särkyivät ja korirakenteet vääntyivät. Pelastuslaitos hinasi auton pois parkkihallista.

Muille parkkihallin autoille aiheutui ympäristöön levinneestä savusta savuhaittoja, mutta ei muita vahinkoja.

Koskelan mukaan tällainen pelastustehtävä on pelastuslaitokselle hyvin harvinainen.

– Ei pystytä sanomaan, mikä on räjähdyksen aiheuttanut. Ei välttämättä liity ollenkaan siihen, että se on sähköauto. Se voi johtua mistä tahansa. Sähköautoissa on korkeajänniteakut, ne ei aikanaan näyttäneet vaurioituneilta, Koskela kertoo.

Räjähdyksessä ei syntynyt henkilövahinkoja. Paikalle hälytettiin neljä pelastuslaitoksen yksikköä kello kahdeksan jälkeen lauantaiaamuna.

Räjähdyksen syttymissyytä selvitetään.