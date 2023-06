Saimaalla syntynyt tänä vuonna ennätykselliset 100 kuuttia

Kulunut talvi oli runsasluminen ja suotuisa norpan pesinnälle, minkä ansiosta poikaskuolleisuus näyttää jääneen viime vuoden tapaan alhaiseksi.

Metsähallituksen johtamissa saimaannorppien pesälaskennoissa ja pesäpaikkasukelluksissa havaittiin tänä vuonna syntyneen ainakin 100 kuuttia.

Kyseessä on suurin havaittu kuuttimäärä koko laskentahistorian aikana.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen alalaji, ja viimeisimmän kanta-arvion mukaan niitä elää Saimaan vesissä noin 440 yksilöä.

Metsähallituksen tiedotteessa luonnehditaan tämän vuoden kuuttikantaa suureksi. Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallitukselta arvioi, että ennätyksellistä syntyvyyttä selittävät hyväkuntoiset naaraat ja lisääntymisikään selvinneet uudet yksilöt

Luvut saattavat täsmentyä vielä syksymmällä kanta-arvion teon yhteydessä.

– Sata kuuttia on täyden kympin tulos, Auttila hehkutti tiedotteessa.

– Suuren kuuttimäärän taustalla vaikuttavat todennäköisesti kahden lumisen talven hyvät lisääntymisolosuhteet sekä viime vuosina laajentuneet ja yhtenäistyneet kalastusrajoitusalueet, joiden ansiosta entistä useampi poikanen selviää aikuiseksi.

Kuuttien määrä on kasvanut erityisesti Pihlajavedellä, missä norppakanta on tasaisesti kasvanut viime vuosina. Myös Savonlinnan eteläpuolisilla vesialueilla sekä kannan koko että kuuttien määrä on lisääntynyt.

Sen sijaan Savonlinnan pohjoispuolella syntyneiden kuuttien määrässä ja kannan koossa ei ollut kasvua. Vaikka Joutenvedelle syntyi aikaisempaa enemmän kuutteja, Pyhäselän-Jänisselän sekä Pyyveden alueilla ei ollut merkkejä poikasista.

Norppakannan elpymisen ansiosta lisääntymisalue on laajentunut ja nyt kuutteja on syntynyt kalastusrajoitusalueiden reunoille ja ulkopuolelle Pihlajavedellä, Puruvedellä ja eteläisellä Saimaalla.

– Aikaisempaa useampi kuutti liikkuu nyt kalastusrajoitusalueiden ulkopuolella ja niiden riski kuolla pyydyksiin on suurempi. Onkin toivottavaa, että verkkojen sijaan käytettäisiin norpalle turvallisia pyydyksiä myös rajoitusalueiden ja -ajan ulkopuolella, toivoo WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen.

Norppaturvallisia pyydyksiä ovat muun muassa katiskat, joiden nielu ei veny yli 15 senttimetriä leveäksi, sekä norpille turvalliseksi muokatut rysät.

Norppien turvaksi tehdään alkutalvesta joka vuosi myös apukinokset, jotka ovat osa niiden tärkeimpiä suojelutoimenpiteitä. Apukinokset tehdään norpille pesäpaikoiksi, sillä lisääntymisajan lumiolosuhteita ei voi ennalta tietää.

Tänä vuonna valtaosa norpista näyttää pesineen luonnonkinoksiin.

– Joka viides kuutti kuitenkin syntyi apukinokseen, ja lisäksi reiluun 60 apukinokseen oli norppa tehnyt lepopesän, kertoo tiedotteessa luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski.

Osana Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hanketta norpille kehitetään myös kelluvia keinopesiä lauhojen talvien varalle. Tänä vuonna kolmasosassa keinopesistä asusteli norppa.

Osa niistä oli norppien käytössä alkutalvesta, mutta ne siirtyivät luonnonlumen suojiin pesimään, kun paksut kinokset muodostuivat helmikuussa. Osalle norpista keinopesät kelpasivat jälleen keväällä lepopaikoiksi, kertoo Metsähallituksen tiedotteessa yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta.

– Hyvästä lumitalvesta huolimatta kaksi kuuttia käytti keinopesää suojanaan. Molempien kuuttien emät ovat aikaisemminkin synnyttäneet keinopesään, joten norpat näyttävät hyväksyneen keinopesät hätävaraksi, jos luonnonlumi puuttuu.

Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannanseurannasta ja suuresta osasta suojelutoimenpiteitä. WWF osallistuu apukinosten tekemiseen ja pesälaskentoihin eteläisellä Saimaalla, ja Itä-Suomen yliopisto on tiiviisti mukana saimaannorpan suojelutoimenpiteissä sekä luo tieteellistä pohjaa suojelutyölle.

Metsähallituksen organisoimia apukinoskolauksia ja pesälaskentoja toteuttaa yli 300 hengen vapaaehtoisverkosto.