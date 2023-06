Kesäkuussa on mitattu kylmyys­ennätyksiä ja saatu lumi­kuuroja – tällaisessa säässä koulujen päättymistä juhlitaan

Vaikka koulujen päättymispäiväksi on luvassa hieman lämpimämpää kuin tänään, sää ei silti lupaa hyvää.

Suomeen virtasi muutama päivä sitten kylmää ilmaa, koska Pohjois-Atlantilla on laaja korkeapaine. Tämän vuoksi kesäkuun alku on ollut melko hyytävä.

Kesäkuun ensimmäiset päivät ovat olleet poikkeuksellisen kylmiä, eikä huomattavaa lämpenemistä ole valitettavasti luvassa valmistujaispäiväksi.

– Aika epävakainen ja viileä päivä tulossa huomenna. Mutta ainakin päivän aluksi lännessä ja Lapissa on luvassa enimmäkseen poutaista, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo.

Vaikka lämpötila nousee hieman verrattuna edellisiin päiviin, ero ei ole suuri. Isossa osassa Suomea lämpötilat liikkuvat Latvalan mukaan 10 ja 15 asteen välillä.

– Pilvisyys lisääntyy päivän aikana, ja kuurosateita voi tulla, mutta näillä näkyminen ne tulisivat kuitenkin vetenä.

Esimerkiksi Lappeenrannassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Seinäjoella on todistettu kesäkuisia lumikuuroja.

Valmistujaispäivän vesisateet painottuvat alkupäivästä Suomen itäosiin, mutta iltaa kohden ne leviävät myös maan länsipuoliskolle.

Kylmyysennätyksiä on rikottu muutamaan otteeseen heti kesän 2023 alussa.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Enontekiön Kilpisjärvellä mittari näytti Saanan havaintoasemalla –7,7 astetta.

Tänään perjantaina Ilmatieteenlaitos kertoi Twitterissä muutamien paikkakuntien uusista kylmyysennätyksistä. Esimerkiksi Virolahdella mitattiin –9,1 asteen lämpötila.

– Aina kun on tällainen ennätystilanne, voidaan puhua poikkeuksellisesta tilanteesta, Latvala sanoo.

Mistä kesäkuun alun kylmät ilmat sitten johtuvat?

– Suomeen virtasi pohjoisesta ja luoteesta jäämeren suunnalta kylmää ilmaa. Se jäi oleilemaan tänne ainakin nyt muutamaksi päiväksi. Samalla kun kylmää ilmaa tuli, joissain osissa myös pilvipeite on rakoillut. Sen takia lämpötila on saattanut laskea öisin pakkasen puolelle. Kylmä ilma on myös mahdollistanut nämä lumisateet.

Lomalaisia ei siis ihan heti hellitä rantakeleillä.

Latvala ei silti sanoisi, että koko kesäkuu tulee olemaan viileä. Lämpötiloissa on havaittavissa hidasta nousua.

– Ensi viikko mennään enimmäkseen viileän puolella ja mahdollisesti vielä seuraavakin. Yksittäisiä lämpimiä päiviä voi mahtua kuitenkin kesäkuun alkupuoliskoonkin.

Vaikka historiaan mahtuu helteisiä kesäkuita, on kuitenkin vuodenaikaan nähden tavallista, että kesä lämpenee edetessään.

Yleisesti ottaen kesäkuussa on viileämpää, kuin heinä- ja elokuussa.