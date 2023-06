Tutkija: Blinken piti Helsingissä poikkeuksellisen kriittisen Venäjä-puheenvuoron – suora kuitti Putinille

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen Nato-jäsenyys näkyivät Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Helsingin kaupungintalolla pitämässä puheessa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken piti Helsingin kaupungintalolla hyvin rohkean ja jopa rajun puheen, jossa hän korosti, miten suuri strateginen virhe Venäjältä on ollut hyökätä Ukrainaan.

– Se oli yksi kriittisimpiä Venäjä-puheenvuoroja, joita Yhdysvaltain edustajat ovat Suomessa pitäneet. Syy on selvä, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa yhdistää meitä ja Suomi on nyt Naton myötä selvästi Yhdysvaltojen liittolainen, summaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen, joka oli paikan päällä kuuntelemassa Blinkenin puhetta.

Lue lisää: Ukrainan suur­lähettiläs liikuttui Blinkenin puheesta: ”Todella voimakas”

Kaikesta pystyi päättelemään, että Blinken hahmotti hyvin yleisön, jolle puhe oli suunnattu. Sisällöstä näki, että hän tuntee alueen historian.

– Hän nosti alussa esiin, että suomalaiset ymmärtävät hyvin omien sotiensa ja historiansa kautta sen, että miltä tuntuu, kun kansakunnan vapautta ja itsenäisyyttä uhataan, Vanhanen kuvailee.

Puheessaan Blinken toi esiin, että sodan seurauksena Venäjä heikkenee vuosiksi eteenpäin, eikä paluuta aikaisempaan ole. Venäjä on lisäksi menettänyt kriittisen tärkeät Euroopan markkinat brutaalin hyökkäyksensä vuoksi, tutkija tiivistää puheen viestiä.

– Mielenkiintoinen oli Blinkenin suora kuittaus Venäjän suuntaan: hän sanoi, että luulimme, että Venäjän armeija on maailman toiseksi vahvin, mutta nyt on käynyt ilmi, että se onkin toiseksi vahvin Ukrainassa.

Lue lisää: Kommentti: Blinken lateli kovat totuudet Putinin epäonnistumisesta – vihjasi samalla tiestä eteenpäin

Blinken osoitti sanansa myös suoraan Venäjän kansalle ja huomautti, ettei Yhdysvallat ole venäläisten vihollinen. Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat on kylmän sodan päättymisestä lähtien toivonut Venäjälle valoisampaa tulevaisuutta, ja että maasta tulisi vapaa ja avoin ja yhtä muun maailman kanssa.

– Yli kolmenkymmenen vuoden ajan yritimme luoda vakaat ja yhteistyökykyiset suhteet Moskovaan, koska uskoimme, että rauhanomainen ja vauras Venäjä on myös Yhdysvaltain intressissä ja ennen kaikkea maailman hyväksi. Uskomme siihen yhä tänään, Blinken puhui Helsingissä.

Blinken sanoi, ettei länsi voi valita venäläisten tulevaisuutta heidän puolestaan, mutta Yhdysvallat ei tule antamaan presidentti Putinin tyrkyttää tahtoaan muille kansoille.

– Käytännössä Blinken tarkoitti, että Yhdysvallat aikoo vain vastata Venäjän hyökkäykseen ja panna kovan kovaa vastaan. Tämä oli tietynlainen suora viesti Moskovaan Suomesta, tuoreesta Nato-maasta Venäjän rajalla.

Vanhasen mukaan Blinken halusi alleviivata, että Venäjä on aiheuttanut hyökkäyssodallaan Ukrainassa sellaisia tappioita, jotka ovat myös sen kansallisten etujen ja venäläisten hyvinvoinnin vastaisia.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Tutkija luki puheen rivien välistä viestin myös siitä, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olisi tulossa Suomeen. Siihen viittasi se, ettei puheessa käsitelty Suomen ja Yhdysvaltain välisiä kahdenvälisiä suhteita.

– Näkisin sen viitteenä siitä, että Bidenille haluttiin jättää isommat linjaukset. Näkisin, että tämä omalla tavallaan vahvisti sitä, että Biden on tulossa Suomeen ja hän vielä tarkemmin linjaa kahdenvälisestä suhteesta.

Puheen alussa Blinken toi esille sen, miten Yhdysvallat on tukenut Suomea turbulentteina aikoina ja Nato-jäsenyyshakemusprosessissa. Suomi ja Yhdysvallat on sopimassa kahdenvälistä sopimusta puolustusyhteistyöstä ja myös tätä yhteyttä ulkoministeri korosti.

– Meidän näkökulmastamme tämä korostaa sitä, miten Suomen kahdenvälinen suhde Venäjään väistämättä sodan seurauksena heikkenee. Vastapainona Yhdysvaltain merkitys kasvaa ja Suomen suhde Yhdysvaltoihin korostuu.

Puheen lopuksi Blinken siteerasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhetta, jossa Niinistö sanoi, että Putin ja Stalin aliarvioivat sen, miten päättäväinen ja vapaa itsenäinen kansakunta voi olla.

– Hän nosti esiin myös suomalaisen sisun, jolla hän myös viittasi siihen, miten vapaata ja itsenäistä kansakuntaa on hyvin vaikea nujertaa sotilaallisestikaan.

Lue lisää: Blinken päätti puheensa sisuun: ”Suomalaiset tunnistavat sen ukrainalaisten ponnisteluissa”

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan mukaan on mahdollista, että Blinkenin viestin seurauksena Venäjän ulkoministeriöstä esimerkiksi Maria Zaharovalta tulee lausunto, jonka mukaan Suomi on nyt täysin amerikkalaisten vaikutuspiirissä ja sätkynukkeja.

– Tämä on tietysti tyypillistä venäläistä ajattelutapaa, jossa on vaikea ymmärtää, että jollakin valtiolla on omaa toimijuutta ja halua tehdä omia suvereeneja ratkaisujaan. Tuskin mitään konkreettista vastausta Venäjältä tulee.

Blinkenin puheen alussa viitattiin Suomen talvisotaan ja lopussa suomalaiseen sisuun, jonka merkitys korostuu nyt myös Ukrainan urheassa puolustustaistelussa.

– Siinä näkyi, että oli perehdytty Suomen historiaa, taustaan ja sen kansallisiin narratiiveihin. Niihin vetoaminen tekee tietysti muustakin viestistä samaistuttavaa. Tässä ymmärrettiin kelle puhuttiin.