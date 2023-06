Ilta-Sanomien tietojen mukaan perjantaina vangittavaksi vaadittava nainen on kansainvälisesti palkittu muusikko. Hän on myös järjestänyt omaan erikoisalaan liittyvää musiikkitapahtumaa.

Poliisi vaatii vangittavaksi kuopiolaista 49-vuotiasta naista lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Satakunnan käräjäoikeus käsittelee naisen vangitsemista perjantaina.

Rikosepäily liittyy viime viikon sunnuntaina Porissa tapahtuneeseen epäiltyyn lapsikaappaukseen.

Jo aiemmin rikoksesta epäiltyinä on vangittu 63-vuotias lastenkirurgi ja hänen 54-vuotias vaimonsa. Pariskunta vaikuttaa Porissa.

Torstaina poliisi kertoi ottaneensa kiinni myös neljännen epäillyn, jota ei ainakaan toistaiseksi ole vaadittu vangittavaksi.

IS:n tietojen mukaan nyt perjantaina vangittavaksi vaadittava nainen on kansainvälisesti palkittu muusikko, joka on myös järjestänyt omaan erikoisalaan liittyvää musiikkitapahtumaa. Naista on useasti haastateltu mediassa.

Kenelläkään kolmesta epäillystä ei ole aiempaa rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kirurgin vaimo on kirjoittanut sosiaalisen median profiilissaan olevansa Virosta lähtöisin.

IS:n tietojen mukaan myös kirurgi ja hänen vaimonsa kanssa asuneet takavuosina Kuopiossa. He ovat auttaneet pakolaisia, ja kirurgi on ollut mukana myös kansainvälisen lääkärijärjestön toiminnassa.

Poliisin mukaan lapsi oli viety ulkomaille, mutta ei ole kommentoinut tarkemmin, mihin maahan. Poliisi ei kommentoi myöskään lapsen ikää tai mahdollista sukulaissuhdetta epäiltyihin.

Poliisi järjesti maanantaina yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Pohjois-Satakunnassa laajat maastoetsinnät, jotka liittyivät kyseiseen tapaukseen.

Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina, eikä niitä enää myöhemmin ollut syytä jatkaa.