Yksittäinen takavarikointi lentokentällä johti lähes miljoonan euron rikoskokonaisuuteen.

Helsingissä asuva mies jäi maaliskuussa Helsinki-Vantaalla tullissa kiinni huumelääkkeiden salakuljetusyrityksestä.

Mies yritti tuoda huumelääkkeitä maahan osin kehoonsa kätkettynä ja osin matkatavaroissa. Tulli löysi häneltä huumaaviksi lääkkeiksi luokiteltavia oksikodoni-, alpratsolaami- ja tsopiklonitabletteja lähes 350 kappaletta.

Huhtikuussa tulli takavarikoi Vantaalla myös postilähetyksen, jonka mies oli lähettänyt Espanjasta kotiosoitteeseensa ennen Suomeen lentämistään.

Lähetyksessä oli sähköpotkulauta, johon oli kätketty yhteensä yli 600 oksikodoni- ja alpratsolaamitablettia.

– Esitutkintamme perusteella on syytä epäillä, että henkilö on toiminut samoin myös aikaisemmin. Salakuljetusten tutkinnan yhteydessä paljastui, että kyseessä on mittavampi tapaus, tutkinnanjohtaja Kimmo Jauhiainen kertoo tiedotteessa.

Kotietsinnöissä tulli takavarikoi miehen hallusta yli 700 000 euroa käteistä rahaa ja muuta arvo-omaisuutta.

Osa takavarikoiduista rahoista oli kätketty epäillyn miehen asunnon lieden rakenteisiin, mutta suurin osa oli viety säilytykseen epäillyn lähiomaisen asuntoon tämän tietämättä.

Epäilty Helsingissä asuva mies on ollut vangittuna rikosepäilyihin liittyen maaliskuusta alkaen.

Tulli tutkii käteisen rahan ja muun arvo-omaisuuden osalta törkeää rahanpesua ja on esitutkinnassa selvittänyt rahojen alkuperää ja omistussuhteita.

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on matkustanut lukuisia kertoja Viroon ja Espanjaan. Hän on tuonut myyntitarkoituksessa matkoilta Suomeen yli 1 500 kpl oksikodoni- ja alpratsolaamitablettia.

Tulli epäilee huumelääkkeiden päätyneen pääosin levitykseen Suomessa, ja että rikollisella toiminnalla on ansaittu yli 160 000 euroa.

Kimmo Jauhiainen sanoo, että yksittäisestä tapauksesta voi aina aueta laajempikin rikosvyyhti, kuten tässä tapauksessa kävi.

– Nyt yksittäinen huumelääkkeiden takavarikointi lentokentällä johdatti meidät lähes miljoonan euron rikoskokonaisuuteen.

Jauhiaisen mukaan olennaista on, että asiat tutkitaan perusteellisesti ja huomiota kiinnitetään myös heikkoihin signaaleihin.

Epäilty käytti hyväkseen Schengen-todistusta.

Huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteita voi kuljettaa Schengen-valtioiden välillä lääkkeille annettavan Schengen-todistuksen avulla.

Esitutkinnan perusteella miehen epäillään hankkineen Virosta Schengen-todistuksia väärin perustein huumelääkkeiden kuljetukseen viime syksystä alkaen. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat muun muassa Suomi, Viro ja Espanja.

Esitutkinta valmistuu lähiviikkoina, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.