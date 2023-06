Jyrki Lehtolan kolumni: Kulttuurin matka stalinismista itsekkyyteen

Korona-aika herätti kulttuuriälymystön hetkellisesti, kun korvausta menetetyistä tuloista ei tullutkaan heti, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

”Kenen joukoissa seisot? Kenen lippua kannat?”, kysyttiin Aulikki Oksasen kirjoittamassa laulelmassa vuonna 1970.

Oikea vastaus on nykyään, että väisty vähän, ei tässä ole aikaa seisoskella, kiire kiire kiire keikalle, kirjakiertueelle, esitykseen, ensi-iltaan, karonkkaan, harjoituksiin, mainostamaan, kirjoittamaan, kovasti pukkaa kiireitä kulttuuri-ihmisillä.

Eivätkä ne joudu kantamaan lippua, koska kaulassa roikkuu laminoitu Access All Areas -passi, jolla pääsee sinne, minne muut eivät pääse.

Suomalaisen kulttuuriälymystön historia viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta on seuraavanlainen:

Ensin oli tärkeää, kenen joukoissa seisoo ja useammat halusivat seistä niissä joukoissa, joissa seisoo ja joissa joku muu kertoisi, mitä ajatella, ja niin löytyi Stalinistakin humaani puoli.

Sitten alkoi oma nuoruuden into nolottaa, kun paljastui, ettei Stalin kerännytkään kukkia, vaan ruumiita. Alettiin puuhata omia, siellä täällä pitkin 1980- ja 90-lukuja jylisi joku huonosti nukkunut mies, joka ei ollut koskaan tyytyväinen mihinkään, ja kauppasi yhteiskunnallisella tyytymättömyydellään uutta kirjaansa, elokuvaa tai ohjausta.

Sen jälkeen on ollut aika hiljaista. Ihminen kykenee ajoittain ajattelemaan muitakin kuin itseään, mutta humaaniksi itsensä lanseeranneessa kulttuuriälymystössä ei ole pahemmin puolustettu oikeudenmukaisuutta, köyhiä, pudonneita, kadonneita, vaan lähinnä horistu oikeudesta omaan sukupuoleen ja kehoon.

Poikkeus oli korona-aika, jolloin omat keikat, kiertueet ja näytökset peruuntuivat eikä korvausta menetetyistä ansioista kuulunutkaan heti.

Silloin ne hetkeksi löysivät itseään köyhemmät, roudarit, valomiehet, äänimiehet, joiden taloudelliseen ahdinkoon vetosivat vaatiessaan rahallista korvausta itselleen.

Olihan se hieman kiusallista katseltavaa. Yhtäkkiä puistot, kadut ja media olivat täynnä kulttuuriälymystöä meluamassa oikeudenmukaisuudesta, joka tarkoitti kulttuuri-ihmisen oikeutta jatkaa elämäänsä kalliissa omistusasunnossa samalla mukavuuden tasolla kuin ennenkin.

Silloin oli vasemmistolaisesti suuntautunut, kulttuuriin periaatteessa myötämielisesti suuntautuva hallitus, joka teki sen virheen, että kun pandemia iski, hallituksen ensimmäinen hätäkokous ei koskenutkaan sitä, miten Paula Vesala jaksaa.

Nyt on tulossa oikeistohallitus, koulutukseen tehdään jättimäisiä leikkauksia, terveydenhuollon alasajo jatkuu, ilmastonmuutos on mielipidekysymys, aborttioikeudesta voisi vähän keskustella, Yleisradiota kiusataan, sosiaaliturvaa leikataan, kehitysyhteistyö on turhaa, köyhyys on kiinni asenteesta.

Kaikki läheisiä asioita humaaneille, välittäville kulttuuri-ihmisille, joilla ei tosin ole aikaa kommentoida, kun on kiire keikalle, mutta jos se ETLAn ja EVAn entinen toimitusjohtaja Sixten Korkman sanoo jotain ja jää aikaa keikan somemainostamiselta, jaan taksissa linkin Korkmaniin ja näppäilen perään sydämen.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.