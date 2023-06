Edellinen ennätys on peräti vuodelta 1962.

Suomi-neidon käsivarren päässä Enontekiön Kilpisjärvellä on mitattu viime yön aikana alustava uusi kesäkuun alimman lämpötilan ennätys Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Saanan havaintoasemalla mitattiin -7,7 astetta, kun edellinen vastaava ennätys oli -7,0 astetta.

Tuolloinen ennätys oli peruja peräti yli 60 vuoden takaa, Inarin Laanilan asemalta 3. kesäkuuta vuonna 1962.

Ennätyksen voisi konkretisoida vaikkapa näin: Tuolloin Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli pallillaan vielä suhteellisen tuore tapaus ja The Beatlesin ensimmäinen äänitys (single Love Me Do / P.S. I Love You) julkaistiin vasta saman vuoden lokakuussa.

Ylen sääkasvo Matti Huutonen jakoi Twitterissä huumorin säestämän muutaman kelikamerakuvan Lapista.

– Kas näin, ilmassa leijailee vahvasti kesän tuntu tänään, Huutonen kirjoittaa humoristisesti.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo ei ole ennätyksestä millänsäkään.

– Toki tuossa on se, että kyseessä on tunturiasema, joka on yli kilometrin korkeudessa.

– Juuri nyt siellä on kylmempää kuin esimerkiksi laaksossa olevissa mittausasemissa.

Sinisalo muistuttaa, että kyseinen Saanan mittausasema on ollut käytössä vuodesta 1993.

Kyseistä mittausasemaa voisi meteorologien keskuudessa luonnehtia vasta poikaseksi, mitä tulee ”historiallisiin” mittauksiin.

– Se 30 vuotta ei tosiaan kerro kaikkea edeltäneistä vuosikymmenistä.

Kittilän Raattamassa näkyy maassa selkeästi ohut lumipeite.

Onko tämä kuitenkin poikkeuksellista tai harvinaista?

– Mitä tuohon voi sitten oikein lisätä?

– 30 vuotta ollut ainoastaan, että onko se sitten kumpaakaan, Sinisalo pohtii.

Sen hän kuitenkin myöntää, että yleisesti Lapissa on nyt ollut hieman tavanomaista kylmempää, joskaan lämpötilat eivät ole olleet mitenkään harvinaisia.

Käsivarren Lappia lukuun ottamatta Lapissa on nyt pysytty vain muutamassa pakkasasteessa.

Ilmastonmuutos on trendisana, joka nousee esiin lähes aina säätä ruotiessa.

– Ei voi mitään yhtäläisyysmerkkejä vetää ilmastonmuutokseen.

– Tämä on yksittäistapaus, sen voi kyllä sanoa.

Savukoskella tarjolla on jäätävää tihkua.

Voidaanko tässä kesäkuun alussa päästä vielä kylmempiin lukemiin?

– Ensi yö on aika kylmä, mutta yllättyisin, jos menisi yhtä kylmäksi.

Huolestuttavaa?

– Ei ole huolestuttavaa.

Sinisalon mukaan selvää lämpenemistä ei Lapissa, kuten juuri muuallakaan Suomessa ole näkyvissä kesäkuun ekoilla viikoilla.

Syynä tähän on se, että alun perin Pohjois-Euroopan ylle ennustettu korkeapaine onkin vaihtanut paikkaa lännemmäksi, minkä vuoksi Suomi on jäämässä lämpimän ilmamassan ulkopuolelle.