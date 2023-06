Seksitreffit päättyivät ikävään yllätykseen Vantaalla

Epäillyn ryöstön kohteeksi joutunut uhri oli houkuteltu paikalle seksisivustolle tekaistun valeprofiilin avulla.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Kivistössä tapahtunutta tapausta, jossa uhrilta anastettiin omaisuutta väkivallalla ja teräaseella uhkaamalla.

Henkilön saapuessa sovitulle treffipaikalla häntä vastassa oli ensin pari naista. Pian paikalle ilmestyi kuitenkin kolmen nuoren miehen ryhmä, jotka pakottivat uhrin istumaan autonsa takapenkille.

–Siellä uhria oli vaadittu väkivaltaa käyttämällä luovuttamaan pankkitunnukset ja puhelin. Uhria oli myös uhkailtu tappamisella. Uhrin tililtä oli myöhemmin siirretty useita satoja euroja, rikoskomisario Marko Särkkä kertoo.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstöä. Epäiltyjen tekijöiden henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Heitä on yhteensä kuusi, joista kolme on tekoaikaan ollut alle 18-vuotiaita.

– Esitutkinnan aikana epäiltyihin on kohdistettu kovia pakkokeinoja. Osa epäillyistä on ollut tutkinnan aikana vangittuna ja osa on määrätty tehostettuun matkustuskieltoon, Särkkä sanoo.

Epäilty rikos tapahtui sunnuntain vastaisena yönä 2. huhtikuuta.