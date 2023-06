Useista seksuaalirikoksista tuomitun miehen uhreiksi joutuivat muun muassa tosi-tv-tähtenä tuttu Iida Ketola, 16-vuotias tyttö ja asunnoton nainen.

Helsingissä naisia vaanineen sarjaraiskaajan uhrit kertoivat hovioikeudessa kauhunhetkistä, joita he kokivat noustuaan Arian Juhana Rezajin, 45, kuljettamaan taksiin.

Neljän uhrin raiskauksista ja muista rikoksista tuomitun Rezajin toiminta oli systemaattista ja häikäilemätöntä. Miehen ajoneuvoon nousseet pahaa-aavistamattomat naiset joutuivat kesken matkan huomaamaan, ettei kyyti vienytkään sinne, minne olisi pitänyt.

Hovioikeus korotti keskiviikkona antamassaan tuomiossa Rezajin vankeusrangaistusta 6 vuoteen ja 5 kuukauteen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehelle aiemmin 6 vuotta ja 3 kuukautta vankeutta.

Rezaji itse väitti muun muassa, että uhrit olisivat olleet suostuvaisia seksuaaliseen kanssakäymiseen tai yrittivät rahastaa häntä perättömillä syytöksillä.

Hovioikeuden tuomiossa miehen uhreiksi joutuneiden naisten tarkat henkilöllisyydet on salattu, koska kyse on arkaluontoisista seksuaalirikoksista.

Tuomiosta kuitenkin ilmenee, että uhreihin lukeutuvat muun muassa rikosten tekoaikaan vasta 16-vuotias tyttö sekä vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt asunnoton nainen.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että yksi miehen uhriksi joutuneista on tosi-tv-tähtenä tunnettu Iida Ketola. Hän on itse avoimesti kertonut järkyttävästä kokemuksestaan, joka sattui hänen palatessaan ystävänsä hautajaisista.

Rezaji otti Ketolan taksinsa kyytiin aamuyöllä joulukuussa 2019. Ketola ilmoitti haluavansa kyydin kotiinsa Kallioon, mutta kuski olikin sen sijaan ajeluttanut häntä ympäri Helsinkiä noin puolentoista tunnin ajan.

Sarjaraiskaajan toiminta oli systemaattista ja häikäilemätöntä.

Ajomatkan aikana Rezaji kohdisti häneen seksuaalisia tekoja ilman suostumusta. Ketola ei uskaltanut vastustella, koska pelkäsi mitä mies voisi hänelle tehdä. Hovioikeus totesi tuomiossaan, että autosta avun soittaminen tai sieltä pakeneminen olisivat voineet asettaa Ketolan vaaraan.

Kun Ketola viimein pääsi pois taksista, hän soitti välittömästi hätäkeskukseen ja kertoi päivystäjälle tapahtuneesta.

” Nainen pakeni kertomansa mukaan Rezajin taksista lopulta hypäten autosta ulos kesken ajon, kun vauhti oli hiljaisempi.

Vuoden 2020 helmikuussa Rezajin taksiin nousi ravintolailtaa viettämässä ollut nainen, jonka matkan oli tarkoitus viedä hänen äitinsä luokse.

Sen sijaan mies oli lähtenyt ajamaan aivan toiseen kaupunkiin, Lohjalle, jossa miehen oma asunto sijaitsi. Nainen kertoi tajunneensa jossakin vaiheessa, että matkanteko tuntui kestävän liian pitkään.

Nainen kertoi havahtuneensa hereille taksimatkan aikana kahdesti tai kolmesti. Joka kerralla miehen käsi oli hänen mukaansa ollut hänen housuissaan. Hovioikeudessa esitetyn näytön perusteella Rezaji oli raiskannut naisen matkan aikana kerran sormin. Nainen itse ei ollut täysin varma siitä, olisiko tällaisia tekoja voinut olla useampia.

Nainen pakeni kertomansa mukaan Rezajin taksista lopulta hypäten autosta ulos kesken ajon, kun vauhti oli hiljaisempi. Hän kertoi lähes välittömästi pakoon päästyään eräälle todistajalle, mitä taksikuski oli hänelle tehnyt.

Tapahtuneesta soitettiin myös hätäkeskukseen. Nainen oli ollut puhelun aikana itkuinen ja järkyttynyt.

Nainen kertoi hovioikeudessa olleensa tapahtuma-aikaan kovassa humalassa ja nukkuneensa osan ajomatkasta. Hovioikeuden mukaan hän oli uni- ja päihtymystilasta johtuen kykenemätön puolustautumaan tilanteessa tai ilmaisemaan omaa tahtoaan.

” Noin aamukolmen aikaan hän lähetti äidilleen viestejä, joissa hän kertoi että ”taksi raiskaa hänet”.

16-vuotias tyttö päätyi Rezajin taksiin Helsingin Rautatientorilla aamuyöllä huhtikuussa 2021.

Tyttö halusi kyydin Vuosaareen, mutta päätyikin miehen asunnolle Lohjalle. Rezaji palautti tytön takaisin Helsinkiin vasta myöhemmin aamulla.

Tyttö kertoi vielä saman päivän aikana kokemastaan niin lääkärille kuin poliisillekin.

Mies juotti tytölle taksimatkan aikana vodkaa, josta tyttö humaltui voimakkaasti. Humalatilasta todistivat oikeudessa esitetyt miehen luvatta ottamat videot ja kuvat tapahtuma-ajalta, joissa tytön olemus oli silmin nähden päihtynyt ja huonovointinen.

Kuva- ja videotodisteiden perusteella miehen täytyi hovioikeuden mukaan myös ymmärtää, että kyseessä oli alaikäinen tyttö.

Rezaji oli tytön mukaan ainakin lähennellyt ja kosketellut häntä ajon aikana. Noin aamukolmen aikaan hän lähetti äidilleen viestejä, joissa hän kertoi että ”taksi raiskaa hänet”. Mies oli tytön mukaan käskenyt laittamaan puhelimen pois. Sen jälkeen tyttö ei enää vastannut äidin soittoihin.

Tytön mukaan miehen asunnolla tapahtui useampia yhdyntöjä. Hän ei ollut uskaltanut sanoa miehelle niiden aikana mitään.

Hovioikeus arvioi tilanteen olleen tytön kannalta siinä määrin riskialtis, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa, että mies jossakin vaiheessa veisi hänet takaisin Helsinkiin.

” Naisella ei ollut puhelinta tai rahaa, eikä hän tiennyt missä hän oli. Hän oli ollut peloissaan.

Asunnoton nainen oli nauttinut ennen Rezajin Hakaniemessä yöaikaan huhtikuussa 2021 tarjoamaa kyytiä huumausaine lakkaa. Nainen kertoi sanoneensa taksikuskille, ettei hänellä olisi rahaa matkaa varten, mutta se ei kuskin mukaan haitannut.

Etupenkille istahtanut nainen ilmoitti Rezajille haluamansa osoitteen, mutta tälläkin kerralla mies oli lähtenyt ajamaan kohti Lohjalla sijaitsevaa asuntoaan. Naisen mukaan Rezaji kopeloi häntä jo taksissa, mutta muistikuvat sen jälkeen olivat hatarat.

Nainen kertoi heränneensä lopulta kylmään ilmaan, jota tulvahti sisälle auton ovea avatessa. Naisen mukaan mies pakotti tai painosti hänet tulemaan sisälle asuntoonsa.

Asunnolla mies raiskasi naisen kolme kertaa naisen vetoomuksista ja vastusteluista huolimatta. Naisella ei ollut puhelinta tai rahaa, eikä hän tiennyt missä hän oli. Hän oli ollut peloissaan.

Mies tarjosi naiselle asunnollaan myös lisää huumausaineita. Kaksikko kävi jopa välissä hakemassa naiselle lisää lakkaa Espoosta, minkä jälkeen seksuaalinen väkivalta jatkui miehen asunnolla.

Nainen oli käytännössä koko ajan huomattavan päihtynyt ja poissaoleva. Tästä todistivat jälleen miehen ottamat kuvatallenteet.

Tekojensa jälkeen mies vei naisen mukaan hänet jonnekin päin Ruoholahtea ja ajoi melko nopeasti tiehensä. Seuraavaksi nainen kertoi menneensä läheiseen yleiseen vessaan.

Ohikulkija oli soittanut paikalle poliisit. Hän oli kuullut vessassa hysteerisesti itkevän naisen, joka huusi äitiään.