Jukka-Pekka säikähti, kun lokki syöksyi aivan pään vierestä.

Vantaan Pakkalassa asuva Jukka-Pekka, 13, oli iltakävelyllä ja suunnisti Pointin koulun suuntaan.

Hän näki bussipysäkillä lapun, jossa varoitettiin vihaisesta lokista. Jukka-Pekka jäi lukemaan varoitusta, ja samaan aikaan lokki hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Lintu syöksyi kohti kaksi kertaa. Se lensi uhkaavasti aivan pään vierestä.

Jukka-Pekka ei osannut varautua yllätyshyökkäykseen. Hän säikähti, joutui shokkiin, kaatui jalkakäytävän reunakiveykseen ja päätyi ajoradalle.

Paikalle saapui auttajia – runkolinjan bussi 600 pysähtyi, ja autosta tuli kuljettajan lisäksi pari matkustajaa. He auttoivat poikaa siirtymään jalkakäytävän puolella.

– Ilmeisesti toinen matkustajista oli terveyden­huolto­henkilökuntaa tai jopa lääkäri. Hän tiesi mitä tehdään, tarkisti pojan polvet ja antoi minulle puhelimessa ohjeita, Jukka-Pekan äiti Marika, 54, kertoo.

Paikalle autolla saapunut nainen kyyditsi puolestaan pojan kotiin, joka sijaitsee noin kilometrin päässä onnettomuuspaikasta. Poika ei olisi itse päässyt kipeällä jalalla kotiin asti.

Marika on kirjoittanut tapauksesta Vantaan Puskaradio -sivulle Facebookissa. Hän haluaa kiittää kaikki poikansa auttajia.

– Ihanaa on ollut huomata, että maailmassa on vielä hyvyyttä. Olen lukenut sellaisiakin kirjoituksia, etteivät ihmiset pysähdy, vaikka lapsi on kiipelissä.

Marika kertoo, että kirjoitukseen on tullut yli 2 000 peukutusta ja paljon tsemppiviestejä. Monet ovat kertoneet, miten lokki on hyökkäillyt heidän kimppuunsa.

Lokilla on luultavasti pesä koulun katolla. Sillä on ilmeisesti pesässä poikasia, joita se puolustaa, Marika arvelee.

Marikan mieltä lämmittävät Facebookissa ihmisiltä tulevat viestit, joissa kysellään pojan vointia.

– Nyt vain parannellaan jalkaa, Marika kertoo.

Jukka-Pekan jalassa on venähdys, ja toinen polvi on turvonnut. Vaatteet säilyivät ehjinä eikä ihossa ole nirhaumia.