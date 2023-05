Vainaja löytyi Kajaanin Vimpelinvaarasta 16. toukokuuta.

Poliisi pyytää apua Kajaanissa löytyneen vainajan tunnistamiseksi.

Vainaja on noin 175 senttimetriä pitkä. Hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka, minkä lisäksi hänellä on tummat pitkähköt hiukset.

Kuolinhetkellään miehellä oli yllään tumma pipo, silmälasit, tummat farkut, päällystakki, tumma Champion-paita sekä tummat nauhalliset kengät, joissa on vaaleata nahkaa kantapään kohdalla.

Poliisi julkaisi kuvia, joissa vainajan vaatteet ovat mallinuken yllä.

Poliisi pyytää tietoja tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä vuosilta 2022–23.

Poliisi pyytää ilmoittamaan tiedot Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimen numeroon 0295 416 194 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan poliisi ei epäile asiassa rikosta.