Paikallisten nuorten julmasta kiusaamisesta on ilmoitettu alueen kouluille sekä poliisille.

Helsingin Laajasalossa asuva Hanna Hytönen kertoo joutuneensa avopuolisonsa Aleksin kanssa paikallisten nuorten julman ja jatkuvan kiusaamisen kohteesi. Hytönen ja hänen puolisonsa ovat molemmat lyhytkasvuisia.

Hytösen mukaan kiusaamista on jatkunut noin neljän kuukauden ajan siitä lähtien, kun Aleksi muutti hänen luokseen Laajasaloon. Aleksi on saanut kokea kiusaamisesta pahimman osan, viimeksi tiistaina lenkillä ollessaan.

– Siellä oli räitty päälle ja huudeltu polkupyörän selästä ja taas lähdetty karkuun, Hytönen kertoo.

Pariskunnan kokemasta häirinnästä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pian 50-vuotta täyttävä Hytönen kertoo, ettei ole elämänsä aikana koskaan kokenut mitään vastaavaa, vaikka kaikennäköistä on ehtinytkin näkemään.

Aiemmin lyhytkasvuisuus on herättänyt ihmiset huutelemaan tai viheltelemään perään, mutta kevään aikana Laajasalon nuoret ovat pariskunnan mukaan alkaneet tulla iholle ja kiusaaminen on mennyt fyysiseksi. Hytösen aiempien kokemusten mukaan huutelu uudella paikkakunnalla on laantunut ajan kanssa, mutta nyt on käynyt päin vastoin.

Hanna Hytösen puoliso Aleksi on erityisesti joutunut paikallisten nuorten hampaisiin.

Jostain syystä Aleksia kiusataan huomattavasti Hytöstä enemmän. Pahimmillaan nuoret ovat heitelleet kiviä ja yksi on Hytösen mukaan käynyt jopa esittelemässä teräasetta. Kun kiusaamisen kohteet alkavat kaivaa puhelinta taskuistaan, luikkivat nuoret karkuun. Aleksi kuvailee ilmapiiriä kireäksi.

Lue lisää: Essiä, 26, kiusattiin koulussa ulkonäkönsä vuoksi – nyt hän on plusmalli ja sanoo kiusaajilleen suorat sanat

Nuoret ovat iältään ala- ja yläasteikäisiä. Hytönen arvioi nuorten ikähaarukaksi noin 10–14 vuotta. Heidän henkilöllisyyksiään ei ole saatu selville. Aleksin mukaan nuorten porukassa on pari päähahmoa, jotka hän jo tunnistaa. Kiusaaminen ei kuitenkaan vaikuta olevan masinoitua juuri lyhytkasvuisia kohtaan.

– He häiriköivät muitakin. Sellaista päätöntä, ihan vain kiusantekoa yleisesti, kun tuntuu sopiva uhri löytymään, Aleksi sanoo.

Hän epäilee joutuvansa kohteeksi myös silmiinpistävän pukeutumisensa vuoksi. Hytösen mukaan kiusaaminen on vähäisempää silloin, kun pariskunta on liikkeellä kahdestaan. Huutelua saa tosin kuulla silloinkin.

Aleksin mukaan kyse ei ole siitä, että pariskunta pelkäisi tai ei uskaltaisi lähteä ulos. Nuorten toiminnan ei ole annettu vaikuttaa päivän aikataulujen suunnitteluunkaan. Alueena Laajasalo saa Aleksilta kehuja.

– Ei voi yhden nuorisoporukan antaa terrorisoida liikaa, Aleksi toteaa.

Aleksi epäilee oman pukeutumistyylinsä herättävän pituutensa lisäksi nuorisolta epätoivottua huomiota.

Hytönen kertoo ilmoittaneensa asiasta poliisin estävän työn osastolle ja usealle alueella sijaitsevalle koululle. Hänen mukaansa läheinen koulu järjestää keskiviikkona alueen turvallisuuteen liittyvän etäkokouksen, johon osallistuvat poliisi, rehtori, vanhemmat ja ennaltaehkäisevä nuorisotyö.

Laajasalon peruskoulun vs. rehtori Janne Pellikka kertoi HS:lle koulun saaneen yhteydenoton nuorison toiminnasta. Koululla ei kuitenkaan ollut tarkempia tietoja asiasta, sillä häirintä tapahtuu koulupäivien jälkeen.

Koulut päättyvät tältä keväältä tämän viikon lauantaina. Hytönen pelkääkin jo kesälomien alkua.

– Mihinköhän tämä lähtee, kun ovat kaiken päivää joutilaina sen jälkeen, kun koulu loppuu. Meneekö tämä ihan siihen, ettei saa olla missään rauhassa?

Hanna Hytönen pohtii, äityykö tilanne vain pahemmaksi kesälomien alkaessa.

Tilanteen ovat huomanneet myös sivulliset. Varsinkin, kun pariskunnan mukaan viimeisimpänä tempuksena nuoret ovat keksineet kääntää aiemman teräasetapauksen päälaelleen.

– He ovat huudelleet viimeisen viikon, että tuo mies tulee ja sillä on puukko, että se tapaa meidän. Ja poliisikin sen tietää, että asia on niin päin, että pojilla on puukko, eikä meillä.

Hytönen toivoisi, että kiusaaminen saataisiin loppumaan mahdollisimman nopeasti.

– Kyllähän tämä jotenkin poikki täytyy saada, että ei saa rauhassa kulkea.