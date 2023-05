14-vuotiailta järjetön tempaus Espoossa – poliisi jyrähti: ”Miettikää nyt vähän”

Espoon Latokaskessa sijaitsevalla tv- ja radiomastolla on korkeutta peräti 326 metriä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että neljä 14-vuotiasta poikaa kiipesi luvattomasti antennimastoon Espoossa viime perjantaina.

Tempaukseen liittyi somehaaste, jonka vuoksi teinit kuvasivat videolle toimintaansa noin 150 metrin korkeudessa olevalla tasanteella.

Poliisista vahvistetaan Ilta-Sanomille, että kyseinen masto oli Latokaskessa sijaitseva Espoon tv- ja radiomasto.

Kyseisellä mastolla on korkeutta peräti 326 metriä. Mastolla on mittaa siis saman verran kuin esimerkiksi Pariisin Eiffel-tornilla.

Kyseiset somehaasteeseen liittyvät kuvaukset loppuivat poikien osalta siihen, kun poliisi tuli paikalle.

– Poliisille oli soitettu, että siellä mastossa kiipeilee sinne kuulumattomia henkilöitä, kertaa komisario Hannu Väänänen Ilta-Sanomille.

Nuorten suunnitelmallisuudesta kertoo sekin, että poliisi takavarikoi heiltä sekä kuvausvälineet että myös puukon ja muita murtautumiseen sopivia välineitä.

Tempauksen jälkeen nelikko kuljetettiin poliisiasemalle, jossa jokaista nuorta puhutettiin heidän vanhempiensa läsnä ollessa.

Mastosta näkyy hyvänä päivänä aina Tallinnaan asti.

Tapahtuneesta kirjattiin rikosilmoitus hallinnan loukkauksesta, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta sekä murtovälineen hallussapidosta.

– Hallinnan loukkaus on, kun mennään paikkaan, jonne ei saa mennä ja kun sinne ei mennä siis anastamaan mitään, Väänänen avaa ensimmäistä nimikettä.

Nuorten puhuttelussa oli selvinnyt kyseessä olleen sosiaaliseen mediaan liittyvä haasta.

– En ole ihan varma, että oliko se haaste TikTokissa vai jossain muualla.

Komisario kertoo ymmärtävänsä, että haasteet ja niiden vastaanottamiset kaveriporukassa ovat sinänsä hyvä asia, mutta järjen käyttö on syytä pitää mielessä.

− On itsestään selvää, että osaamattomien nuorten kiipeily 150 metrissä on hengenvaarallista. Sinne on pääsy vain ammattilaisilla ja siksi siellä on myös aidat sitä varten, että sinne kuulumattomat ihmiset eivät sinne mene.

” On itsestään selvää, että osaamattomien nuorten kiipeily 150 metrissä on hengenvaarallista.

– Olemme lukeneet uutisia maailmalta tapauksista, joissa leikki on somehaasteen myötä loppunut pysyvästi. Aikuisten tulee keskustella näistä asioista kotona, jotta meidän ei tarvitsee tiedottaa yhtä murheellisesta tapauksesta.

Loppuun Väänänen kertoo terveiset nuorille vaarallisista haasteista.

– Miettikää nyt vähän näitä asioita!

Huhtikuun lopussa uutisoitiin, miten kolme teinipoikaa kiipesi korkealle sähköpylvääseen Espoossa. Carunalta arvioitiin tuolloin, että tapauksessa oli hengenlähtö lähellä paitsi putoamisvaaran, myös mahdollisen tappavan valokaaren takia.