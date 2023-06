”Koko vihreä elonkehä pyörii hyttysten voimalla.”

Hyönteismäärissä on havaittavissa ”ilahduttavaa runsautta”.

Hyttyskesä näyttää biologin näkökulmasta mahtavalta.

Mennyt talvi oli runsasluminen ja lumet sulivat sopivasti viipyillen. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnossa on paljon munintaan tarvittavia sulavesilammikoita ja hyttyskasvattamoita.

– Lähtökohdat hyttyskesään ovat oivat, ötökkämiehenä tunnettu biologi Kimmo Saarinen kiteyttää.

Saarinen on lappeenrantalainen filosofian tohtori ja perehtynyt erityisesti hyönteisiin ja perhosiin. Hän aloitti omat maastotyönsä muutama päivä sitten.

Ötökkämies on suorastaan innoissaan.

– Kavereita on ilmaantunut reippahasti.

Saarinen kertoo, että Kaakkois-Suomessa viime kesä oli hyvä hyönteiskesä ja että ilmeisesti talvi on ollut suotuisa talvehtimiseen. Nyt hyönteismäärissä on havaittavissa ilahduttavaa runsautta.

Tavallisen ihmisen korvissa hyttysen ininä kuulostaa kaikelta muulta kuin musiikilta. Hyönteisten pistokset tarkoittavat kutisevia ja punoittavia paukamia iholla.

Saarinen lohduttaa, että hyttyset ja hyönteiset kuuluvat asiaan. Jos niitä ei ilmaantuisi, ihmisten pitäisi olla enemmän kuin huolissaan.

Hyttyset ovat vain pieni osa hyönteisten monimuotoisuutta, Kimmo Saarinen paaluttaa.

Jos jollakin menee huonosti, ei välttämättä muillakaan ole asiat hyvin.

– Mitä enemmän ötököitä, sen parempi. Koko vihreä elonkehä pyörii hyönteisten voimalla. Käytännössä mitä niukemmin on erilaisia lajeja, sen enemmän meillä on syytä huoleen.

Saarisen mielestä kannattaisi iloita kaikenlaisista ötököistä.

– Jos ei aina mentäisi riskit ja vaarat edellä. Meidän luontomme on niin turvallinen, että sinne vaan vaatteet pois ja sekaan.

Kaksisiipiset edustavat Suomen hyönteisluonnon runsautta.

Hyttysten lisäksi toinen valtaryhmä ovat pistiäiset. Ryhmään kuuluvat loispistiäiset, myrkkypistiäiset, ampiaiset, erilaiset mehiläiset ja kimalaiset, kovakuoriaiset.

On myös tuhansia erilaisia perhoslajeja.

– Yli puolet lajeista on hyönteisiä, siitä joukosta riittää. Kaikkia on tänä kesänä odotettavissa ja joitakin on varmasti runsaasti, Kimmo Saarinen ennustaa.

Hyönteisiä tienpientareella Vantaalla elokuussa 2022.

Menneinä vuosina on näkynyt, että ötökkäkausi alkaa entistä varhaisemmin.

Punkit ovat Kimmo Saarisen mukaan havahtuneet ja lähteneet tänä vuonna hyvissä ajoin liikkeelle.

Lisäksi punkkien reviirit ovat laajentuneet.

Punkkivaarallisia alueita, joissa punkit levittävät sekä borrelioosia että puutiaisaivokuumetta, on laajemmalti kuin vain Ahvenanmaalla ja lounaissaaristossa.

– Punkkeja on löydettävissä aiempaa laajemmalti ja meillä on siinä sopassa oma roolimme. Olosuhteet ovat parantuneet, kesät lämmenneet. Kyllä punkit ja muut hyönteiset ottavat tästä lämmöstä ilon irti.

Punkkirokotteet ovat olleet luonnossa liikkujilla repertuaarissa pidemmän toven, Saarinen lisää.

Punkkien reviirit ovat laajentuneet.

Kimmo Saarisen mielestä on hienoa, että iso ampiaislaji, herhiläinen, on tänä kesänä runsaslukuinen monella paikkakunnalla.

Aiemmat ampiaislajit ovat pieniä ja vaatimattomia, mutta herhiläisessä on näköä ja kokoa, Saarinen kehuu.

– Englanninkielinen nimi hornet kertoo kaiken olennaisen. Kunnon äänellä varustettu iso, hieno ampiaislaji.

Herhiläinen on palaamassa Suomen luontoon.

Lämpimien kesien ansiosta herhiläinen on palaamassa Suomen luontoon. Herhiläisiä oli paljon 1930- ja 1940-luvulla eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea.

Kului vuosikymmeniä eikä herhiläistä näkynyt Suomessa. 2000-luvulla herhiläisiä on ruvennut näkymään entistä laajemmalla alueella.

– Jos kotipihalla herhiläiset pesivät, eipä ole pienemmistä ja aggressiivisemmista ampiaisista huolta. Herhiläiset pistelevät ne parempiin suihin, Kimmo Saarinen kehuu.

Herhiläiset ovat Saarisen sanoin eräänlaisia pihan järjestysnaisia. Ne ovat työläisiä ja tyttöjä.

Ihmiselle ne eivät tee pahaa muulloin kuin, jos ihminen alkaa niitä jahdata ja häiriköidä.

– Kyllä ne puolustautua osaavat, ja pisteliäitä ne ovat.

” Kyllä ne puolustautua osaavat, ja pisteliäitä ne ovat.