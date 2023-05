Kirjanjulkistustilaisuuteen saapunut yleisö kertoo pitävänsä Jenni Haukiota esikuvana.

Presidenttipuoliso, tohtori Jenni Haukio on näyttävästä asemastaan huolimatta pitänyt etäisyyttä mediaan pitkälti koko sen ajan, kun hänen miehensä Sauli Niinistö on ollut presidentti.

Siksi Haukion maanantaina julkaistu Sinun tähtesi täällä -muistelmateos keräsikin jo ennen ilmestymistään runsaasti mediahuomiota. Presidenttipuolison ajatukset kiinnostivat selvästi myös laajempaa yleisöä, sillä Helsingin Akateemisen Kirjakaupan tilat täyttyivät uutuuskirjan julkistustilaisuudessa niin suuresta yleisömassasta, että kulku kirjahyllyjen välillä tahtoi käydä vaikeaksi.

Hyvissä ajoin paikalle saapunut Anneli Korpela varasi paikan lavan läheisyydestä jo puoli tuntia ennen Haukion odotettua esiintymistä. Korpela ei ole lukenut Haukion aiempaa tuotantoa, mutta kertoo seuranneensa naisen edesottamuksia läpi Niinistön presidenttivuosien.

– Maailma tarvitsee esikuvia. Sellainen Haukio on; esikuva naisille ja tytöille, Korpela perusteli saapumistaan.

Myös eturiviin etsiytynyt Elina Seikku kertoo, että Haukion aiempi tuotanto ei ole tuttua, mutta yksityisyyttään varjelleen Haukion ajatukset proosamuodossa kuitenkin kiinnostavat.

Seikun mukaan teokselle antaa laatutakeita se, että Haukio on ennestään julkaissut kaunokirjallisia teoksia.

– Tässä voi olla vakuuttunut, ettei teoksessa käytetä haamukirjoittaja, hän sanoi.

Jenni Haukion muistelmateos julistettiin ilmestyneeksi maanantaina Akateemisen Kirjakaupan kohtaamispaikalla. Tilaisuus poiki yleisöryntäyksen.

Muistelmateokselle omistettuun julkistustilaisuuteen tarkoitetut penkit olivat täynnä katsojia jo puoli tuntia ennen tapahtuman alkua. Loput yleisöstä seisoivat kirjahyllyjen lomassa, tai he seurasivat Haukion esiintymistä toisen kerroksen tasanteelta.

Tilaisuudessa Haukiota haastatteli WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson. Haukion muistelmateos on WSOY:n kustantama.

Puolituntisen haastattelun aikana Haukio arvioi 11 vuotta kestänyttä taivaltaan presidentinpuolisona. Kyseiseen asemaan ja sen tehtäviin ei ole valmiiksi annettuja raameja.

Nyt Niinistön presidenttikauden loppupuoliskolla Haukio tunnustaa yllättyneensä siitä, miten paljon lopulta presidentin insituutio ulottuu myös puolison elämään.

– Se kokonaisvaltaisuus yllätti eniten, Haukio kertoi.

Haukion mukaan muistelmateoksen kirjoittaminen oli tärkeää, koska hänellä on ollut 11 vuoden ajan "etuoikeus” toimia tasavallan presidentin puolisona. Hänelle muistelmien kirjoittaminen oli itsestäänselvyys.

Kirjassaan Haukio kertoo itse luomastaan roolista presidentin puolisona, henkilökohtaisista kokemuksistaan vuosien varrelta ja itselleen rakkaista aiheista.

Haukio kertoi maanantaina, että uutuuskirjan nimi Sinun tähtesi täällä viittaa Mirkka Rekolan runoon. Haukion mukaan hän viittaa nimellä siihen, että Suomessa on tehty työtä tulevien sukupolvien vuoksi.

Sekä kirjassa että Akateemisen Kirjakaupan haastattelussa Haukio kertoi kohtaamisistaan kansainvälisillä vierailulla. Hänen mukaansa pohjoismaisten päämiesten välillä on erityinen yhteys. Erityismaininnan hän antoi haastattelussa Ruotsin kuningatar Silvialle ja Norjan kuningatar Sonjalle.

Haukion mukaan kyse ei niinkään ole ystävyyssuhteesta, mutta hän paljastaa yhteyden pohjoismaisiin kuningattariin olevan ”lämmin ja arvostava”. Haastattelussa hän kertoi, että hänelle presidenttikausien merkittävin tapahtuma oli vuoden 2017 itsenäisyyspäivän vastaanotto, jolloin juhlittiin 100-vuotiasta Suomea.

Niinistön ja Haukion taival istuvana presidenttiparina päättyy 12 vuoden jälkeen, alkuvuodesta 2024. Haukio kertoi kirjakaupassa, että Niinistön presidenttivuosien jälkeen hän jää kaipaamaan enemmän ihmisiä kuin paikkoja.

– Totta kai myös paikkoihin kiintyy. Varmasti Mäntyniemi on tullut läheisimmäksi.

Kirjakaupan tiloissa ei voinut olla huomaamatta jykeviä turvallisuustoimia.

Liikkeen kahteen kerrokseen oli levittäytynyt mustiin puvuntakkeihin sonnustautuneita järjestyksenvalvojia ja esimerkiksi Pohjoisesplanadin sisäänkäynnin puolella näkyi myös siniseen puvuntakkiin ja housuihin sonnustautunut poliisi.

Niinistö seurasi puolisonsa haastattelua aivan eturivistä.

Tältä sisäänkäynniltä astelikin ennalta-arvaamatta ja turvamiesten saattelemana presidentti Niinistö, joka istui eturiviin kuuntelemaan puolisonsa haastattelua. Hän saapui paikalle vain vähän ennen Haukion nousua lavalle.

Haastattelunsa aikana Haukio nyökkäsikin eturivissä istuvan puolisonsa suuntaan, kun hän kertoi jättäneensä oman teoksensa ulkopuolelle poliittisen analyysin.

– Olen rajannut politiikan pois, koska odotan, että puolisoni Sauli Niinistön muistelmat ilmestyvät toivottavasti lähivuosina, Haukio sanoi.

Toiseen kerrokseen asti saattoi erottaa, että Niinistö suu kääntyi pieneen hymyyn kommentista.

Tilaisuudessa oli paikalla myös paljon suomalaisen kustannusalan edustajia. Yksi heistä oli Timo Ernamo, joka työskentelee kustantamo WSOY:n Johnny Kniga -yksikössä.

Hän enteili, että Haukion muistelmateos voi hyvinkin olla tämän vuoden myydyimpiä tuotoksia.

– Alalla puhutaan ”isoista kirjoista” ja tämä lukeutuu niihin, Ernamo arvioi.

– Pidän tässä teoksessa mielenkiintoisena sitä, että siinä avataan tuntemuksia, mitä tuossa asemassa olevalla on. On mielestäni rohkeaa julkaista ja kirjoittaa aiheesta, kun vielä on aikaa tehtävässä jäljellä. Jälkikäteen on luettu moniakin presidenttien muistelmia ja kirjeitä.

Haukio on aiemmin julkaissut kolme runokokoelmaa. Niistä viimeisin Sinä kuulet sen soiton ilmestyi vuonna 2009. Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Haukio toimitti suomalaisen runouden antologian Katso pohjoista taivasta.

Ennen Niinistön presidentiksi valintaa Haukio työskenteli muun muassa kokoomuksen viestintäpäällikkönä, ja puolisonsa kausien aikana Turun Kirjamessujen ohjelmajohtajana.