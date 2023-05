”Syystä tai toisesta tilanteet ovat korreloineet jalkapallo-otteluiden kanssa.”

Maarianhaminan keskustassa sijaitseva Venäjän konsulaatti joutui jälleen jalkapallofanien häiriköinnin kohteeksi.

Lauantaina Maarianhaminassa pelattiin jalkapallo-ottelu, jossa Helsingin Jalkapalloklubi HJK oli saapunut paikallisen IFK Mariehamnin vieraaksi. Ahvenanmaalle oli saapunut runsaasti HJK:n kannattajia.

Ottelun jälkeen osa kannattajista osoitti mieltään Venäjän konsulaatin edessä.

– Aikaisempiin kokemuksiin nojautuen teimme riskien arviointia ja nostimme suojatasoa. Tälläkin kertaa lähetystöstä poistettiin häiriöön liittyvää ryhmää, poliisimestari Johan Pawli kertoo lauantai-illan tapahtumista.

Pawli kertoo, että tällä kertaa ei päässyt tapahtumaan mitään vakavampaa.

Oli häiriökäyttäytymistä ja metelöintiä, mutta konsulaattirakennukselle ja sen tontille häiriköijät eivät päässet tekemään vahinkoa.

Edellisen kerran jalkapallofanit häiriköivät konsulaatin edessä toukokuun alussa, jolloin vierailulla oli kuopiolaisseura KuPS. Jalkapallofanit potkivat maahan konsulaatin postilaatikon, heittivät pullolla ikkunaan ja särkivät lasin.

Tapahtumien johdosta Venäjä lähetti Suomelle nootin.

Viime vuonna häiriöitä ilmeni, kun lahtelainen FC Lahti oli pelaamassa Maarianhaminassa. Jalkapallofanit virtsasivat tuolloin Venäjän konsulaatin aitaan.

Tällä kertaa paikalla oli pienempi ryhmä.

Poliisimestari Johan Pawli arvioi, että paikalla oli kaksi eri ryhmää ja yhteensä seitsemän henkilöä.

– Osa on poistunut ja osa on häiriköinyt. Yksi on otettu kiinni. Kehotuksesta kaikki muut paitsi tämä yksi poistuivat.

Poliisi otti häirikön kiinni yön tunteina ja vei hänet putkaan.

Pawli sanoo, että kaikki häiriköitsijät liittyvät jollakin tavalla jalkapalloon ja ovat oletettavasti jalkapallofaneja.

He eivät olleet paikkakuntalaisia, vaan tulleet mantereelta seuraamaan ottelua.

– Venäjän konsulaatti sijaitsee sillä tavalla ikävästi, että se on matkalla satamaan. Kun keskustasta siirtyy satamaan, menee automaattisesti puiston ohi.

Suunsoitosta konsulaatin edessä on siis tullut uusi ohjelmanumero?

– Syystä tai toisesta tilanteita on ollut ja ne ovat korreloineet jalkapallo-otteluiden kanssa. Se alkoi viime syksynä, kun kannattajia kävi virtsaamassa konsulaatin aidan läpi.

Häiriökäyttäytymistä ruokkii vielä se, että laiva kotimatkalle lähtee vähän ennen puoltayötä.

– Kun ottelu on ohi ja on siirrytty keskustaan kuluttamaan aikaa, jonkinlaisessa juopumusasteessa nämä (häiriköinnit) ovat tapahtuneet.