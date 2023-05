13-vuotias poistettiin junasta Keravalla ilman toimivaa puhelinta tai rahaa – VR: Konduktööri teki työtään

Järvenpääläinen äiti huolestui, kun 13-vuotias poika ei saapunut kotiin sovittuun aikaan. Poika pääsi lopulta kotiin tuntemattoman naisen avustuksella.

13-vuotias poika poistettiin VR:n lähijunasta torstai-iltana Keravalla.

Pojan äidin mukaan lapsi oli matkalla Espoosta kotiin Järvenpäähän. Pojan puhelimen akku oli loppunut kesken matkan, eikä hän siksi pystynyt näyttämään lippuaan junan konduktöörille.

– Konduktööri totesi, että ilman lippua ei voi matkustaa ja hänen on jäätävä pois seuraavalla pysäkillä, äiti kertoo.

Äidin mukaan pojalla ei ollut rahaa, eikä hän muistanut ulkoa äitinsä puhelinnumeroa. Läheisten huoli heräsi, kun poika ei saapunut sovittuun aikaan kotiin.

– Poika oli ollut Espoossa koripalloseuran kauden päättäjäisissä. Äitini saattoi hänet junalle, jonka piti olla perillä kello 20.24. Soitin hätäkeskukseen siinä vaiheessa, kun poika ei saapunut kotiin seuraavallakaan junalla, pojan äiti kertaa.

Hänen mukaansa poika saapui kotiin lopulta iltakymmeneltä. Äidin mukaan tuntematon naishenkilö oli ostanut pojalle junalipun Keravan asemalla.

– Poika oli pelästynyt ja näki tietysti, että olin ollut huolissani. Itku pääsi molemmilta, kun hän saapui kotiin.

Äidin mukaan poika vietti yksin noin tunnin Keravan asemalla. Tuona aikana tuntemattomat ihmiset olivat lähestyneet poikaa ja kysyneet esimerkiksi hänen vaatteistaan.

– Joku oli tullut kysymään, onko jalassa aidot addut (Adidakset). Poika oli onneksi tajunnut väittää, että kengät olisivat feikit, äiti kertoo.

Äidin mukaan lähijunan konduktööri ei kysynyt pojan ikää poistaessaan hänet kyydistä. Äiti olisi toivonut tarkastajilta pelisilmää, mutta arvelee myös, että pojan ulkonäkö saattoi johtaa harhaan.

Poika poistettiin junasta 13-vuotissyntymäpäivänään.

– Hän on 180-senttinen koripalloilija. En tiedä onko oletettu, että hän on vanhempi kuin miltä näyttää. Jos tämä olisi tapahtunut päivää aikaisemmin, poika olisi ollut 12-vuotias.

Äidin mukaan kyseessä oli neljäs kerta, kun poika matkusti lähijunalla yksin. Perheessä on keskusteltu, kuinka vastaavissa tilanteissa tulisi toimia tulevaisuudessa.

– On sovittu, että minun numero laitetaan vaikka lapulle ja takin taskuun. Ja että rohkeasti voi lähestyä turvallisen näköistä aikuista ja pyytää apua. Myös varavirtalähdettä on hyvä kantaa mukana ja lähimmälle ärrälle voi myös mennä pyytämään apua.

Pojan äiti kirjoitti torstai-illan tapahtumista muun muassa Järvenpää-nimiseen Facebook-ryhmään. Hän ei ole onnistunut tavoittamaan poikaansa auttanutta naista.

Äiti kertoo olleensa yhteydessä sekä HSL:n että VR:n asiakaspalveluihin. Hän ei vielä maanantaina iltapäivällä ollut saanut vastausta kirjallisiin palautteisiinsa.

VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola kertoo olevansa tietoinen tapauksesta. Punola kertoo soittavansa pojan äidille myöhemmin maanantaina.

– Haluamme pahoitella tätä huonoa matkustuskokemusta, joka on aiheutunut. Kommentoimatta tätä yksittäistapausta sen enempää on todettava, että konduktööri on tehnyt työtään, koska asiakkaalla ei ole ollut esittää matkalippua.

Punolan mukaan VR:n konduktöörit käyttävät laaja-alaista harkintaa poistaessaan matkustajia junien kyydistä. Tapauksiin suhtaudutaan tilannekohtaisesti, eikä asiakkaiden poistamiseen ole määritelty esimerkiksi ikärajaa.

– Jos junasta joudutaan henkilö poistamaan, arvioidaan aina, onko se turvallista, oli kyseinen henkilö minkä ikäinen tahansa.

Eli torstai-iltana sattuneessa tilanteessa on tultu siihen tulokseen, että kyseinen henkilö oli turvallista poistaa junan kyydistä?

– Näin on varmasti tässä tapahtunut.

Punolan mukaan lippujen tarkastaminen on tärkeää erityisesti niiden asiakkaiden takia, jotka ovat asianmukaisesti lipun ostaneet.

– On aika yleinen syy sanoa, että akku on loppu tai puhelimessa on joku vika.

Tapauksesta uutisoi aiemmin Keski-Uusimaa.