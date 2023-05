UPI:n johtaja Mika Aaltola kertoo usean tunnin räiskeestä Kiovan taivaalla.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvailee tuoretta Ukrainan matkaansa raskaaksi.

– Se oli rankka matka. Ei ollut mikään helppo, Aaltola sanoo IS:lle.

Aaltola oli puhumassa paikallisten kutsumana turvallisuuskonferenssissa Kiovassa perjantaina, ja sitä ennen hän joutui todistamaan kahta pommitusyötä Ukrainassa.

Keskiviikon ja torstain välinen yö meni junassa Lvivin suunnalla, kun venäläiset hyökkäsivät ohjusiskuilla maanlaajuisesti.

Sitä seuraava yö vierähti pommitusten jatkuessa pommisuojassa hotellissa pääkaupungissa Kiovassa.

Mika Aaltola kyhäili itselleen makuualustan kolmesta tuolista hotellin pommisuojassa Kiovassa.

Unet jäivät vähäisiksi. Aaltola kuvailee venäläisten yöllistä pommitustaktiikkaa sadistiseksi.

Hänen mukaansa niiden tarkoituksena on pikimmiten pitää kiovalaisia valveilla, ja siten vaikuttaa ihmisten mieliin.

– Ohjusiskuilla ei ole sotilaallista merkitystä, sillä he (venäläiset) eivät saa niillä tuhoja aikaan. Kiovassa on hyvin toimiva ja moderni Patriot-ohjusjärjestelmä, joka suojaa kaupunkia hyvin. Mutta pommitukset pitävät ihmisiä hereillä monta tuntia, sillä pauke on valtavaa kaupungin taivaalla, Aaltola sanoo.

– Se ei ole pientä jyskettä, vaan räjähdyksiä.

Aaltolaa ei pelottanut nukkua pommisuojassa.

– Itsehän tiesin, että olen turvassa. Olisi saanut käydä huono tuuri, että siellä kuolisi. Mutta paikallisten kasvoista näkee rasitteen.

Mika Aaltola paluumatkalla Kiovasta Varsovaan. Aaltola lähti Ukrainen reissuun keskiviikkona ja hän palasi Suomeen myöhään lauantaina.

– Miten se itseeni vaikutti? Olen paljon Ukrainassa käynyt ja tunnen niitä ihmisiä. Lähinnä on empatian tunne ja huoli siitä, miten he kestävät. Toisaalta tiedän ukrainalaisista, että he ovat hyvin sinnikkäitä ja sisukkaita.

Aaltola kuitenkin myöntää, että yöllä pommitukseen herääminen veti mielen apeaksi.

– Pommisuojassa nukkuminen ei ole maailman mukavin paikka. Ei siellä sänkyjä ollut.

Aaltola joutui pitkänä miehenä kyhäämään itselleen jonkinlaisen makuualustan kolmesta tuolista.

– Torkahdin, ja kahden tunnin päästä se hälytys oli ohitse, minkä jälkeen pääsin takaisin hotellihuoneeseen sänkyyn nukkumaan. Mutta sen jälkeen ei unta tullut. Kyllä siinä niin sekoittuu. Täytyy olla astronautin unenlahjat, että sen jälkeen saman tien nukahtaisi.

Hänen mukaansa paikallisten antamia ohjeita pommisuojaan menemisestä oli syytä noudattaa.

– Ei kannata luottaa tuuriin noissa asioissa, koska on suuri riski lasinsirpaleista, jos paineaalto iskeytyy talon seinään. Jos on nukkumassa lasin takana, saattaa tulla pahaa jälkeä.

Suurin osa kiovalaisista menee keskusta-alueella metroasemille pommisuojiin. Aaltolan mukaan hänen kokemuksensa olikin suhteellisen helppo verrattuna paikallisiin ihmisiin.

– Ja kohtelu oli äärimmäisen ystävällistä. Kun siellä käy ulkomaalaisia, se on heille yksi toivon jyvistä. He korostavat, että läntistä yhteyttä vahvistettaisiin. He näkevät sen väylänä Ukrainan tulevaisuuteen.

Jos tuhoja ylipäätään tulee, Aaltolan mukaan kiovalaiset korjaavat ne nopeasti.

– Eli ei ole näkyvää fyysistä tuhoa, joitain pieniä merkkejä saattaa olla kaduilla. Päiväsaikaan siellä oli aika normaali tunnelma Ihmiset kävelivät kaduilla. Kontrasti Kiovan kauneuden ja sodan hirveyden välillä on melkoinen.