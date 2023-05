Maija peri kuolleelta veljeltään harvinaisen kellon – todellinen arvo yllätti

Espoolaisnainen aikoo käyttää myyntirahat miehensä hautauskuluihin.

Sveitsiläisen Omegan Seamaster Railmaster -kello on alunperin suunniteltu rautatieläisille.

Espoolainen Maija oli käymässä läpi veljensä jäämistöä, kun hän koki aikamoisen yllätyksen.

Käteen sattui 1960-luvulta peräisin oleva sveitsiläisen Omegan valmistama Seamaster Railmaster -kello. Hämmästys oli suuri, kun siskolle selvisi, miten arvokas rannekello onkaan.

Veli oli antanut kellon aikanaan perintönä Maijan pojalle, joka luovutti sen nyt äidilleen. Maija toimitti kellon myytäväksi tamperelaiseen huutokauppa Ekmaniin, koska tarvitsi rahaa vastikään menehtyneen miehensä hautaus- ja sairaalakuluihin.

– Rahalle on käyttöä, jotta saan maksettua kaikki laskut, joita jäi mieheni kuoleman jälkeen. Hän joutui sairaalaan ja siitä koitui valtavat laskut. Kuoleminen Suomessa on hyvin kallista, Maija kertoo.

Sähköasentajana työskennellyt veli käytti Omegan kelloon aikanaan kolmen kuukauden palkan, Maijan äiti on kertonut.

– Hän osti kellon päivittäiseen käyttöön, mutta koska se oli niin hieno, hän siirtyi käyttämään halvempia kelloja, Maija kertaa.

Nyt huutokauppa arvioi sen tavoitehinnaksi 6 000–12 000 euroa.

Verkon kansainvälisillä myyntisivustoilla vastaavaa kelloa myydään tällä hetkellä noin 4 000–5 000 euron hintaan, mutta kyse on pelkästä kellosta.

Kokonainen kellosetti on myynnissä 16 600 euron pyyntihinnalla.

Kyseinen vuonna 1957 suunniteltu kello valmistettiin alunperin rautatieläisille ja sähkölinjojen lähellä työskenteleville.

– Tällainen kello suunniteltiin, kun sähköjunat alkoivat yleistyä, kertoo huutokaupan edustaja Ilkka Sirkiä.

Sirkiän mukaan kello on antistaattinen, eivätkä sähkökentän häiriöt vaikuta kellon käyntiin.

– Tässä kellossa pyrittiin pääsemään eroon häiriöistä, joita sähköjunat voisivat aiheuttaa, mutta sitten huomattiin, etteivät junat aiheuttaneet häiriöitä. Tämä oli Omegalta muutaman vuoden projekti, Sirkiä kuvailee.

Kello suunniteltiin aikaan, jolloin käytettiin vielä vetokelloja.

Sarjanumeronsa perusteella kello on peräisin 1960-luvun alkupuolelta. Kyseinen aikarauta on vähän käytetty, eikä sen osia ole vaihdettu. Maijan veli säilytti sitä omassa kotelossaan pöytälaatikossa. Se on huollettu kerran.

Kellossa on alkuperäinen teräsranneke.

– Kello on omistajan veljen jäämistöä toistakymmentä vuotta sitten. Omistaja ei ole sen arvoa ymmärtänyt, eikä sitä, että laatikko ja paperit nostavat kellon arvoa entisestään.

Kellosta, laatikosta ja papereista huutokaupan tavoitehinta on 8 000–12 000 euroa. Kellon kotelo on tallessa, mutta papereita etsitään vielä. Euroopassa vastaavanlaisista kelloista on pyydetty jopa 20 000 euroa, Sirkiä kertoo.

– Nämä ovat aika harvinaisia kelloja. Niitä ei ole hirveästi säilynyt.

Sveitsin erikoisuus on myytävänä huutokaupassa 3. kesäkuuta Tampereella.

1960-luvulta peräisin olevassa kellossa on alkuperäinen teräsranneke.

