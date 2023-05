16-vuotias poika katosi Espoossa kolme viikkoa sitten

Viimeiset havainnot kadonneesta pojasta ovat perjantailta 5. toukokuuta.

Kadonnut on 16-vuotias Ranto Bollström. Hän on noin 170−180 senttimetriä pitkä. Pojalla on lyhyt ja tumma tukka. Kun Bollström lähti kotoaan, hän oli pukeutunut valkoiseen huppariin ja mustiin collegehousuihin.

Poliisin tietojen mukaan poika liikkuu mahdollisesti Espoon Tapiolassa kauppakeskus Ainoan alueella. On kuitenkin mahdollista, että hän liikkuu myös muualla Uudellamaalla.

Poliisi pyytää, että ajankohtaiset havainnot pojan sijainnista ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

Muita havaintoja voi välittää myös sähköpostiin osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse vastaajaan numeroon 0295 413 031.

Poliisi ei tässä vaiheessa epäile, että katoamiseen liittyisi rikosta.