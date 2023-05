Taposta syytetty viestitti tyttöystävälle, että Hämäläinen olisi palannut Varkaudesta Helsinkiin ja aikoisi lähteä Espanjaan. Todellisuudessa Hämäläinen oli kuollut.

Poliisin esitutkinta paljastaa, miten kateissa olleen Jere Hämäläisen taposta syytetty mies huijasi Hämäläisen huolestunutta tyttöystävää.

Helsinkiläinen 25-vuotias Jere Hämäläinen joutui henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Varkaudessa 14.6.2022. Taposta syytetään 30-vuotiasta pieksämäkeläismiestä.

Henkirikos tapahtui varkautelaisen naisen asunnossa, jossa taposta syytetty oli majaillut. Taposta syytetty surmasi Hämäläisen retkikirveellä.

Hämäläinen oli saapunut Varkauteen Helsingistä samalla bussilla tyttöystävänsä kanssa sunnuntaina 12. kesäkuuta. Tyttöystävä oli kuitenkin jäänyt bussista pois sovitusti jo matkalla toiselle paikkakunnalle. Hämäläinen oli puhunut tyttöystävälleen, että tapaisi Varkaudessa taposta syytetyn miehen.

Syytetty ei peitellyt kasvojaan oikeudessa.

Tyttöystävä oli Hämäläisen kanssa yhteydessä vielä 14.6. päivällä, mutta myöhemmin illalla hän ei enää saanut tähän yhteyttä. Muutama päivä myöhemmin, 18.6., hän otti Facebook Messenger -sovelluksessa yhteyttä taposta syytettyyn ja kyseli Hämäläisen olinpaikkaa.

– Onks Jerestä tietoo, kun se tuli sinne Varkauteen sunnuntaina samaa matkaa mun kanssa, mut en oo kuullu sen jälkeen ja ois tärkeetä asiaa. Onks sille käyny jotain?

– Se lähti vissiin stadiin. Ei oo kuulunut vähään aikaan, taposta syytetty vastasi.

Tämän jälkeen tyttöystävä arveli, että Hämäläisen prepaidista oli mahdollisesti loppunut puheaika, kun tähän ei saanut yhteyttä.

– Sanon, että soittaa, kunhan saan sen kiinni. En tiiä, minne se oli menossa. Sinne Espanjaan se sano lähtevänsä kuhan saa passin, mies valehteli.

Tyttöystävä tiedusteli viesteissä vielä, tiesikö taposta syytetty, minä päivänä Hämäläinen oli lähtenyt. Hän kyseli myös, oliko Hämäläinen käynyt pankissa, kuten oli sovittu.

– Kysy siltä, kun näät sitä. Se suuttuu mulle, jos puhun sen asioita ja ei jaksais riidellä sen kaa, mies vastasi.

Tyttöystävän huoli kasvoi. Pari päivää myöhemmin, 20.6. hän otti uudelleen yhteyttä taposta syytettyyn ja kertoi tekevänsä katoamisilmoituksen, jos Hämäläisestä ei juhannukseen mennessä kuuluisi mitään. Hän kyseli taposta syytetyltä tarkempia tietoja siitä, milloin ja mistä Hämäläinen oli lähtenyt Helsinkiin.

– Ei oo Jeren tapaista hävii viikoks, sen äitikin huolissaan, nainen kirjoitti.

– Okei. Sen verran tiedän, että se on Stadissa. Ei se vastaa mullekaan, mies väitti.

Taposta syytetty väitti tietävänsä Hämäläisen olinpaikan ”yhteisen kaverin kautta”. Hän myös lupasi laittaa Hämäläiselle viestiä ja pyytää tätä olemaan yhteydessä tyttöystävään.

Myöhemmin samana päivänä taposta syytetty laittoi Hämäläisen tyttöystävälle viestin.

– Kaveri sano, että se on stadissa ja kaikki ok. Me ollaan lähdössä juhannuksena Tahkolle ja se on tulossa kans ja kysy, haluutko säkin tulla. Sillä on joku yllätys kuulemma sulle, taposta syytetty valehteli.

Pari päivää myöhemmin tyttöystävä ihmetteli, kun Hämäläiseen ei edelleenkään saanut yhteyttä. 24.6. taposta syytetty ei enää vastannut tyttöystävän yhteydenottoihin, vaan esti tämän yhteydenotot.

Tyttöystävä teki Hämäläisestä katoamisilmoituksen 30.6. Poliisi etsi Hämäläistä ensin kadonneena henkilönä, mutta alkoi varsin nopeasti epäillä, että asiaan liittyy rikos.

Poliisi otti taposta epäillyn miehen kiinni Helsinki-Vantaan lentokentältä 2. syyskuuta, kun mies oli aikeissa paeta ulkomaille.

Henkirikos tapahtui Varkauden Savonkadulla sijaitsevassa asunnossa.

Poliisin esitutkinnan perusteella Hämäläinen oli ollut viettämässä 14.6. iltaa taposta syytetyn miehen, surma-asunnossa asuneen naisen ja toisen miehen kanssa. Asunnossa oli nautittu runsaasti päihteitä. Syystä tai toisesta tilanne päätyi siihen, että taposta syytetty löi Hämäläistä useita kertoja retkikirveellä.

Teon motiivi ei tutkinnassa selvinnyt.

Henkirikoksen tekoväline oli retkikirves.

Asunnossa asunut nainen oli henkirikoksen tapahtuessa parvekkeella tupakalla. Kun hän palasi takaisin, Hämäläinen makasi verisenä lattialla. Toinen mies oli paikalla henkirikoksen tapahtuessa, mutta ei kertomansa mukaan tehnyt kunnollisia havaintoja siitä, miten tilanne alkoi. Hän poistui asunnosta, kun kamppailu alkoi.

Syytetty väittää, että Hämäläinen aloitti hyökkäyksen ja kyseessä oli hätävarjelutilanne. Hän kiistää syyllistyneensä tappoon.

Poliisi etsi Jere Hämäläistä ensin kadonneena.

Syyttäjä on kuitenkin ihmetellyt, miten syytetylle ei tullut mitään vammoja Hämäläisen väitetyssä hyökkäyksessä. Myöskään muut asunnossa olleet eivät olleet tehneet havaintoja Hämäläisen väitetystä aggressiivisuudesta.

Taposta syytetty palasi surma-asuntoon seuraavana päivänä. Myöhemmin hän siirsi Hämäläisen ruumiin pois asunnosta ja kätki ruumiin Heinävedelle maastoon. Ruumis löytyi, kun mies itse myöhemmin paljasti paikan poliisille.