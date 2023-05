Suomen ja Venäjän kuilu syvenee – ”Alemmas ei paljoa pääse”

Ilkeitä neulanpistoja.

Toukokuun puolivälissä tuli julki tieto siitä, että Venäjä oli jäädyttänyt Suomen edustojen tilit maassa. Suomi teki asiasta nootin, jolla ei tunnu olleen vaikutusta.

Venäjä irtisanoi tiistaina Suomen ja Venäjän kahdenvälisen sopimuksen sotilaallista arviokäynneistä. Teko syö maiden välillä vallinnutta jo lähes olematonta luottamusta lisää.

Venäjältä poispyrkivät suomalaisyritykset ovat byrokratian rattaissa. Venäjän on pitkään epäilty iskeneen suomalaisten viranomaisten ja tiedotusvälineiden verkkosivuille.

Kiusa se on pienikin kiusa. Venäjän rajaviranomaiset ovat alkaneet rajalla mitätöidä suomalaisten voimassa olevia viisumeita.

Kaikki tämä voi tuntua mitättömältä, kun Euroopassa käydään suursotaa, joka on jo jakanut maanosan kartan uudestaan. Mutta monesta pienestä kiusasta tulee äkkiä iso.

Suomalaiset asiantuntijat ovat varovaisia ennusteissaan siitä, mitä Venäjä seuraavaksi voisi tehdä. Valmiita vinkkilistoja ei haluta tarjota. Mutta syynä on myös se, että Venäjä voi tosiaan tehdä mitä tahansa.

Venäjän viranomaiset ovat alkaneet mitätöidä suomalaisten voimassaolevia viisumeita.

Tarkoitus on yllättää

– Ennakoiminen on todella vaikeaa, sanoo Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Hänen mukaansa on ”sellainen maku”, että toimiensa vuoksi oikeudenmukaisesti pakotteiden kohteeksi joutunut Venäjä pyrkii luomaan tarinaa, että se vain puolustautuu.

– Heillä on henkeä, että he käyttävät samanlaisia välineitä kuin länsi. Erona vain on, että lännellä on kansainvälisen oikeuden tuki.

Venäjä on jo rikkonut monia rajoja. Sen aiheuttama uhka sekä hybridiuhkien että perinteisten keinojen kautta on todellinen.

– Toimintalogiikka on, että pyritään yllättämään kohde, ottamaan se varautumattomana.

Yhteiskunnan haavoittuvia kohteita etsitään. Niitä voivat olla esimerkiksi tietoliikenteen haavoittuvuudet, sairaaloiden tietojärjestelmät tai kaasuputket.

– Kyllä kaikkea on Suomeenkin jo kokeiltu. On erimuotoisia kyberiskuja, Tiilikainen sanoo.

Satelliittipaikannusta Suomen alueella on häiritty. Ilmatilan loukkauksilla on luotu psykologista painetta. On uutisoitu venäläisistä aluksista, joiden on epäilty esimerkiksi tutkivan vedenalaisia kaapeleita.

– Mutta ei ehkä kannata maalta piruja seinälle vaan keskittyä kriisinkestävyyteen, Tiilikainen sanoo.

Teija Tiilikaisen mukaan Venäjän tarkoituksena on nimenomaan yllättää ja siksi sen keinoja on vaikea arvata.

Diplomaatit tulilinjalla

– Venäjä kokee olevansa yksin ja haluaa viestittää, että se on sotajalalla länttä vastaan, sanoo Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen.

Hänen mielestään Venäjältä on voinut odottaakin juuri edustustojen rahaliikenteen estämisen kaltaisia toimia.

– Joistain on suurempaa ja pienempää käytännön harmia. Pankkitilien jäädytys on tietenkin Suomen suurlähetystön ja pääkonsulaatin näkökulmasta aika ikävää. Periaatteellinen puoli on, että ne ovat selvästi diplomaattisia suhteita koskevan Wienin sopimuksen vastaisia, Himanen sanoo.

” Venäjä kokee olevansa yksin ja haluaa viestittää, että se on sotajalalla länttä vastaan.

Himasen mukaan Suomen ja Venäjän suhteet ovat ”alhossa, josta alemmas ei paljoa pääse”. Sen vuoksi niitä paljoa huonontavia kahdenvälisiä diplomaattisia toimia on jopa vaikea kuvitella.

– Jos ajattelee, että Wienin sopimuksen henki on, että täytyy tarjota toiminta­edellytykset toiselle valtiolle, sopimusrikkomuksesta on kyse. Mutta toki aika montaa muutakin sopimusta Venäjä tällä hetkellä yhtä aikaa rikkoo, Teija Tiilikainen sanoo.

Tiilikaisen mukaan Venäjä pelaa kansainvälisen oikeuden säännöksillä. Se saattaa toteuttaa sopimusten kirjainta, mutta ei henkeä. Länneltä sen sijaan vaaditaan erilaisia toimia sopimuksiin vedoten.

Venäjällä on vangittuna yhdysvaltalaisen Wall Street Journalin toimittaja Evan Gershkovich, jota uhkaa pitkä vankeustuomia. Gerschkovich sanoo tehneensä toimittajan työtään, Venäjä syyttää häntä valehtelusta.

Voiko sama uhata maassa työtään tekeviä suomalaistoimittajia?

– En halua lietsoa, mutta ei ole poissuljettua, että toimittajatkin voivat olla kohteena, Tiilikainen sanoo.

Venäjällä on puhuttu myös ”russofobian kriminalisoinnista”. Se saattaisi tarkoittaa näytösoikeudenkäyntejä, joiden kohteena olisivat ulkomaiset vaikuttajat poissaolevina. Keinoja keksitään koko ajan.

Amerikkalaislehden toimittajaa Evan Gershkovichia uhkaa Venäjällä pitkä vankeusrangaistus.

Irti sopimuksista

Käytännössä Suomen ja Venäjän sopimus sotilaallisista arviokäynneistä oli vuosia hyllyllä. Ensin syynä oli korona ja sitten Venäjän hyökkäyssota.

Sopimuksen takaamalla yhdellä vuosittaisella käynnillä Leningradin sotilaspiirin ei tietenkään Venäjän sotilassalaisuuksia selvitetty. Se kuitenkin loi suhteita ja ymmärrystä maiden upseerien välille.

– Todennäköisesti tällä hetkellä olemattomat, Hannu Himanen arvioi käytännön seurauksia.

– Se on poliittinen viesti.

Himasen mukaan lisää sopimusrakennelmien purkamista ja horjuttamista on luvassa.

– Kaikenlaisia asioita, joita emme osaa odottaa.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja (kok) Jarmo Lindberg arvioi IS:lle myös, että arviokäyntien lopettamisessa kyse ei ole sinänsä vaarallisesta tai merkittävästä toimenpiteestä. Hänen mukaansa kyse on ”diplomaattisesta kiusanteosta”.

Jarmo Lindbergin mukaan Venäjä harrastaa diplomaattista kiusantekoa.

Yritysten on vaikea päästä Venäjältä

Suomessa nähtiin Venäjän taloudessa pitkään suuria mahdollisuuksia ja yritykset pyrkivät idän markkinoille. Hyökkäyssodan alussa investoinneista tuli mainehaitta. Vetäytyminen aloitettiin, vaikka se kävi usein hankalaksi ja kalliiksi.

Lauhdutintorneja Fortumin voimalaitoksella Njaganissa Venäjällä syyskuussa 2013.

Tunnetuin esimerkki on Fortumin venäläinen tytär­yhtiö, jonka Venäjä otti ”väli­aikaisesti” haltuunsa huhti­kuussa.

– Käytännössä se on taka­varikko, mutta hyvin tyypilliseen venä­läiseen tyyliin puettu väli­aikaisen järjestelyn kaapuun, Hannu Himanen sanoo.

– Näyttää siltä, että venäläiset aina menevät vasta­vuoroisuudella. Jos länsi tekee jotain esi­merkiksi sanktioiden kautta, he vastaavat samalla mitalla tai kahta kovemmin, sanoo East Officen toimitus­johtaja Lauri Veijalainen.

– Sellainen kierre on. Voi odottaa aivan mitä tahansa.

East Office on suomalaisten suur­yritysten yhteenliittymä, joka edistää niiden toimintaa Ukrainassa, maan jälleen­rakentamisessa ja Keski-Aasiassa. Ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua, sen painopiste oli Venäjän kaupassa.

Veijalaisen mukaan suomalaisten yhtiöiden poistuminen ”Venäjän markkinasta” on selvästi vaikeutunut. Useat suomalaiset yhtiöt haluavat Venäjältä pois sodan takia.

– Venäjän valtion komissio, jolta saadaan luvat poistumiseen, on erittäin hidas tällä hetkellä.

Lauri Veijalaisen mukaan Venäjältä voi nyt odottaa mitä tahansa.

Liikettä rajoilla

Viime vuosikymmenen puolivälissä Suomeen kohdistui pakolais- ja siirtolaisaalto sekä länsi- että itärajan yli. Venäjän katsottiin lietsoneen tilannetta tuomalla turvapaikanhakijoita rajalle.

Ennen hyökkäyssodan alkua Venäjän liittolainen Valko-Venäjä teki samaa Puolan rajalla. Jälkikäteen sen voi tulkita jopa sodan valmisteluksi. Viime aikoina turvapaikanhakijoiden tulosta Puolaan on jälleen uutisoitu.

Suomessa rajalla suunnitellaan aitoja, joiden toimivuutta on epäilty.

– Varmaan raja-aidat ovat yksi väline muiden joukossa. Uhkaan on varauduttu ja lainsäädäntöä monissa yhteyksissä muutettu, Teija Tiilikainen sanoo.

– Nyt on monenlaisia välineitä kohdata tällainen ilmiö.

Vuonna 2016 Suomeen tuli turvapaikanhakijoiden virta myös itärajan yli.

Hajaannusta politiikassa

Tiilikaisen mukaan vuoden 2015–2016 turvapaikanhakijoiden aaltoa käytettiin erimielisyyksien lietsontaan Suomessa.

– Sosiaalisessa mediassa oli trendejä ja tapahtumia, jotka eivät olleet ainoastaan suomalaista alkuperää, Tiilikainen sanoo.

Hänen mukaansa taktiikkana on vahvistaa orastavia jakolinjoja maassa. Näin poliittinen päätöksenteko käy vaikeammaksi. Tiilikaisen mukaan Venäjän Ukrainassa on kuitenkin tehnyt tästä vaikeampaa.

– Venäjän uhka on vahvistanut kansallista yhteenkuuluvaisuutta. Kiilan lyöminen voi olla vaikeampaa.

Tiilikaisen mielestä Suomi on konsensusyhteiskunta, jossa on vähemmän jakavia aiheita kuin monissa muissa EU-maissa. Niissä esimerkiksi puolueet voivat olla hyvinkin erimielisiä siitä, miten Venäjään pitäisi suhtautua.

Hannu Himasen mukaan Suomessa olevaan suureen venäjänkieliseen väestöön mahtuu ”monenlaista väkeä”. Hän uskoo kuitenkin suojelupoliisin olevan tilanteen tasalla.

Venäläiset Suomessa

Suomessa on kymmenientuhansien venäjää puhuvien ihmisten vähemmistö. Osa on Suomen kansalaisia, osa Venäjän ja osa kumpaakin.

– Kun määrä on aika suuri, niin joukkoon mahtuu monenlaista väkeä, Hannu Himanen sanoo.

– Voimme vain spekuloida onko heidän joukossaan erityistehtävissä olevia.

Himanen kuitenkin uskoo suojelupoliisin seuraavan ”aika hyvin tätä joukkoa”. Tietoja on, vaikka niistä ei voida julkisuuteen puhua.

– Eihän siitä mihinkään pääse, että Venäjän politiikan mukaan kaikki Venäjän ulkopuolella olevat venäjää puhuvat ovat valtion suojeluksessa, Teija Tiilikainen sanoo.

– Suomen Venäjää puhuva väestö on kuitenkin aika heterogeenista. Kysymys on eri ajanjaksoina eri syistä Suomeen muuttaneista venäjänkielisistä ryhmistä. Mielipidemittauksissa yli puolet heistä on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä.

Niin kauan kuin Venäjän aloittama sota Ukrainassa jatkuu, jatkuu myös Suomen ja Venäjän kylmä sota. Se saattaa jatkua myös aseiden hiljennettyä.

Mitä Venäjä haluaa?

– Jos katsoo, mitä Venäjä sodalla tavoittelee, vastakkainasettelu on pitkäkestoinen, Teija Tiilikainen sanoo.

Itse sotatoimien kesto riippuu sotilaiden ja aseiden riittävyydestä. Venäjälläkään ei ole loputtomasti miehiä uhrattavaksi.

– Ei ainakaan vielä mikään loppu häämötä. En ole havainnut Venäjältä minkäänlaista ulospääsytien etsimistä.

Venäjän, lännen ja Suomen kuilu on syvä.

– Joka päivä sattuu jotain sitä syventävää. Kyllä tämä pitkältä näyttää.