Mika Aaltolan kolumni: Ukrainan voittoon tarvitaan rahaa – Suomi voisi takavarikoida lisää Venäjän omaisuutta

Vyöhyke Jäämereltä Mustallemerelle on turvallisuuspoliittinen mahdollisuus, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Huonot johtajat tekevät hirveyksiä, mikäli muut antavat siihen tilaa, eikä rangaistuksen pelkoa ole. Näin me tahtomattamme menettelimme Vladimir Putinin Venäjän kanssa.

Loimme tilaa, jossa Venäjän perimmäinen valtapyrkimys sai runsaasti tilaa, ensin korruptiivisina kikkailuina ja sitten suoranaisena sotana. Synnytimme monimutkaisia diplomaattisia prosesseja, joissa junnaamalla haettiin ratkaisua.

Samalla rangaistukset rajojen siirtelystä voimatoimin jäivät vuonna 2014 köykäisiksi sanktioiksi, yhteisprojektit ja dialogi Venäjän kanssa olivat jopa muotia. Tästä kehkeytyi Ukrainan-kysymys, joka hiersi ja tuntui esteeltä. Venäjä halusi sen synnyttää, koska Putin ei koskaan uskonut Ukrainan valtion olemassaoloon.

Kirjoitan tätä tekstiä minulle hyvin tutussa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Sydäntä särkevää on nähdä, mitä läntinen kyvyttömyys vastustaa ylivaltapyrkimyksiä sai aikaan ukrainalaisille. He haluavat olla vain vapaita. Väsyneitä kasvoja. Jokaöisiä ohjusiskuja. Mutta myös paljon päättäväisyyttä surun keskellä ja oikeudenmukaisen rauhan kaipuuta.

Keskustelut kääntyvät aina siihen, miksi me lännessä puhumme eurooppalaisesta turvallisuusjärjestyksestä, kun emme samalla päättäväisesti tue heitä antamalla heille välineitä ratkaista sota nopeasti. Miksi Ukraina on jokin vähemmän eurooppalainen erityistapaus? Miksi pelkäämme Venäjää ja sen joukkotuhoaseita? Eikö se juuri ole väärä tapa toimia, koska Venäjä tietää pelkomme ja osaa vilautella esimerkiksi ydinasekorttiaan sopivissa kohdin. Annamme siimaa ydinaselogiikan vastaisesti.

Moni täällä on voitontahtoa täynnä. Ukrainassa koetaan, että Venäjä on sotilaallisesti lyötävissä. Se taitaa myös olla ainoa keino, koska ei ole olemassa mitään neuvottelupöytää, minkä ympärille istua.

Asia ei ole kypsä ratkaistavaksi. Joskushan sodat päättyvät sotilaallisesti ilman poliittista ratkaisua, kuten esimerkiksi toinen maailmansota ja viimeksi Irakin sota vuonna 2003.

Mutta mitä Ukrainan voitto sitten tarkoittaa? Ensiksi: Ukraina ei ole kysymys tai ongelma, vaan vastaus ja avain. Ukraina on todistanut sen, että se on itseään kunnioittava eheä ja päättäväinen valtio.

Venäjän voima kohtasi vastavoimansa viime keväänä Ukrainan positiivisessa ja vahvassa kansallistunteessa. Ei heillä vielä silloin ollut läntisiä aseita. Ukrainalla on myös ystävänsä. Yli 50 valtiota antaa sille sille sotilaallista tukea. Ukraina ei kohta enää ole rasite. Ukraina ei siis ole kysymys, joka pitäisi ratkaista jakamalla se Venäjän kanssa.

Venäjä puolestaan on yhä enemmän kysymys. Onko se itseään kunnioittava ja itsestään huolta pitävä valtio? Vastaus on yhä enemmän ”ei”.

Se ei ole kyennyt uudistumaan, luomaan toimivaa kansalaisyhteiskuntaa tai innovaatiotaloutta. Kansallistunne on vääristynyt ja usuttaa laajentumiseen ja ulkoisiin sotiin. Onko sillä ystäviä, joiden erityisessä intressissä on sen puolustaminen? Aika niukasti, Iranin ja Syyrian kaltaisia hylkiövaltioita, ja sitten siihen neutraalisti suhtautuvia kumppaneita, kuten Kiina.

Onko Venäjä rasite? On. Se sotkee, eikä käyttäydy rakentavasti. Sen yksityisarmeijat laittavat pohjoista Afrikkaa sekaisin, osittaisena pyrkimyksenään laittaa liikkeelle pakolaisaaltoa. Se on aloittanut laajan sodan Euroopassa. Meillä on siis Ukrainan-kysymyksen sijasta edessämme Venäjän-kysymys.

Ei kukaan ole Venäjää jakamassa tai epävakauttamassa, muut kuin Venäjä itse. Venäjän-kysymyksen ratkaisu on venäläisten itsensä käsissä. Kansa on apaattista, toivoo sodan päättymistä ja jonkinlaista vakauden paluuta. Johto pelkää, mutta on satsannut liikaa kunniaansa ulkoiseen sotaan, joka sujuu huonosti.

Venäläisten ohjusiskuissa on kuollut paljon siviilejä. Nainen vei kukkia kuolleiden muistolle huhtikuussa Umanissa.

Ukrainan-vastauksen keskeinen etappi on Ukrainan funktionaalinen, toiminnallinen, voitto. Tällä tarkoitan maan saamista jaloilleen sodan keskellä. Käytännöllinen ja toiminnallinen arjen sujuvuus tarjoaa keskeisen voiton avaimen.

Yhdysvaltojen Euroopalle toisen maailmansodan jälkeen tarjoama Marshall-apu, eli Euroopan jälleenrakennusohjelma, tarjosi sodan jälkeen varoja Euroopan fyysisen, taloudellisen ja poliittisen infrastruktuurin kehittämiseen. Apu oli ehdollista ja edellytti vastuullista varojen käyttöä ja poliittista reformia. Muutamat maat eivät ottaneet sitä vastaan Neuvostoliiton etupiiripainostuksen takia.

Ukraina kaipaisi nyt samankaltaista ohjelmaa, mutta aika hiljaista on ollut. Odotetaan sotilaallisen tilanteen kehittymistä. Koetaan, ettei jälleenrakentaminen ole mahdollista sodan jaloissa. Mutta kyllä se on mahdollista, käytännöllistä ja myös Ukrainan territoriaalista voittoa tukevaa.

Osissa Ukrainaa vain Venäjän sadistiset öiset, eivät niinkään sotilaallisesti mielekkäät, ohjusiskut ovat riesana. Infrastruktuurin rakentaminen voitaisiin aloittaa heti. Ukrainan linkittäminen länteen on kuitenkin edessä, sen aika on nyt sanan funktionaalisessa mielessä. Onko mitään järkeä esimerkiksi siinä, että läntisiä asevarastoja tyhjennetään Ukrainaan, vaikka maassa itsessään voitaisiin aloittaa läntisten asejärjestelmien tuotanto. Ukrainalla on pitkät perinteet puolustusteknologisessa osaamisessa.

Ukrainan kansainvälisesti hyväksytyistä rajoista ei liene mitään epäselvyyttä muualla kuin Venäjällä. Asioiden saaminen kuntoon Ukrainassa tukisi sen sotilaallisten, taloudellisten ja poliittisten järjestelmien läntistä yhteensopivuutta. Se myös tuottaisi lisäkyvykkyyttä edetä idässä ja Krimillä. Nykyisestä tilanteesta funktionaalinen voitto avaisi väylän sotilaalliseen voittoon. Joku voi sanoa, ettei Venäjä koskaan antaisi sen tapahtua, mutta Venäjä on heikko. Ei lupaa tarvitse odotella.

Mistä sitten rahat? Vastaus on päivänselvä. Venäjän varoja on jäädytettyinä Euroopassa noin 250 miljardia euroa. Sen lisäksi on jäädytettynä sotasyyllisten sanktiolistattujen omaisuutta paljon, myös Suomessa.

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta hyökkääjävaltion tulee täysimääräisesti korvata aiheuttamansa tuhot. Yleensä asioista sovitaan rauhansopimuksessa. Mutta sellaista ei ole näköpiirissä. Olisi siis kohtuullista ja oikein, jos lännessä rahastoitaisiin Venäjän varat Ukrainan jälleenrakentamisen pikaiseen aloittamiseen, ja Ukrainan vastalahjaksi laittaisi tulille poliittiset ja taloudelliset reformit.

Varoja saatettaisiin saada myös muualta. Esimerkiksi Norjan öljyrahasto on paisunut paljon Venäjän sodan nostettua öljyn ja kaasun hintoja. Luulen, että Norja olisi taivuteltavissa hankkeen taakse jo ihan eettisistä syistä.

Meilläkin on takavarikoitua Venäjän omaisuutta. Lisääkin voitaisiin ottaa haltuun vähän samaan tapaan kuin Venäjä nappasi Fortumin omistukset Venäjällä. Mutta meillä olisi kestävät oikeudelliset perusteet. Kiovaan matkustaminen on hankalaa. Meillä olisi tarjottavana oikean raideleveyden tehokkaita junia. Venäjän rautateiden syyllistyttyä hyökkäyssodan tukemiseen, eikö olisi oikein, jos VR:n varikolla Helsingissä sijaitsevat neljä Allegro-junaa siirrettäisiin Ukrainan ja Puolan väliseen liikenteeseen?

Ukrainan jälleenrakentaminen on mahdollista aloittaa heti. Suurta osaa Ukrainasta sota koskettaa konkreettisesti vain Venäjän sattumanvaraisina ja sadistina ohjusiskuina.

Nämä varat ja välineet voisivat toimia takeena Ukrainan-avun pitkäkestoisesta jatkumisesta, jota Kiovassa kovasti kaivataan. Siihen päälle tulevat eri maiden yksittäiset lupaukset.

Yksi Ukrainan perusongelmia on ollut läntisen avun hajanaisuus, asteittaisuus ja epäsäännöllisyys. Yksittäiset maat vievät aseita. Eritahtisuus on vallitsevaa. Joskus, kuten panssarien ja nyt hävittäjien kohdalla, maaryhmät toimivat hieman koordinoidummin.

Yksi vastaus voisi olla Ramstein-kokouksien säännön­mukaistaminen ja institutionalisoiminen. Ramsteinissä kymmenet Ukrainaa tukevat maat kokoontuvat koordinoimaan apuaan. Saattaisi olla mielekästä vakinaistaa tätä toimintoa ja liittää siihen myös Nato- ja EU-ulottuvuus. Ehkäpä tämä saattaisi olla reitti Ukrainalle myös kyseisten järjestöjen jäseneksi. Rahasto, aseellinen apu ja institutionaalinen eheys tuotavat samalla EU- ja Nato-yhteensopivuutta. Luova ja joustava kannattaa aina olla. Erityisesti sodan aikana.

Ukrainan sotilaallisten, taloudellisten ja poliittisten funktioiden kehittäminen olisi Euroopan, mutta myös lähialueiden etu. Se tukisi yksityisiä toimijoita mittavassa projektissa. Se kehittäisi myös Itämeren ja Mustanmeren välisiä infrastruktuuri- ja energiaratkaisuja.

Se linkittyisi myös Suomen tarvitsemiin uusin ratkaisuihin ja investointeihin. Meidän pitää kehittää laajoja huoltovarmuuskäytäviä Norjan kautta Jäämerelle, Ruotsin suuntaan sekä Suomenlahden yli. Tämä tarkoittaa myös töitä ja työpaikkoja. Ukraina liittyy vyöhykkeeseen Jäämereltä Mustallemerelle tehden alueesta vakaamman ja lisäten pelotearvoa Venäjän-kysymyksen jäädessä ratkaisemattomaksi.

Itse näen siis paljon mahdollisuuksia, jos olemme vain päättäväisiä ja hoksaavia. Pienten askeleiden politiikka on mennyttä aikaa, ja sen aikakausi päättyi sotaan. Nyt pitää osata ajatella laajemmin ja rohkeammin.

Venäjän-kysymys ratkeaa vähitellen. Sillä on epäselvyyttä omista rajoistaan. Se on kysymys, johon on tarkka vastaus. Asia selviää katsomalla karttaa, jossa on kansainvälisesti hyväksytyt rajat. Valtauksistaan Venäjä joutuu luopumaan. Käynnissä on nyt kestävyyskilpailu. Ukrainalle pitää antaa konkreettista apua ja toivoa.

Samalla koko vyöhyke voidaan ajatella uusiksi tavalla, joka tukee myös Suomen mahdollisuuksia, mutta myös reitittää Ukrainan tien Natoon ja EU:hun. Toivotaan, että johtajillamme on viisautta ammentaa edessä olevista vastauksista ja mahdollisuuksista. Siihen tarvitaan vain rohtunen rohkeutta ja kykyä välttää arastelu, joka ei kostaudu ehkä hetkessä, mutta jo kohtapuolin.