Nyt puhuu Suomeen muuttanut venäläinen Anton – yhdestä asiasta hän on täysin varma

Pietarissa asunut Anton on yksi kuudesta tuhannesta venäläisestä, jotka muuttivat vuonna 2022 Venäjältä Suomeen. Hän kertoo ymmärtävänsä, miksi maiden välinen historia hiertää osaa suomalaisista.

Jos en olisi muuttanut Suomeen, olisin muuttanut mihin tahansa. En olisi jäänyt Venäjälle – tavoitteeni ovat missä tahansa, kunhan eivät sotaan liittyvissä asioissa, 36-vuotias venäläinen Anton kuvailee päätöstään muuttaa Suomeen.

Anton on yksi noin kuudesta tuhannesta venäläisestä, jotka saapuivat viime vuonna Suomeen. Määrä on suurin 30 vuoteen.

Antonin päätöksen taustalla painoivat kiinnostuksenkohteet, Pietarin yliopistopiireissä tavattu suomalainen tyttöystävä ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Kielitieteitä opiskellut Anton tekee tällä hetkellä etätöitä Kyproksella majaa pitävälle venäläisyritykselle ja asuu puolisonsa kanssa Kouvolassa. Hän saapui Suomeen elokuussa, jo ennen Venäjän ensimmäistä mobilisaatioaaltoa.

– Minulla oli silloin turistiviisumi. Tulin juuri ennen syyskuuta, jolloin raja sulkeutui turisteilta, sittemmin perhesiteen perusteella oleskelulupaa hakenut Anton kertoo.

Migrin mukaan perhesyistä oleskelulupia hakeneiden venäläisten määrä kaksinkertaistui viime vuonna.

Antonin mukaan suomalaisten kanssa on ollut helppoa tulla toimeen.

KokemuSTAAN Suomessa Anton kehuu vuolaasti. Kiitosta saavat niin suomalaiset ihmiset kuin viranomaisetkin.

– Mikään ei ole koskaan ollut helpompaa – ainoa dokumentti, jonka tarvitsin oleskelulupaan oli kansainvälinen passini, Anton kuvailee prosessia Migrin kanssa.

Tietyt yhtäläisyydet tavoissa ja kulttuurissa ovat auttaneet Antonia sopeutumaan Suomeen. Siperiassa kasvaneelle sääkin tuntuu kotoisalta.

– Teillä on sauna, venäläisillä banja. Olen kokeillut perinteisiä jouluruokia ja pidin niistä. Kieli on vaikea, mutta se on vaikea kenelle tahansa.

Anton kertoo sinänsä ymmärtävänsä, jos joillain suomalaisilla on historiasta johtuvia ennakkoluuloja venäläisiä kohtaan. Hänen mielestään asiasta tulisi keskustella enemmän, jotta kitka vähenisi.

– Minua tai tuttaviani ei ole syrjitty. Maidemme välinen historia on ollut täyttä sotkua ja negatiiviset asenteet ovat ymmärrettäviä. Suomalaiset ovat kuitenkin fiksuja eikä yksittäisten ihmisten syyttäminen globaaleista tilanteista ole järkevää. Venäjän nykytilannetta tukevat henkilöt pysyvät Venäjällä.

Sodan alku oli viimeinen pisara Antonille, joka muutenkin halusi muuttaa pois Venäjältä. Muuttoa edeltäneet 12 vuotta Anton asui Pietarissa, jota hän kuvailee Venäjän länsimielisimmäksi kaupungiksi.

– Olin totaalisen järkyttynyt, kun sota alkoi. Kaikki toiveeni ja odotukseni elämälle liittyivät länsimaihin, ja sitten kävi näin. 2000-luvulla ei tarvitsisi käydä sotaa. Asiat voi ratkaista diplomatian ja teknologian keinoin.

Anton ei ole tulevaisuudesta varma, mutta yhden asian hän tietää – Venäjälle ei toistaiseksi ole paluuta. Hänellä on puolisonsa kanssa hyvä olla Suomessa, ja ensi viikolla on edessä muutto Tampereelle.

Venäjän tulisi muuttua täysin, jotta Anton voisi kuvitella palaavansa.

Miten Venäjän pitäisi muuttua, jotta Anton voisi kuvitella muuttavansa takaisin?

– Uskon, että pitkään kestävä sulkeutuneisuus johtaa muiden kulttuurien halveksumiseen. Silloin alat ajatella, että olet muita korkeammalla.

Antonin mielestä tällaisen ilmiön aiheuttaa venäläinen yhteiskunta, jossa kaikki kasvatuksesta ja koulutuksesta lähtien on valjastettu palvelemaan Putinin politiikkaa.

– Venäjän poliittinen tilanne on johdonmukaisesti ollut verinen, murhanhimoinen ja diktaattorimainen. Valta ja raha ovat keskittyneet. Vapaan tahdon ja demokratian ajatuksia on johdonmukaisesti sorrettu.

Tämän kaiken pitäisi muuttua, jotta Anton voisi edes kuvitella tulevaisuutensa olevan itärajan takana.

– Sitten, kun yhteiskunta olisi valmis tekemään jättimäisen harppauksen kohti edistystä ja 2000-lukua. Sitten asiat muuttuisivat itsestään.