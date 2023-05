Paavo Lipponen tylytti Sauli Niinistöä Sanna Marinin kohtelusta

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) kutsui ”hatusta vedetyksi protokollaksi” perusteluita, joiden nojalla pääministeri Sanna Marinia (sd) ei otettu mukaan virallisiin keskusteluihin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Suomen-vierailun aikana.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen piti torstaina Suomen Atlantti-seuran tilaisuudessa luennon, jossa hän käsitteli Suomen lännettymisen historiaa ja tietä kohti Natoa.

Lipponen kantoi luennossaan huolta myös Suomen ulkopolitiikan tulevasta hoitamisesta, sillä hänen mukaansa tasavallan presidentti Sauli Niinistön aikana presidentin yhteistyö valtioneuvoston ja pääministerin kanssa ei ole sujunut ilman ongelmia.

Lipponen nosti esiin toukokuun alussa Helsingissä pidetyn Ukraina-huippukokouksen, jossa Niinistön vieraina olivat Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin pääministerit sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Pääministeri Sanna Marin ei sen sijaan ollut saanut kutsua virallisiin keskusteluihin, vaan hän kävi presidentinlinnassa ainoastaan lounastilaisuudessa sekä tapasi Zelenskyitä erikseen.

– Perusteluna sille, että pääministerimme joutui tapaamaan arvovierailta keittiön puolelta, esitettiin hatusta vedettyä protokollaa. Käytettiin termiä ”ulkopolitiikan johtajat”, mutta ei perustuslaki tunne tämmöistä termiä, Lipponen kritisoi Kansallisarkistossa pitämässään puheenvuorossa.

Tasavallan presidentin kanslian käyttämä perustelu Marinin pois jättämisestä kuului tarkalleen näin:

– Luontevaa on, että paikalla on kunkin maan ulkopoliittinen johtaja. On luontevaa, että kullakin maalla on tällaisissa kokouksissa yksi edustaja.

Lipposen mukaan Niinistö olisi halutessaan voinut kutsua Marinin paikalle virallisiin Ukraina-keskusteluihin. Eikä kyse ole vain halusta, vaan Lipposen mukaan se olisi vastannut paremmin Suomen perustuslain kirjainta ja henkeä.

– Isännän oikeudella presidentti olisi mainiosti voinut kutsua isäntämaan pääministerin mukaan. Pääministeri vastaa ulkopolitiikasta yhteistoiminnassa ja erikseen, hän vastaa siitä kaikesta eduskunnalle omalla päällään. Eikö tämän pitäisi jotenkin toimia paremmin? Lipponen sanoi.

– Avainlause, että ”presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa” ei sisällä mitään taukoa. Sellaisesta puhuminen on perustuslain hengen vastaista, Lipponen sanoi.

Lipposen viittaus tauon puuttumiseen liittyy siihen, että Niinistö on aiemmin kertonut lukevansa perustuslakia niin, että hän painottaa lauseen alkuosaa ”presidentti johtaa ulkopolitiikkaa” ja sitten vasta pienen tauon jälkeen tulee lauseen loppuosa ”yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”.

Paavo Lipposella oli rinnassaan Nato-pinssi, josta hän mainitsi useita kertoja luentonsa aikana.

Lipponen varoitti myös, että Nato-jäsenyyden myötä Suomesta ei saa tulla ”hiipimällä presidenttivaltaista virkavaltaista turvayhteiskuntaa”.

Lipposen mukaan Suomen, Euroopan ja koko lännen tulevaisuus on täynnä niin isoja haasteita, että presidentin ja pääministerin yhteistyön on sujuttava nykyistä paremmin. Hänen mukaansa Niinistön jälkeen tulevan presidentin on Mauno Koiviston antaman esimerkin mukaan ”hillittävä oman reviirinsä laajentamista”.

– Seuraavalta presidentiltä odotetaan enemmän kunnioitusta parlamentarismiamme kohtaan.

– Edessä olevat haasteet ovat niin vakavia, että niiden kohtaaminen edellyttää presidentiltä ja pääministeriltä saumatonta yhteistyötä. Ei siinä ole varaa tällaiseen eriseuraisuuteen, Lipponen sanoi.

Samassa puheessaan Lipponen antoi myös runsaasti kiitosta Niinistölle muun muassa Suomen Nato-jäsenyyden hoitamisesta maaliin yhdessä Marinin ja eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) kanssa.

– Niinistön parhaisiin saavutuksiin kuuluu kahdenvälisten suhteiden rakentaminen Yhdysvaltoihin. Saamme nyt nähdä, kuinka Amerikka pelastaa jo kolmatta kertaa Eurooppaa, Lipponen sanoi.

– Hänen työnsä on ollut komeata, sitä mieltä olen, ja olen tukenut häntä siltä osin, mitä olen voinut.

Lipposen luento oli osa Jaakko Iloniemi -luentosarjaa. Myös itse ministeri Iloniemi oli mukana kutsuvierastilaisuudessa.