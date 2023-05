Jyrki Lehtolan kolumni: Maailman­loppu on erityisen tuskallista hesalaisille – tässä syy

Suomessa kuolee kyliä ja kuntia, mutta kun hesalaiselta häviää taas muutama kivijalkakauppa, jossa se ei koskaan käy, se sekoaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Huh huh! Taas ovat hesalaiset olleet sosiaalisen median perusteella erityisen herkkinä.

Hesassa ei pääse kuulemma autolla/pyörällä/kävellen minnekään, ja jos pääsee, siellä ei ole mitään ja jos on, se on väärin ja rumaa.

Onneksi hesalainen tietää, että pahimmatkin kriisit voi ylittää jutustelemalla niistä työajalla sosiaalisessa mediassa toisten hesalaisten kanssa.

Hesalaiset ovat sellaisia, että jos maailma loppuu tänään, hesalainen hajoaa, koska huomenna olisi ollut ravintola- tai joku muu hesalaisen karnevaalipäivä. Ravintolapäivä on niiden ruokakarnevaali, jossa hesalainen tekee tavallistakin isomman numeron siitä, että se syö.

Viime viikkoina hesalaiset ovat raivonneet Esplanadista.

Se on pieni puistonpätkä Hesassa.

Tavallaan turvallista, että hesalaiset kuluttavat työaikansa itkemällä somessa, koska kun ne tekevät työtä, reisillehän se valahtaa. Nyt ne ovat päättäneet muuttaa Esplanadia, koska muutos on hesalaisen taikasieni, jolla pyyhitään pois ongelmia, joita ei ole.

” Kaikki on suhteellista paitsi Hesassa.

Siksi Hesa poisti kaksikaistaiselta kadunpätkältä toisen kaistan ja asfaltoi historiallisen nupukiveyksen, jotta hesalaisen olisi kivempi pyöräillä. Senkin hesalaiset onnistuivat ryssimään niin, että pyörätien pätkä nolottaa jopa pyöräilijöitä eikä hesalaispyöräilijöitä nolota mikään.

Hesalaisille erottautuminen muusta maasta on tärkeää. Suomi on täynnä puita, ja siksi Esplanadille on päätetty istuttaa palmuja, jotta Suomesta saataisiin tuhansien järvien ja kahdentoista hesalaispalmun maa.

Nyt Esplanadi on ollut täynnä kojuja, joissa myydään aasialaista ruokaa, koska mikään ei ole hesalaisempaa kuin paistinrasvalta tuoksuvan palmun alla nautittu kevätkääryle.

Hesan paras puoli on ollut se, että siellä täällä Hesaa on tyhjyyttä, aukioita vailla tarkoitusta.

Ei ole enää kauaa, kun Hesa myytiin ulkomaisille pääomasijoittajille, jotta ne täyttäisivät tyhjät paikat hotelleilla ja toimistorakennuksilla, joiden sisällä hesalaiset voivat somettaa.

Kaikki on suhteellista paitsi Hesassa.

Suomessa kuolee kyliä ja kuntia, mutta kun hesalaiselta häviää taas muutama kivijalkakauppa, jossa se ei koskaan käy, se sekoaa, koska Hesa on pilattu. Ainoastaan hesalainen luulee, että kun on kaupannut kaupungin pääomasijoittajille, 50-lukulaisia muttereita myyvät kivijalkakaupat lisääntyvät, vaikea siitäkään tietää, onko tyhmyyttä vai normaalia hesalaiskorruptiota.

Hesalaisilla taitaa olla elämänhallinnan kanssa vähän niin & näin.

Pyöräilijät hajoavat, jos ei ole pyöräteitä, autoilijat hajoavat, jos joutuu jonottomaan niin kuin isoissa kaupungeissa joutuu ja kävelijät hajoavat, koska auto oli pysäköity väärin, pyörä ajoi väärin, sähköpotkulauta keksittiin.

Sitä on täällä tupailloissa ihmetelty, kuka on luvannut hesalaisille kaiken muuttuvan aina paremmaksi.

Joku toinen hesalainen?

Ihan hyvä niidenkin välillä kokea, että ei aina muutu, joskus palmu on vain palmu ja väärässä paikassa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.