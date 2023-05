Rasmus Takaluoman etsinnät eivät tuottaneet tulosta

Kadonnutta Rasmus Takaluomaa on etsitty eilen ja tänään Lapuanjoella.

Lapualla viime vuoden marraskuussa kadonneen Rasmus Takaluoman etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta.

Poliisi on etsinyt eilen ja tänään Takaluomaa Lapuanjoella ja Lapuan keskustassa.

Lapuanjoella etsintöjä on tehty veneistä, joissa on ollut kolme poliisikoiraa. Lapuanjoella Takaluomaa on etsitty Lapuan keskustan ja Alahärmän Voltin välisellä alueella.

Vesistöetsintöjen lisäksi Lapuan keskustan alueella on tarkistettu kiinteistöjä ja rakennuksia droneilla ja jalkaisin.

Etsinnät ovat olleet tuloksettomat.

Viimeinen havainto Rasmus Takaluomasta on, kun hänet poistetaan hotelliravintola Lapuahovista Lapuan keskustassa lauantaina 12.11.2022.