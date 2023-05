Rikosseuraamuslaitos katsoi, että irtisanomiselle oli painava peruste.

Rikosseuraamuslaitos irtisanoi viisi Riihimäen vankilan virkamiestä.

Riihimäen vankilan yksikönpäällikkö Tomi Tuovinen kertoo IS:lle, että viisi Riihimäen vartijan vankilaa on nauttinut alkoholia työvuorossa uudenvuodenyönä.

– Alkoholin määrä on ollut sellainen, että voidaan olettaa, että he ovat olleet päihtyneitä. Mutta sillä määrällä ei oikeastaan ole merkitystä. Meillä on nollatoleranssi, hän sanoo.

Rikosseuraamuslaitos katsoo, että sillä työnantajana on ollut virkamieslain ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjeistuksen rikkomisen perusteella erittäin painava syy irtisanoa virkamiehet, koska heidän toimintansa on ollut virkamiehen käyttäytymisnormien vastainen.

Näiden viiden virkamiehen osalta kyse on seuraavista: virkamiehen epäasiallinen käytös, vakava virkavelvollisuuksien laiminlyönti ja vakava laitosturvallisuuden vaarantaminen.

Tuovinen sanoo, että alkoholin nauttimisen lisäksi työvuorossa on tapahtunut myös muita laiminlyöntejä, jotka ovat vaarantaneet vankilan turvallisuuden. Hän sanoo, että yöaikaan viisi vartijaa muodostaa ison osan käytössä olevasta työvoimasta.

Rise katsoo, että työnantaja on menettänyt luottamuksensa näihin irtisanottuihin virkamiehiin ja heidän tekonsa ovat olleet omiaan vaarantamaan yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan. Lisäksi he vaaransivat vankilaturvallisuuden.

Tuovisen mukaan kaikki irtisanotut vartijat olivat kokeneita. Tuovinen sanoo, että tapaus on hyvin harvinainen, eikä hän muista 26 vuoden uransa ajalta toista vastaavaa tapausta.

– Tämä on ikävä ja surullinen tapaus.

Virkamies­oikeudellisessa tarkastelussa vartijoilla oli mahdollisuus lausua asiasta kuulemisessa oma käsityksensä ennen päätöksentekoa. Kaikki viisi irtisanottua henkilöä pidätetään virasta irtisanomisajaksi.

Riihimäen vankila on 223-paikkainen suljettu laitos, jonne sijoitetaan miesvankeja Etelä-Suomen alueelta. Riihimäen vankila on Suomen korkeimman turvaluokituksen vankila. Sinne sijoitetaan esimerkiksi vankeja, joilla on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.