Jenni Haukio kertoo Aaro-pojan saamisesta kirjassaan – ”Useiden vuosien odotuksen jälkeen”

Presidenttipari oli toivonut omaa lasta vuosia. Kun Jenni Haukio tajusi olevansa raskaana, tieto pidettiin aluksi salassa jopa presidentinkanslian henkilökunnalta.

Aaro Veli Väinämö Niinistö syntyi 2.2.2018.

”Mistään muusta asiasta elämässäni en tunne yhtä suurta onnea ja kiitollisuutta”, Jenni Haukio kirjoittaa kirjassaan Sinun tähtesi täällä (WSOY).

”Useiden vuosien odotuksen jälkeen oman terveen ja täydellisen pojan saaminen syliin oli omaa elämääni monin verroin suurempi kokemus: elämän kiertokulun täyttymys.”

Laskettu aika olisi ollut kansallisrunoilija Runebergin päivänä 5. helmikuuta, ja ensi kerran Haukio tunsi lapsen liikkeet Minnesotassa syyskuussa Sibeliuksen Finlandiaa kuunnellessaan FinnFest USA -konsertissa.

Jenni Haukio ja Sauli Niinistö (eturivissä keskellä) FinnFest USA -konsertissa Minnesotassa 2017. Siellä Haukio tunsi ensi kertaa lapsensa liikkeet.

Raskaus osui Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Raskaudesta ei kerrottu edes presidentinkanslian henkilökunnalle, koska huomiota ei Haukion mukaan haluttu viedä merkkivuodelta.

”Maakuntakiertueen kaikkein hektisimpinä kesäkuukausina kärsin päivittäin erittäin voimakkaasta pahoinvoinnista, minkä vuoksi en kyennyt syömään enkä juomaan juuri mitään. Helikopterilennot, pitkät automatkat ja intensiiviset päiväohjelmat väsyttivät”, Haukio tunnustaa kirjassa.

Maakuntakiertue vei Niinistön ja Haukion muun muassa Mikkeliin (yllä) ja Poriin (alla).

Lokakuussa 2017 vauvauutinen julkistettiin. Haukio siteeraa kirjassaan tiedotetta:

Jos kaikki sujuu odotetusti, perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Näihin vuosiin on lukeutunut useita vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kiitti presidenttiparia julkitulosta, Haukio kertoo, koska he olivat muistuttaneet, ettei lapsen saanti ole itsestään selvää.

IS:n haastattelussa Haukio kertoo saaneensa myös paljon kansalaispalautetta aiheesta.

– Heti tiedotteen julkaisun sekä vielä pitkään sen jälkeen ihmisiltä virtasi todella henkilökohtaisia ja koskettavia kirjeitä, jotka käsittelivät eri tavoin tätä teemaa, hän sanoi.

Itsenäisyyspäivän juhlissa vuonna 2017.

Naistenklinikalta kotiuduttuaan Haukio jännitti, miten Lennu-koira ottaisi vastaan uuden perheenjäsenen.

”Minulle oli tärkeää järjestää vauva-arki niin, ettei Lennu kokisi tulevansa ’syrjäytetyksi’, vaan että sylimme säilyisivät hänelle yhtä avoimina kuin aina ennenkin.”

Kirja valaisee myös hieman lapsen ja äidin yhteistä arkea, jota Haukio kuvaa ”ihmeidentäyttämäksi ajanjaksoksi”, jonka jokaisesta päivästä hän on kiitollinen.

”Aarolle ryhdyin lukemaan hänen ollessaan vasta kahdeksan päivän ikäinen, ja lukuhetket ovat aina siitä lähtien kuuluneet päivittäiseen arkeemme”, Haukio kirjoittaa.

Myös Kultarannan kesäisiä luontoretkiä kuvataan kirjassa.

”Meille tuli Aaron ja Saulin kanssa tavaksi lähteä alkuöisin muotopuutarhaa ympäröivää nurmikenttää reunustavaa puistokäytävää pitkin. Yön hämärissä tuo reitti nimittäin täyttyi pienistä laatoilla hyppelevistä sammakoista.”

Kesäiset retket Kultarannassa ovat jääneet perheen mieleen.

Viime kesänä Aaro löysi porrasaskelman trallin alta horsmakiitäjän toukan, jota aluksi luultiin pulleaksi pikku käärmeeksi, koska se liikkui sähäkästi ja näytti yrittävän näykkäistä.

Haukio ja Niinistö ovat suojelleet tiukasti lapsensa yksityisyyttä. Ainoa julkisuuteen annettu kuva hänestä on puolivuotiaana Niinistön 70-vuotispäivän kunniaksi. Haukion kirjassa on muutamissa kuvissa myös Aaro, mutta niitä kuvia ei annettu median julkaistaviksi.

Ainoassa Aarosta julkisuuteen annetussa kuvassa juhlistetaan Sauli Niinistön 70-vuotispäivää.

Kuvatessaan kohtaamisia ihmisten kanssa Haukio kirjoittaa joutuneensa usein selittelemään varauksellisuuttaan ”lähes anteeksipyydellen” halutessaan suojella lapsensa yksityisyyttä.

Suhdetta puolisoonsa Haukio ei kirjassa juuri avaa – pysyen uskollisena linjalle, jonka hän valitsi jo parin avioituessa 2009: pitää julkiset ja yksityiset asiat erillään.

Jotain suhteen lämpimyydestä voi ehkä päätellä siitä, että Haukio kirjoittaa Niinistön suhtautumisen ”kaikkiin tekemisiini” olleen ”kannustavaa ja rohkaisevaa”.

Presidenttipari kiekkokatsomossa Minnesotassa.

Muutaman kerran hän kirjoittaa – kuten Nato-neuvottelujen yhteydessä – olevansa ylpeä Niinistöstä.

Haukio kirjoittaa, että hänestä on ollut jopa liikuttavaa seurata puolisonsa saavutuksia, suosiota ja arvostusta.

”Sauli on poikkeuksellisen lahjakas, syvästi sekä äärimmäisen vastuuntuntoisesti työnsä kaikkiin eri ulottuvuuksiin suhtautuva valtionpäämies.”