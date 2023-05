Lennu-koiran kuolema oli Jenni Haukion elämän raskain kokemus – ”Paras ystäväni”

”Kuinka äärettömän paljon Lennua rakastinkaan”, Jenni Haukio kirjoittaa kirjassaan ja toistaa kritiikin turkistarhausta kohtaan.

”Lennu oli minulle paras ystäväni elämäni surullisimpina ja yksinäisimpinä hetkinä”, kirjoittaa Jenni Haukio bostoninterrieristään Lennusta kirjassaan Sinun tähtesi täällä (WSOY).

”Lennusta tuli minulle se elämäni koira, jollaisen uskon voivani vain kerran elämässäni kohdata”, hän kirjoittaa. ”Kuinka äärettömän paljon Lennua rakastinkaan.”

Vuonna 2011 Haukion ja Niinistön perheeseen tullut Lennu nukkui laumansa kanssa ja nähtiin usein myös julkisuudessa – Lennu muistetaan muun muassa joulutervehdysten vastaanottoseremoniasta vuonna 2015, jossa koira varasti show’n.

Lennusta kirjoitettiin myös maailmalla jopa New York Timesissa, ja se sai nimikkoleivoksen helsinkiläisessä kahvilassa.

Lennu nuuhki eläinsuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöjen luovuttamaa luomukasviskoria, kun Sauli Niinistö ja Jenni Haukio vastaanottivat perinteiset joulutervehdykset 2015.

Lennu-leivos kuvattuna maaliskuussa 2019.

Haukio kirjoittaa miettineensä usein, kuin pieni eläin saattoi olla niin suuri, ”paljon enemmän kuin ’vain koira’, jolla sanaparilla ihmisen ja koiran välistä suhdetta liian usein mitätöidään”.

Lennu sairastui aivokasvaimeen ja kuoli toukokuussa 2021.

”Lennun poismenoa seuranneet viikot ja kuukaudet olivat minulle henkisesti elämäni raskaimmat, enkä alussa kyennyt edes tukeutumaan minulle niin rakkaan virren numero 338 lohdulliseen sanomaan: päivä vain ja hetki kerrallansa. Lähipiiriltäni sain monenlaista apua, mutta myös he surivat Lennua”, Haukio kirjoittaa.

Perheeseen otettiin jo kolmen kuukauden kuluttua uusi koira, lapsiystävällinen tenterfieldinterrieri Osku, joka on lohduttanut etenkin Aaroa Lennun menetyksessä.

Haukion aloitteesta Kultarantaan on otettu kesälampaita, joilla on nimensä ja joita Haukio kuvaa persooniksi, jotka voivat oppia tunnistamaan 20 ihmistä kasvoilta. Niitä presidenttipari esitteli myös Kultarannassa 2019 vierailleelle Japanin kruununprinssille Akishinolle: lampaista kuultuaan eläintiedettä opiskellut prinssi halusi nähdä ne.

Haukio kirjoittaa olleensa hyvin helpottunut, että hänelle niin rakkaat kesälampaat ”suoriutuivat keisarillisesta kohtaamisesta mitä salonkikelpoisimmin”.

Jenni Haukio tunnetaan vankkumattomana eläinten oikeuksien puolestapuhujana, ja hän kertoo kirjassa oppineensa Lennulta paljon eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista.

Hän kertoo olleensa eläinrakas jo lapsena perheen koirien vaikutuksesta ja pitäneensä ystävänsä kanssa eläinsuojelukerhoa.

Lennu varasti median huomion joulukuussa 2016.

Haukiota on julkisuudessa kritisoitu mm. turkiseläinten oikeuksia puolustavista kannanotoista. Eläinten oikeuksia hän on halunnut julkisuudessa selkeäsanaisesti puolustaa muun muassa kolumneilla vaikka on muuten pysytellyt poissa kiihkeistä debateista.

”Vaikka presidentin puolison rooli on rajoittanut liikkumavaraani osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, olen samaan aikaan itselleni tilivelvollinen siitä, miten reagoin havaitsemiini epäkohtiin”, hän perustelee kirjassa.

ehkä poliittisin kohta kirjassa liittyykin turkistarhaukseen. Haukio pitää ”sietämättömänä moraalisena ristiriitana”, että samaan aikaan iloitaan naalipariskunnalle luontoon syntyneistä kolmesta poikasesta ja turkistarhoilla kuolee vuosittain satojatuhansia naaleja.

Haukio lausui runojaan Helsingin eläintensuojeluyhdistyksen Runoja eläimille -illassa 2009.

”Minulle se maailma, jossa kettuja, supikoiria, naaleja ja minkkejä pidetään koko niiden lyhyen elämän ajan ahtaissa verkkopohjaisissa häkeissä vain vaate- ja asusteteollisuuden tarpeita varten, edustaa menneisyyttä.”

”Itse en usko sellaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kestävyyteen, joka ei kykene mukauttamaan lainsäädäntöään kansalaisyhteiskunnan eettisten normistojen muutokseen, enkä myöskään sellaisten toimialojen menestymiseen, jotka eivät tuohon muutokseen reagoi”, Haukio napauttaa.