Jenni Haukio, 46, on varjellut visusti yksityisyyttään. Nyt hän puhuu IS-haastattelussa poikkeuksellisen avoimesti äitiydestä Mäntyniemessä ja myös tulevaisuudestaan: Haukio pitää ovet politiikkaan paluulle avoimina.

Tohtori Jenni Haukio on ollut tasavallan presidentin puoliso yli 11 vuotta. Sinä aikana hän on työskennellyt Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana, saanut lapsen, väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi – ja toiminut presidentin puolisona koti- ja ulkomailla, aviomiehensä Sauli Niinistön rinnalla ja yksikseen.

Maanantaina ilmestyneessä kirjassaan Sinun tähtesi täällä (WSOY) Haukio kertoo vuosistaan tehtävässä. Ilta-Sanomien haastattelussa hän raottaa myös hieman perheen suunnitelmia Niinistön presidenttikauden päätyttyä ensi vuonna.

Aloitetaan tulevaisuudesta. Mitä aiotte tehdä, kun presidenttikausi päättyy?

– Tulevaisuus on oikeastaan täysin auki. Nyt keskitytään tähän edessä olevaan yhdeksään kuukauteen, joka sekin on pitkä aika tässä ajassa, jossa asioita tapahtuu koko ajan. Kun vuosi sitten jätin tehtäväni Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana, kerroin julki, että siirryn ensi vaiheessa kirjallisten projektien pariin. Ne projektit olivat joulukuussa julkaistu väitöskirjatutkimus ja tämä nyt julkaistava kirja.

– Näiden kirjallisten projektien päätyttyä minulle avautuu mahdollisuus alkaa syvällisemmin pohtimaan, että mitä jatkossa, mutta se on todellakin vielä auki.

Kiinnostaako yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Teillä on puoluetausta kokoomuksessa, mutta roolinne takia teidän on pitänyt olla suu supussa. Pidättekö paluuta politiikkaan mahdollisena?

– Pidän, sillä olen politiikan tutkimuksen oppiaineesta valmistunut. Se on koulutustaustani ja politiikassa olen ollut (kokoomuksen) järjestötoiminnassa mukana hyvin nuoresta lähtien ja kymmenisen vuotta työuralla politiikan eri tehtävissä.

– Kuten kirjassani kerron, minulla on myös tämä toinen intohimo: kirjallisuus, kulttuuri, taiteet, suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen. Luulen että tulevat tehtävät löytyvät näistä maailmoista, mutta mitä se sitten on, on vielä täysin auki oikeastaan.

Pidättekö mahdollisena ehdokkuutta eurovaaleissa?

– En ole ajatellut asiaa lainkaan, mutta en pidä ehdokkuuttani mahdollisena.

Jenni Haukio (vas.) kokoomuksen vaalivalvojaisissa 2008. Hän toimi tuolloin puolueen viestintäpäällikkönä.

Oletteko puhuneet työnjaosta Sauli Niinistön kanssa, että on teidän vuoronne satsata jatkossa enemmän uraan?

– Ei. Meillä on fokus nyt vielä niin vahvana tämän tehtävän suorittamisessa kunnialla loppuun asti.

Mitkä ovat olleet raskaimmat hetket presidentin puolisona?

– Raskain hetki on varmasti ollut se päivä, jona Ukrainan sota syttyi. Mutta totta kai tähän reiluun 11 vuoteen mahtuu niin yksityiselämässä kuin julkisessa elämässä monia iloja ja suruja.

– Elämän koko kirjohan tässä on ollut läsnä niin yksityisesti kuin julkisesti. On kovin vaikea nostaa mitään yksittäistä hetkeä tai tapahtumaa ylitse muiden, mutta kyllä tämä sota kuitenkin on ollut omaa luokkaansa.

Oletteko puolisona ollut huolissanne presidentin jaksamisesta hänen haastavassa tehtävässään?

– Totta kai. Se on aivan luonnollista huolehtimista, kun toisella on äärimmäisen vaativa tehtävä, työläs, oikeastaan ympäri vuorokauden. Totta kai sitä puolisona tuntee myös huolta.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Ukrainassa tammikuussa 2023.

Miten perhe-elämänne muuttuu presidenttikauden loppuessa? On varmaankin ollut raskasta kasvattaa lasta instituution muurien sisäpuolella?

– Ei, ei oikeastaan. Koen että olen ollut kuin kuka tahansa perheenäiti esikoisensa kanssa.

Niinkö? Ihana kuulla.

– Se on todella vilpitön kokemus. Samassa rivissä muiden äitien kanssa tuntemuksien ja haasteiden kanssa, ja suuren onnen äärellä, kun on oma lapsi. Ei se presidentillinen elämänmuoto ja instituutio ole äitiyteen vaikuttanut.

Mainitsette kirjassa kuitenkin halunneenne suojella lastanne julkisuudelta.

– Siihen konkreettiseen arkielämään presidentillinen elämänmuoto vaikuttaa tietenkin – jo siksi, että koti on sama paikka kuin työpaikka, että asutaan virka-asunnossa, mutta siihen perimmäiseen äitiyteen, äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, se ei ole millään muotoa vaikuttanut.

Ajatteletteko, että tilanne vapautuu ja voitte liikkua vapaammin jatkossa?

– Sitä on todella vaikea arvioida itse. Siihen vaikuttavat niin paljon ulkoiset tekijät ja muut ihmiset. En osaa yhtään vielä sanoa, mutta totta kai se tulee olemaan erilaista, mutta millä tavoin, se jää nähtäväksi.

Oletteko päättäneet, muutatteko takaisin asuntoonne Espoon Laaksolahteen?

– Oikeastaan lähtökohtaisesti kyllä, mutta se meillä on osittain vielä sekin hivenen auki.

Kirjoitatte kirjassa kauniisti että vaikeinta oli lähteä omasta kodista ja alkaa kutsua Mäntyniemeä kodiksi – ja että Mäntyniemi muistuttaa työstä ja presidentti-instituutiosta jo olemassaolollaan.

– Niin. Kyllähän Mäntyniemestäkin tuli oma koti vuosien varrella, mutta se vei aikaa ja se on samalla myös työpaikka, ja sitä asetelmaa ei millään hetkellä unohda.

Jenni Haukio Mäntyniemessä 2021.

Missä vaiheessa aloitte ajatella, että presidentin puolison rooliin pitää oikeasti valmistautua?

– Se alkoi konkretisoitua sinä iltana, kun vaalitulos alkoi ratketa toisella kierroksella 2012. Kyllä se siihen iltaan asti meni. Oikeastaan se valmistautuminen alkoi siitä, ja seuraavasta päivästä.

Varmaan olitte jo aiemmin ajatellut, että hei, näin voi käydä?

– Totta kai jo vaalikampanjan aikana, kun media oli kiinnostunut ja annoin tiettyjä haastatteluja, niissä yhteyksissä ajatuksissa alkoi hahmottelemaan, että entä jos tämä osuu kohdalle, niin mitä sitten. Mutta tavallaan sittenhän se vasta varmistui, ja konkreettinen valmistautuminen alkoi vasta sitten.

Haukio vastasi Sauli Niinistön vuoden 2006 presidentinvaalikampanjan yleisorganisoinnista Satakunnassa.

Niinistö valittiin presidentiksi vuonna 2012.

Kirjasta välittyy luonteestanne sellainen kuva, että varmasti olette jollain tavalla valmistautunut mutta toisaalta ette nuolaise ennen kuin tipahtaa?

– Jokainen, joka on ollut politiikan maailmassa mukana tavalla tai toisella, tietää, että mikään ei ole varmaa ennen kuin viimeinenkin ääni on laskettu. Kyllä se on iskostunut aika syvälle.

Voiko sanoa, että tietoisesti valitsitte pidättyvän roolin mediasuhteissa?

– Julkisuussuhteen luominen on ollut hyvin tietoinen valinta. Itse kyllä kirjan esipuheessa kirjoitan, että julkisuussuhteeni on ollut verrattain pidättyväinen, mutta viittaan ehkä ennen kaikkea siihen, että en ole vastannut kaikkeen median kysyntään, koska se on ollut valtavan laaja-alaista ja intensiivistä.

– Se on ollut tietoinen valinta, koska olen halunnut tehdä tätä työtä suoraan ihmisille ja ihmisten keskuudessa, elävien yleisöjen äärellä välittömissä kohtaamisissa ja kanssakäymisessä.

– Varsinkin alkuvaiheessa koin voimakkaasti, että tällainen kiinnostus pitäisi ansaita omalla työllään. Presidentin puoliso päätyy julkisuuden kohteeksi ainoastaan puolisoltaan saamansa mandaatin kautta, ja ajatus, että itse olisi antautunut laajalle mediajulkisuudelle vailla päivänkään kokemusta tehtävästä, ei tuntunut omalta.

– Tulin julkisuuteen jo 2009 meidän avioliittomme myötä, ja jo silloin tein määrätietoisen rajan yksityisen ja julkisen elämän välille. Siitä olen myös presidentin puolison roolissa olen pitänyt kiinni.

Miten kommentoitte, jos väitän, että teillä on ollut kuninkaallinen rooli edustamisessa?

– Niin, sitä on itse vaikea sanoa, miten muut kokevat roolini. Riippuu varmaan siitäkin, mitä ymmärtää ”kuninkaallisella” tavalla edustaa.

Tarkoitan suoria välittömiä kontakteja kansalaisiin ja huolellista paneutumista valtiovierailuihin.

– Tätä on itse on vaikea arvioida. Kansainvälisessä vierailuvaihdossa protokolläärinen perinne ohjaa hyvin pitkälti tapaa toimia. Olen halunnut noudattaa kaikkia etikettejä ja protokollaa mahdollisimman hyvin, ja omasta näkökulmastani arvioiden juuri se on ohjannut edustamiseni tapaa.

Haukio ja Niinistö saapumassa kuninkaalliselle gaalapäivälliselle Tukholmassa toukokuussa 2022.

Kirjassa kerrotte, kuinka illanvietossa Norjan kuningasparin luona huomasitte pöydällä suomalaisen designklassíkon, Lumpeenkukka-maljan, ja kuningatar Sonja kertoi sen olevan lahja presidentti Kekkoselta. Samoin huomasitte kuningatar Margareetan rintaneulan, jonka hän oli saanut Kekkoselta – ja piditte itsekin rintakorua, jonka olitte kuningattarelta aiemmin saanut. Tuntuu hienolta, että olette osanneet lukea tällaisia viestejä.

– Nämä eivät ole vain konkreettisia objekteja tai lahjoja, vaan ne kantavat syvempää merkitystä ja ovat symbolisia eleitä, joilla on paljon aineellista merkitystään suurempi painoarvo näissä suhteissa. Kuninkaalliset ovat tämänkaltaisen huomaavaisen, symbolisen tapakulttuurin osaajia todella vaikuttavalla tavalla.

Tasavallassa ei ole itsestään selvää, että vastapeluri osaa lukea sitä. Onko tämä aika ollut yksinäistä, kun on pitänyt olla varuillaan uusien tuttavuuksien suhteen?

– Omalla tavallaan kyllä, omalla tavallaan ei. Eräässä mielessä olemme olleet kaikki nämä vuodet ihmisten ympäröiminä ja sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen määrä on ollut mittava, mutta toisesta näkökulmasta tämä vääjäämättä johtaa tiettyyn eristäytymiseen, johon liittyvät tietyt realiteetit, joita kuvaan kirjassani. Tavallaan siihen liittyy tietty yksinäisyyden tunne.

– Toisaalta yksinäisyys voi olla ei-toivottu kokemus, mutta se ei aina ole sitä. Se voi myös antaa mahdollisuuden rikastuttaa omaa sisäistä maailmaansa entisestään ja aikaa ajattelulle. Tällaisen tehtävän hoitamisessa pitää olla aikaa ajattelulle ja prosessoinnille ja lukemiselle, ja nehän usein tapahtuvat yksin.

– Tässä on myös se ulottuvuus, että samanlaista kokemusmaailmaa ei ole kenelläkään muulla, ja se tarkoittaa myös sitä, että kokemiaan asioita prosessoi ja käsittelee itsensä kanssa.

Presidentti varmaan pystyisi parhaiten ymmärtämään ja varmaan olette näitä keskusteluja käyneet, mutta hän ei varmaan oman työnsä takia ehdi aina niitä jakamaan.

– Se on juurikin näin.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio Naantalin kaupungin järjestämällä tervetulovastaanotolla kesäkuussa 2018.

Kysyn lapsettomuudesta. Kerroitte tiedotteessa raskauden julkistaessanne, että lasta oli vuosien ajan odotettu ja toivottu, ja kirjassa kerrotte myös lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kiittäneen teitä julkitulosta. Saitteko paljon palautetta, kun asian tällä tavalla ilmaisitte?

– Saimme. Suomalaisten ihmisten yhteydenpito meihin on ollut kaikki nämä vuodet valtavan intensiivistä ja laajaa ja ihmiset lähestyvät meitä mitä moninaisemmissa kysymyksissä. Saamamme kirjepostin määrä on ollut todella suuri.

– Myös heti tiedotteen julkaisun sekä vielä pitkään sen jälkeen ihmisiltä virtasi todella henkilökohtaisia ja koskettavia kirjeitä, jotka käsittelivät eri tavoin tätä teemaa. Kun vielä itsekin käsittelin tätä Seura-lehden kolumnissani, joka on myös kirjassani, sain hyvin paljon yhteydenottoja, myös tuntemiltani ihmisiltä. Se kertoo siitä, että tämä teema koskettaa monia suomalaisia.

Kirjassa kirjoitatte roolinne olevan sellainen, ettette ole pitänyt aina sopivana puuttua kaikkiin yhteiskunnallisiin kiistakysymyksiin. Eläinten oikeuksiin liittyvät asiat ovat kuitenkin omantunnon kysymys, jota olette pitänyt esillä muun muassa kolumneissa. Miten koette vastaanoton?

– Se on hyvin ymmärrettävää. Usein kun puhutaan eläinten yhteiskunnallisesta asemasta ja eläinten oikeuksista, mielipiteet jakautuvat. Se on yksi asioista, joissa mielipiteet polarisoituvat, ja se ei voi olla vaikuttamatta keskustelun sävyihin.

– Vastaanotto on ollut hyvin ennakoitavissa olevaa. Valtavan paljon olen saanut tukea ja kannustusta ja kiitosta ihmisiltä, jotka kokevat nämä asiat itselleenkin tärkeiksi, ja sillä tuella on tietenkin ollut iso arvo.

Jenni Haukio kirjoittaa kirjansa esipuheessa kokevansa velvollisuudekseen jättää ”kirjallisen muistijäljen” toiminnastaan presidentin puolisona.

Onko kritiikki satuttanut?

– Ei ole satuttanut, mutta en voi sanoa, ettei sillä olisi ollut vaikutusta. Kuten olen muotoillut kirjaani, minulla on maailmankatsomus, jossa pyrin vastaanottamaan vihan rakkaudella, uhman ymmärtämyksellä, ylipäätään suhtautumaan suvaitsevaisuudella ja ymmärtämyksellä ihmisten mielipiteisiin silloinkin kun ne poikkeavat omistani voimakkaasti. Avoin välitön vuoropuhelu on ainoa tie yhteisymmärryksen rakentamiseen.

– Laajemminkin toivoisi, että keskustelukulttuuri kehittyisi niin, että voitaisiin käydä keskustelua vaikeistakin kysymyksistä myös silloin kun mielipiteet ovat poikkeavia, että olisi enemmän keskinäistä kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta.

Ajatteletteko että jatkossa voitte tuoda esille eläinten asioita vielä enemmän tai tiukemmin?

– En osaa vielä sanoa. Tämä eläinrakkaus on kulkenut mukana lapsesta saakka ja on ollut niin erottamaton osa minua, että ei se tule koskaan häviämään. Varmasti tulen olemaan niissä asioissa jatkossakin aktiivinen, mutta millä tavoin, en osaa vielä sanoa.

Palaan vielä siihen, miten näette perhe-elämän muuttuvan presidenttikauden jälkeen.

– Totta kai konkreettinen elämänmuoto muuttuu, kun muutetaan takaisin yksityiskotiin, ja silloin konkreettinen perhearkikin on toisenlaista. Mutta ei vanhemmuudessa nykyinenkään tehtävä ja rooli ole vaikuttanut, joten ei se perhe-elämä tule mitenkään radikaalisti muuttumaan. Samalla tavalla jatkamme eteenpäin. Onnellisina.