Tulevat ylioppilaat kertovat, mitä toivoisivat lahjaksi – katso 30 lahjaidean lista

Mietitkö mitä hankkisit valmistuvalle nuorelle? IS kysyi lahjatoiveita tulevilta ylioppilailta. Monen toivelistalta löytyi raha.

Jälleen yksi kouluvuosi tulee tiensä päähän. Se tarkoittaa taas uusia ylioppilaita, ja uudet ylioppilaat tarkoittavat ylioppilasjuhlia.

IS kysyi 23 tulevalta ylioppilaalta, mitä he toivovat valmistujaislahjaksi. Vastauksista IS kokosi listan, joka löytyy jutun lopusta.

Raha löytyi monen toivelistalta.

Esimerkiksi Alppilan lukiosta ylioppilaaksi valmistuva Kukka Hartikainen sanoo, että se on hänen ykköstoiveensa. Hartikainen aikoo pitää lukion jälkeen välivuoden.

– Haluan ainakin matkustaa ja muutenkin kerätä rahaa siihen, kun muuttaa omilleen.

Hartikaisen mukaan moni sukulainen kuitenkin haluaa todennäköisesti antaa rahan sijaan jotain muuta.

– Toivoin ainakin astioita, esimerkiksi paistinpannuja ja muita keittiötarvikkeita.

Jessica Rummet ja Kukka Hartikainen

Vihdin lukiosta valmistuva Jessica Ruumet kertoo, ettei hän ole oikeastaan toivonut mitään, mutta yhdestä asiasta hän haaveilee.

– Tällä hetkellä haluaisin kissan, hän sanoo.

Ruumetin mukaan esimerkiksi korut ovat kivoja ja ajattomia lahjoja. On kuitenkin fiksua kysyä lahjan saajalta, millaisista koruista tämä pitää.

Pian ylioppilaslakin päähänsä painava Miro Etula toivoo lahjaksi kaikenlaista tarpeellista tulevaan kotiin.

– Astioita ja liinavaatteita, Etula tarkentaa.

Etula valmistuu Mäntsälän lukiosta. Myös raha on hänen mielestään hyvä lahja, sillä se tuo lahjan saajalle valinnanvapautta.

– Summa riippuu lahjan antajan taloudellisesta tilanteesta.

Antonella Linnokari, Miro Etula ja Jessica Ulvinen

Valmistumista juhlii pian myös Antonella Linnokari.

Leppävaaran lukiossa opiskellut Linnokari aikoo viettää ylioppilasjuhlien jälkeen välivuoden.

– Minulla ei ole tiettyä toivetta, mutta tiedän, että kaikki toivovat rahaa. Haluaisin myös matkustella välivuotena, joten lentoliput olisivat kiva lahja myös.

Kimpisen lukiossa Lappeenrannassa opinnot päättävä Jessica Ulvinen kertoo, että lahjatoiveiden miettiminen on haastavaa. Hän ajattelee kuitenkin, että esineestä voi jäädä rahaa parempi muisto lahjan antajasta ja tärkeästä hetkestä.

– Rahalla saa kuitenkin ostettua, mitä itse haluaa. Jos ei esimerkiksi tunne kauhean hyvin sitä, kenelle lahjan antaa, niin raha olisi varmaan hyvä.

Moni IS:n haastattelema nuori sanoi, että ajatus lahjan takana on tärkein, eikä lahjasta kannata ottaa liikaa paineita.

Jos lahjan haluaa antaa, mutta idea on hukassa, voi IS:n lista voi olla avuksi. Se on koottu nuorten haastatteluiden pohjalta aakkosjärjestykseen.

30 lahjavinkkiä valmistuville

astiasarja

auto

elämyslahjat

festariliput

herkkuja

huonekaluja

huonekasvi

jotain harrastukseen liittyvää

kameran filmirulla

kampaamoaika

kattiloita

kauneushoitola-aika

kello

kengät

kissa

korut

kukat

käyttöastiat

lahjakortti

lakanat

lentoliput

onnittelukortti

paistinpannu

pullo kuohuvaa

pyyhkeet

raha

tatuointilahjakortti

vaatteet

yhteinen reissu